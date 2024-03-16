Тур: 29. Стадион: Аречи. Главный судья: Мареска Фабио
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Лечче
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Среднее время на гол
77
115
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.83
Среднее время на гол
57
49
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.18
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.14
|Кастанос Григорис
|3
|0.11
|Чауна Лум
|2
|0.07
|Маджоре Джулио
|2
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.04
|Фасио Федерико
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кабрал Жоване
|1
|0.04
|Вайссман Шон
|1
|0.04
|Пирола Лоренцо
|1
|0.04
|Мартеджани Агустин
|1
|0.04
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.18
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.11
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Чауна Лум
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|8
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
12
10
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лечче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
6
15
Салернитана
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Лечче
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
6
43%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
28
23
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
18%
2
9%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
12
43%
7
30%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90
Пропущено
29
22
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
8
28%
3
14%
76-90
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
6
25%
6
24%
61-75
2
8%
10
40%
76-90
Пропущено
57
45
25 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
9
16%
3
7%
1-15
7
12%
8
18%
16-30
9
16%
6
13%
31-45
9
16%
11
24%
46-60
3
5%
7
16%
61-75
20
35%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0
Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Лечче
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1
Результаты матчей
Салернитана
Лечче
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
6 раз 21%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1711
622
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|10.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|11.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|16.
|0:0 Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|0:0 Заявка
|29
|2
|9
|18
|23 - 58
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|0:0 Заявка
|15
|0
|7
|8
|10 - 23
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Эмполи
|Мале Юссеф
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Лечче
Исход игры
Салернитана
20.2% (24)
Ничья
55.5% (66)
Лечче
24.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (61)
2:1 Салернитана
13.4% (16)
0:1 Лечче
12.6% (15)
1:2 Лечче
8.4% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Лечче
2.5% (3)
1:0 Салернитана
2.5% (3)
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