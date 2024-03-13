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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Йокогама Ф-Маринос
1:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
23' Желтая карточка
Fernandinho V
30' Желтая карточка
Кида Такуя
38' Желтая карточка
Лю Ян
44' Желтая карточка
Нагато Кацуя
47' Вторая желтая карточка
Нагато Кацуя
71' Желтая карточка
Би Цзиньхао
1:0
75' Гол
Лопес Андерсон
83' Красная карточка
Гао Чжуньи
90'+6

Ход матча

23'
 
Fernandinho V
30'
Кида Такуя
 
38'
 
Лю Ян
43'
Мияичи Рио
Ян
 
44'
Нагато Кацуя
 
47'
Нагато Кацуя
 
53'
Taiki Watanabe
Уэнака Асахи
 
53'
Ямане Рику
Элбер Жозе
 
57'
 
Би Цзиньхао
Тон Лэй
71'
 
Би Цзиньхао
71'
 
Се Вэньфэн
Чжэн Чжэн
71'
 
У Синхань
Fernandinho V
75'
Лопес Андерсон
(Ямане Рику)
1:0
83'
 
Гао Чжуньи
84'
Сакакибара Кейго
Лопес Андерсон
 
84'
Нам Тхэ-Хи
Кида Такуя
 
86'
 
Хуан Чжэнъюй
Синьли Пэн

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 381 Количество передач 422
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
2
Нагато
Кацуя
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
11
Лопес
Андерсон
14
Ван
Да-Лэй
2
Тон
Лэй
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
32
Fernandinho
V
28
Гао
Чжуньи
22
Ли
Юаньи
7
Казаишвили
Валерий
77
Синьли
Пэн
9
Кризан
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Шаньдун Тайшань
4-4-2

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 5 (1) 0.5
Элбер Жозе 3 0.3
Ян III 3 0.3
Мидзунума Кота 2 0.2
Сугимото Кенью 1 0.1
Мияичи Рио 1 0.1
Нисимура Такума 1 0.1
Ватанабэ Кота 1 0.1
Мураками Юхи 1 0.1
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Ямане Рику 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 8 (1) 0.8
Мойсес Лима 3 (1) 0.3
Жадсон II 2 0.2
Fernandinho V 1 0.1
Гао Чжуньи 1 0.1
Ли Юаньи 1 0.1
Феллайни Маруан 1 0.1
Пато Матеус 1 0.1
Сонг Лонг 1 0.1
Чэнь Пу 1 0.1
Казаишвили Валерий 0 0
Ху Джингханг 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 1
Нагато Кацуя 1 1
Кида Такуя 2 0
Камидзима Такуми 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Дуду VII 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Мураками Юхи 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Вэньфэн 4 0
Гао Чжуньи 2 1
Ли Юаньи 3 0
Жадсон II 3 0
Чжэн Чжэн 2 0
Синьли Пэн 2 0
Кризан 2 0
Лю Ян 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Би Цзиньхао 1 0
Fernandinho V 1 0
Мойсес Лима 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0
Сонг Лонг 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0
Kang-Hee Choi 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Йокогама Ф-Маринос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
8
Йокогама Ф-Маринос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Шаньдун Тайшань
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
4
21%
7
35%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
4
25%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0
Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 0:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:2 Кавасаки Фронтале - Шаньдун Тайшань 2:4
Шаньдун Тайшань - Кавасаки Фронтале 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
6
4
2
8
2.5
4
6
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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