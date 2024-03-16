Тур: 29. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
0:1
10' ГолСапата Дуван
43' Желтая карточкаУолас Соуза
45' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
52' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
0:2
53' ГолВлашич Никола
57' Желтая карточкаДжанетти Лаутаро
87' Желтая карточкаСазонов Саба
90'+6
Ход матча
10'
0:1
43'
45'
53'
0:2
57'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
344 Количество передач 454
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
80 Come Bianay
-
Главный тренер: Паро Маттео
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Торино
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
27 матчей
33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.38
0.64
Среднее время на гол
65
140
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.46
Среднее время на гол
78
61
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.26
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
71
86
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.24
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.14
|Самарджич Лазар
|3
|0.1
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.1
|Уолас Соуза
|2
|0.07
|Саррага Ойер
|2
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Пайеро Мартин
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9
|0.31
|Санабрия Антонио
|4 (1)
|0.14
|Влашич Никола
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|3
|0.1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Перес Неуэн
|5
|1
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Уолас Соуза
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Пайеро Мартин
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Самарджич Лазар
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Торино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
5
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Торино
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
10
14
Удинезе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Торино
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
72% (21)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
6%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
5
38%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
5
21%
1
5%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
2
8%
6
30%
61-75
9
38%
5
25%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
42%
3
21%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
1
5%
3
38%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
2
7%
4
15%
1-15
5
18%
3
11%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
10
36%
6
22%
46-60
5
18%
3
11%
61-75
2
7%
5
19%
76-90
Пропущено
44
28
23 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
5
11%
1
4%
1-15
4
9%
1
4%
16-30
14
32%
4
14%
31-45
2
5%
7
25%
46-60
4
9%
8
29%
61-75
15
34%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1
Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1
Результаты матчей
Удинезе
Торино
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
510
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1712
722
821
227
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|10.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|11.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|16.
|0:0 Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|0:0 Заявка
|29
|2
|9
|18
|23 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|0:0 Заявка
|15
|0
|7
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Эмполи
|Мале Юссеф
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 0:2 Торино
Исход игры
Удинезе
29.8% (36)
Ничья
55.4% (67)
Торино
14.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
25.86% (30)
Меньше
74.14% (86)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.1% (63)
2:1 Удинезе
16.5% (20)
1:0 Удинезе
9.9% (12)
1:2 Торино
6.6% (8)
0:1 Торино
5.8% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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