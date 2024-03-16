Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Лечче

89' Жендрей Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рамадани Юльбер пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

87' Гонсалес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Лечче

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Сансоне Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Сансоне Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сансоне Никола из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Дзаноли Алессандро получил желтую карточку от судьи

79' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Лечче

77' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Игра в одни ворота сейчас. Салернитана доминирует и владеет мячом

75' Гомис Ирон пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

75' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Хорошую попытку сделал Сими Нванкво . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Пирола Лоренцо получил желтую карточку от судьи

72' Пикколи Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Салернитана

69' Патрик Доргу из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Салернитана

63' Шанс! Патрик Доргу из команды Лечче пробил головой, но мимо

63' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошую попытку сделал Кандрева Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Манолас Костас из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Манолас Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Лечче

58' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Пикколи Роберто получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Блен Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рамадани Юльбер получил желтую карточку от судьи

49' Хорошую попытку сделал Пикколи Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лечче

47' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Патрик Доргу