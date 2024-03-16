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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Монца
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
30' Желтая карточка
Иццо Армандо
1:0
41' Гол
Мальдини Даниэль
59' Желтая карточка
Дейола Алессандро
65' Желтая карточка
Бондо Уоррен
90'+7

Ход матча

30'
Иццо Армандо
 
41'
Мальдини Даниэль
1:0
46'
 
Ористанио Гаэтано
Янкто Якуб
46'
 
Прати Маттео
Макумбу Антуан
59'
 
Дейола Алессандро
63'
Дзербин Алессио
Мальдини Даниэль
 
63'
Гальярдини Роберто
Мота Дани
 
65'
Бондо Уоррен
 
75'
Карбони Валентин
Кольпани Андреа
 
75'
Кальдирола Лука
Биринделли Самуэле
 
82'
Коломбо Лоренцо
Джурич Милан
 
84'
 
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
84'
 
Мутандва Кингстон
Шомуродов Элдор
88'
 
Виола Николас
Дейола Алессандро

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 533 Количество передач 317
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Монца 67.7% (84)
X 25.8% (32)
Кальяри 6.5% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
38
Бондо
Уоррен
32
Пессина
Маттео
28
Кольпани
Андреа
27
Мальдини
Даниэль
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
21
Янкто
Якуб
9
Лападула
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
Монца
4-2-3-1
Кальяри
4-4-2

История личных встреч

Монца
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 7 0.24
Пессина Маттео 5 (3) 0.17
Мота Дани 4 0.14
Коломбо Лоренцо 4 0.14
Мальдини Даниэль 3 0.1
Карбони Валентин 2 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.14
Паволетти Леонардо 4 0.14
Виола Николас 3 0.1
Гаэтано Джанлука 3 0.1
Доссена Альберто 2 0.07
Шомуродов Элдор 2 0.07
Ористанио Гаэтано 2 0.07
Лападула Джанлука 2 0.07
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Сулемана Ибрахим 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Иццо Армандо 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Биринделли Самуэле 5 0
Бондо Уоррен 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Пессина Маттео 3 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
9
Монца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Кальяри
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

13
15
Монца
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Кальяри
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
5
29%
29%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
3
18%
5
20%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 18
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
4
31%
9
45%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
25%
1
4%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

31
30
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
2
6%
2
7%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
8
26%
3
10%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
10
32%
11
37%
76-90

Пропущено

37
49
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
10
27%
5
10%
1-15
0
0%
8
16%
16-30
6
16%
7
14%
31-45
5
14%
13
27%
46-60
6
16%
9
18%
61-75
10
27%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2
Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1
Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1

Результаты матчей

Монца
Кальяри

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
3
4 раза 14%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Монца
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
5
9
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
1
14
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
7
22
1.5
6
23
5
24
2.5
2
27
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
11.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
16.
Лечче
 0:0 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 29 2 9 18 23 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 0:0 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Салернитана
 0:0 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Лечче
 0:0 Заявка 15 0 7 8 10 - 23 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Эмполи Мале Юссеф 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Доссена Альберто выиграл воздушное противоборство у Коломбо Лоренцо.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 91'
      Прати Маттео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Монца: 63%, Кальяри: 37%.
    • 90'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Монца 67.7% (84)
    X 25.8% (32)
    Кальяри 6.5% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Монца
    67.7% (84)
    Ничья
    25.8% (32)
    Кальяри
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Монца
    37.1% (46)
    1:0 Монца
    25% (31)
    1:1 Ничья
    21% (26)
    2:0 Монца
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Кальяри
    2.4% (3)
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