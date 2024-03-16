Тур: 29. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монца
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.25
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.18
|Мота Дани
|4
|0.14
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.14
|Карбони Валентин
|2
|0.07
|Мальдини Даниэль
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Карбони Андреа
|1
|0.04
|Бондо Уоррен
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.14
|Паволетти Леонардо
|4
|0.14
|Виола Николас
|3
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|Доссена Альберто
|2
|0.07
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.07
|Лападула Джанлука
|2
|0.07
|Янкто Якуб
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Иццо Армандо
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Бондо Уоррен
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Пессина Маттео
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Нандес Найтан
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Монца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
9
Монца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Кальяри
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
13
15
Монца
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Кальяри
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
4
40%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
4
31%
9
45%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
25%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
30
30
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
5
17%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
5
17%
6
20%
61-75
10
33%
11
37%
76-90
Пропущено
37
48
16 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 24
10
27%
5
10%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
6
16%
6
13%
31-45
5
14%
13
27%
46-60
6
16%
9
19%
61-75
10
27%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2
Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1
Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1
Результаты матчей
Монца
Кальяри
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Монца
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
311
59
212
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
410
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
199
721
622
523
226
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|0:0 Заявка
|29
|10
|10
|9
|31 - 36
|40
|11.
|0:0 Заявка
|29
|9
|12
|8
|26 - 26
|39
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|0:0 Заявка
|29
|4
|16
|9
|28 - 42
|28
|14.
|0:0 Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 49
|27
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|17 - 17
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|10
|4
|17 - 21
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Эмполи
|Мале Юссеф
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:0 Кальяри
Исход игры
Монца
67.7% (84)
Ничья
25.8% (32)
Кальяри
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
2:1 Монца
37.1% (46)
1:0 Монца
25% (31)
1:1 Ничья
21% (26)
2:0 Монца
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:2 Кальяри
2.4% (3)
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