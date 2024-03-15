Тур: 29. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
28' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
30' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
0:1
90' ГолФаббьян Джованни
90' Желтая карточкаМале Юссеф
90' Желтая карточкаФройлер Ремо
90'+8
Ход матча
90'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 9
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
252 Количество передач 680
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
10
Ньянг
М'Байе
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Болонья
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
0.83
Среднее время на гол
37
108
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.91
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
99
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.14
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.1
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.1
|Коваленко Виктор
|2
|0.07
|Канчельери Маттео
|2
|0.07
|Бальданци Томмазо
|2
|0.07
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.34
|Орсолини Риккардо
|9 (2)
|0.31
|Фергюсон Льюис
|6
|0.21
|Фаббьян Джованни
|5
|0.17
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.07
|Одгор Йенс
|2
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Болонья
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
10
Эмполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
10
24
Эмполи
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Болонья
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
28% (8)
55% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
14
34
Голы по времени матча
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
5
29%
29%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Забито
13
24
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
31%
3
13%
61-75
6
46%
9
38%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
3
13%
4
40%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
6
26%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Забито
21
41
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 16
16 Не забивали 6
3
14%
4
10%
1-15
2
10%
10
24%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
7
33%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
44
26
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 9
20 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
7
16%
4
15%
1-15
7
16%
8
31%
16-30
4
9%
5
19%
31-45
8
18%
4
15%
46-60
9
20%
2
8%
61-75
9
20%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1
Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2
Болонья
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2
Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Болонья
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 55%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
2
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
123
213
96
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
311
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1316
Больше Меньше
236
524
1415
425
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Эмполи
|Мале Юссеф
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Болонья
Исход игры
Эмполи
11.3% (16)
Ничья
21.3% (30)
Болонья
67.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
63.56% (75)
Нет
36.44% (43)
Популярный счёт
1:2 Болонья
28.4% (40)
1:1 Ничья
19.9% (28)
0:1 Болонья
17.7% (25)
0:2 Болонья
7.8% (11)
1:0 Эмполи
4.3% (6)
2:1 Эмполи
2.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!