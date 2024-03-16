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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Салернитана
0:0
Первый тайм: 16'
Лечче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 119
Салернитана 20.2% (24)
X 55.5% (66)
Лечче 24.4% (29)
Все прогнозы
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56
Костиль
Бенуа
23
Дьомбер
Норберт
44
Манолас
Костас
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
91
Пикколи
Роберто
Салернитана
4-3-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Лечче

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СB
2:0
СB
1:1
К
4:0
СB
1:2
СB
2:2
ЛП
0:1
ЛП
1:3
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:2
СB
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.78

Среднее время на гол

77
115

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.83

Среднее время на гол

57
49

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.18
Диа Булайе 4 (1) 0.14
Кастанос Григорис 3 0.11
Чауна Лум 2 0.07
Маджоре Джулио 2 0.07
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.04
Фасио Федерико 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Кабрал Жоване 1 0.04
Вайссман Шон 1 0.04
Пирола Лоренцо 1 0.04
Мартеджани Агустин 1 0.04
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.18
Пикколи Роберто 4 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.11
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Индзаги Филиппо 6 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Башич Тома 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Чауна Лум 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 8 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Рафья Хамза 4 0
Сансоне Никола 3 0
Крстович Никола 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
10
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лечче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

6
15
Салернитана
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Лечче
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
6
43%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

28
23
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
18%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
12
43%
7
30%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90

Пропущено

29
22
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
8
28%
3
14%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
6
25%
6
24%
61-75
2
8%
10
40%
76-90

Пропущено

57
45
25 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
9
16%
3
7%
1-15
7
12%
8
18%
16-30
9
16%
6
13%
31-45
9
16%
11
24%
46-60
3
5%
7
16%
61-75
20
35%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0
Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Лечче
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1

Результаты матчей

Салернитана
Лечче

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
17
11
6
22
1.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
11.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
16.
Лечче
 0:0 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 29 2 9 18 23 - 58 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 0:0 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Салернитана
 0:0 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Лечче
 0:0 Заявка 15 0 7 8 10 - 23 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Эмполи Мале Юссеф 10
Весь список
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    Прогнозы 119
    Салернитана 20.2% (24)
    X 55.5% (66)
    Лечче 24.4% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Лечче
    3.70
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    3.30
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Лечче

    Исход игры
    Салернитана
    20.2% (24)
    Ничья
    55.5% (66)
    Лечче
    24.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (61)
    2:1 Салернитана
    13.4% (16)
    0:1 Лечче
    12.6% (15)
    1:2 Лечче
    8.4% (10)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Лечче
    2.5% (3)
    1:0 Салернитана
    2.5% (3)
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    Салернитана
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