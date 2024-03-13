1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаFernandinho V
30' Желтая карточкаКида Такуя
38' Желтая карточкаЛю Ян
44' Желтая карточкаНагато Кацуя
47' Вторая желтая карточкаНагато Кацуя
71' Желтая карточкаБи Цзиньхао
1:0
75' ГолЛопес Андерсон
83' Красная карточкаГао Чжуньи
90'+6
Ход матча
23'
30'
38'
43'
44'
47'
53'
57'
71'
71'
75'
1:0
83'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
381 Количество передач 422
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
14
Ван
Да-Лэй
2
Тон
Лэй
11
Лю
Ян
28
Гао
Чжуньи
22
Ли
Юаньи
77
Синьли
Пэн
9
Кризан
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЯнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
16 Ren Kato
-
-
-
Главный тренер: Harry Kewell
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Тон ЛэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
28 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Синьли ПэнНападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Хань РонцэВратарь
-
97 Сунчэнь ШиЗащитник
- Защитник
-
36 Би ЦзиньхаоЗащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
- Полузащитник
-
67 У СинханьПолузащитник
-
23 Лю ГуобаоПолузащитник
-
34 Цзя ФейфанНападающий
- Нападающий
-
38 Се ВэньфэнНападающий
-
29 Чэнь Пу
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|0.5
|Элбер Жозе
|3
|0.3
|Ян III
|3
|0.3
|Мидзунума Кота
|2
|0.2
|Сугимото Кенью
|1
|0.1
|Мияичи Рио
|1
|0.1
|Нисимура Такума
|1
|0.1
|Ватанабэ Кота
|1
|0.1
|Мураками Юхи
|1
|0.1
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Ямане Рику
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|8 (1)
|0.8
|Мойсес Лима
|3 (1)
|0.3
|Жадсон II
|2
|0.2
|Fernandinho V
|1
|0.1
|Гао Чжуньи
|1
|0.1
|Ли Юаньи
|1
|0.1
|Феллайни Маруан
|1
|0.1
|Пато Матеус
|1
|0.1
|Сонг Лонг
|1
|0.1
|Чэнь Пу
|1
|0.1
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ху Джингханг
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|1
|Нагато Кацуя
|1
|1
|Кида Такуя
|2
|0
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Taiki Watanabe
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Вэньфэн
|4
|0
|Гао Чжуньи
|2
|1
|Ли Юаньи
|3
|0
|Жадсон II
|3
|0
|Чжэн Чжэн
|2
|0
|Синьли Пэн
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Би Цзиньхао
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
|Сонг Лонг
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Чэнь Пу
|1
|0
|Kang-Hee Choi
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Йокогама Ф-Маринос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
8
Йокогама Ф-Маринос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
21%
7
35%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0
Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 0:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:2 Кавасаки Фронтале - Шаньдун Тайшань 2:4
Шаньдун Тайшань - Кавасаки Фронтале 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
46
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2