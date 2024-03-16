Тур: 29. Стадион: Аречи. Главный судья: Мареска Фабио
0:1
Конец матча
0'
0:1
17' Гол в свои воротаДьомбер Норберт
30' Желтая карточкаКулибали Лассана
45' Желтая карточкаМаджоре Джулио
49' Желтая карточкаРамадани Юльбер
54' Желтая карточкаПикколи Роберто
73' Желтая карточкаПирола Лоренцо
82' Желтая карточкаДзаноли Алессандро
90' Желтая карточкаПонграчич Марин
90'+7
Ход матча
17'
0:1
30'
45'
49'
54'
73'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
357 Количество передач 136
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумНападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гомис ИронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Лечче
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.78
Среднее время на гол
77
115
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.83
Среднее время на гол
57
49
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.17
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.14
|Кастанос Григорис
|3
|0.1
|Чауна Лум
|2
|0.07
|Маджоре Джулио
|2
|0.07
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.17
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.1
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.03
|Сансоне Никола
|1
|0.03
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Доргу Патрик
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|7
|1
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кулибали Лассана
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Чауна Лум
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|11
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Пикколи Роберто
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
13
10
Салернитана
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Лечче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
6
15
Салернитана
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Лечче
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
6
40%
4
40%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
18%
2
8%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
12
43%
7
29%
29%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
8
53%
76-90
Пропущено
29
22
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
5
23%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
8
28%
3
14%
76-90
Забито
25
25
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
4
16%
3
12%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
6
24%
2
8%
46-60
6
24%
6
24%
61-75
2
8%
10
40%
76-90
Пропущено
57
46
25 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
9
16%
3
7%
1-15
7
12%
9
20%
16-30
9
16%
6
13%
31-45
9
16%
11
24%
46-60
3
5%
7
15%
61-75
20
35%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0
Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0
Лечче
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0
Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1
Результаты матчей
Салернитана
Лечче
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
96
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1811
623
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|10.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|11.
|0:1 Заявка
|29
|12
|4
|13
|33 - 32
|40
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|1:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|36 - 57
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|12.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 20
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|1:0 Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Лечче
Исход игры
Салернитана
20.2% (24)
Ничья
55.5% (66)
Лечче
24.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (61)
2:1 Салернитана
13.4% (16)
0:1 Лечче
12.6% (15)
1:2 Лечче
8.4% (10)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Лечче
2.5% (3)
1:0 Салернитана
2.5% (3)
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