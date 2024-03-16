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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Удинезе
 
Позже
Торино
Прогнозы 116
Удинезе 31% (36)
X 55.2% (64)
Торино 13.8% (16)
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Торино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
32
Милинкович-Савич
Ваня
5
Масина
Адам
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
66
Гинейтис
Гвидас
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
21
Окереке
Давид
Удинезе
3-5-2
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Торино

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

27 матчей

33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.64

Среднее время на гол

65
140

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.46

Среднее время на гол

78
61

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.26
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

71
86

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.25
Товен Флорьян 4 (1) 0.14
Самарджич Лазар 3 0.11
Перейра Роберто 3 (1) 0.11
Уолас Соуза 2 0.07
Саррага Ойер 2 0.07
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Камара Ассан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Джанетти Лаутаро 1 0.04
Земура Джордан 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 8 0.29
Санабрия Антонио 4 (1) 0.14
Радоньич Неманья 3 0.11
Буонджорно Алессандро 3 0.11
Влашич Никола 2 0.07
Илич Иван 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Шуурс Перр 1 0.04
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Войвода Мергим 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Кабаселе Кристиан 5 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Ассан 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Бийол Яка 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Буонджорно Алессандро 6 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Сапата Дуван 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сазонов Саба 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
5
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Торино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
14
Удинезе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Торино
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
75% (21)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
46% (13)
43% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
4
25%
5
45%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
18%
1
5%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
9%
6
30%
61-75
9
41%
5
25%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
42%
3
21%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
30%
2
25%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 12
2
7%
3
12%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
10
36%
5
20%
46-60
5
18%
3
12%
61-75
2
7%
5
20%
76-90

Пропущено

42
28
22 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 15
4
10%
1
4%
1-15
4
10%
1
4%
16-30
14
33%
4
14%
31-45
1
2%
7
25%
46-60
4
10%
8
29%
61-75
15
36%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1
Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1

Результаты матчей

Удинезе
Торино

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
16
12
7
21
1.5
7
21
2
26
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Эмполи Мале Юссеф 10
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе - Торино

Исход игры
Удинезе
30% (36)
Ничья
55.8% (67)
Торино
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.09% (30)
Меньше
73.91% (85)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.5% (63)
2:1 Удинезе
16.7% (20)
1:0 Удинезе
10% (12)
1:2 Торино
6.7% (8)
0:1 Торино
5% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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