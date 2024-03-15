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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Эмполи
0:1
Конец матча
Болонья
0'
28' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
30' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
0:1
90' Гол
Фаббьян Джованни
90' Желтая карточка
Мале Юссеф
90' Желтая карточка
Фройлер Ремо
90'+8

Ход матча

28'
Луперто Себастьяно
 
30'
Пеццелла Джузеппе
 
46'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 
57'
 
Орсолини Риккардо
Ндой Дан
66'
Коваленко Виктор
Журковски Шимон
 
66'
Эбюэхи Тайронн
Гьяси Эммануэль
 
72'
 
Кастро Сантьяго
Одгор Йенс
72'
 
Корацца Томмазо
Бёкема Сэм
75'
Капуто Франческо
Ньянг М'Байе
 
75'
Черри Альберто
Камбьяги Николо
 
79'
 
Фаббьян Джованни
Урбаньски Кацпер
79'
 
Эбишер Мишель
Фергюсон Льюис
90'
0:1
Фаббьян Джованни
90'
Мале Юссеф
 
90'
 
Фройлер Ремо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 252 Количество передач 680
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 141
Эмполи 11.3% (16)
X 21.3% (30)
Болонья 67.4% (95)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
3
Пеццелла
Джузеппе
27
Журковски
Шимон
10
Ньянг
М'Байе
28
Камбьяги
Николо
28
Скорупски
Лукаш
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
8
Фройлер
Ремо
82
Урбаньски
Кацпер
11
Ндой
Дан
21
Одгор
Йенс
56
Салемакерс
Алексис
Эмполи
3-4-3
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Болонья

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
0.83

Среднее время на гол

37
108

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.14
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.1
Капуто Франческо 3 (1) 0.1
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.34
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.31
Фергюсон Льюис 6 0.21
Фаббьян Джованни 5 0.17
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.07
Одгор Йенс 2 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 7 0
Пош Штефан 7 0
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Одгор Йенс 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Эмполи
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Болонья
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
10
Эмполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

10
24
Эмполи
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Болонья
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

14
34

Голы по времени матча

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Забито

13
24
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
31%
3
13%
61-75
6
46%
9
38%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
4
40%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
6
26%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Забито

21
41
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
3
14%
4
10%
1-15
2
10%
10
24%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
7
33%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

44
26
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 9
20 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
7
16%
4
15%
1-15
7
16%
8
31%
16-30
4
9%
5
19%
31-45
8
18%
4
15%
46-60
9
20%
2
8%
61-75
9
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1
Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2
Болонья
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2
Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Болонья

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 55%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
2
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
9
6
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
5
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
16
0.5
Больше Меньше
23
6
5
24
1.5
14
15
4
25
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Эмполи Мале Юссеф 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 141
    Эмполи 11.3% (16)
    X 21.3% (30)
    Болонья 67.4% (95)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Болонья

    Исход игры
    Эмполи
    11.3% (16)
    Ничья
    21.3% (30)
    Болонья
    67.4% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.83% (47)
    Меньше
    60.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    63.56% (75)
    Нет
    36.44% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Болонья
    28.4% (40)
    1:1 Ничья
    19.9% (28)
    0:1 Болонья
    17.7% (25)
    0:2 Болонья
    7.8% (11)
    1:0 Эмполи
    4.3% (6)
    2:1 Эмполи
    2.8% (4)
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