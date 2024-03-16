Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шомуродов Элдор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Г О О О О Л - Мальдини Даниэль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

40' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Монца

34' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Монца

31' Лападула Джанлука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи

27' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

26' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Монца

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

13' Кольпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Монца

7' Нандес Найтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Монца

5' Янкто Якуб из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Кальяри

2' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кальяри начинает с центра поля