Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Удар от ворот произведет Удинезе

88' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Сазонов Саба совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Удар от ворот произведет Удинезе

84' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

84' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

82' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Саксесс Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удар от ворот произведет Торино

81' Эбоселе Фести не смог попасть в створ ударом издали

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оооо... вот это был удар! Сапата Дуван должен был забить с этой позиции.

72' Сапата Дуван нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

72' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ловрич Санди пробил со штрафного прямо в стенку

67' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Торино

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Команда Торино довольна результатом к этому моменту.

61' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Камара Ассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

58' Родригес Рикардо не смог попасть в створ ударом издали

58' Гинейтис Гвидас пробил со штрафного прямо в стенку

57' Джанетти Лаутаро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Торино

55' Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали

54' Хорошую попытку сделал Лукка Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Г О О О О Л - Влашич Никола забивает с левой ноги!

53' Сапата Дуван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Гинейтис Гвидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Буонджорно Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.