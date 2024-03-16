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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 34'
Лацио
0'
1:0
13' Гол
Лирола Поль
34' Желтая карточка
Пеллегрини Лука

Ход матча

13'
Лирола Поль
(Цортеа Надир)
1:0
34'
 
Пеллегрини Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 125
Фрозиноне 2.4% (3)
X 8.8% (11)
Лацио 88.8% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Лацио
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
19
Цортеа
Надир
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
14
Джелли
Франческо
70
Хеддира
Валид
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Фрозиноне
4-1-4-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Лацио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:1
ТМС
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.34
Маццителли Лука 5 0.17
Арруи Абду 3 (1) 0.1
Брешианини Марко 3 0.1
Хеддира Валид 3 (1) 0.1
Жорже Кайо 3 (1) 0.1
Монтеризи Иларио 2 0.07
Лирола Поль 2 0.07
Рейньер Жезус 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.21
Альберто Луис 4 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.1
Весино Матиас 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 3 0.1
Кастельянос Валентин 2 0.07
Гендузи Маттео 2 0.07
Исаксен Густав 2 0.07
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 7 0
Пеллегрини Лука 5 1
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Весино Матиас 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Хила Марио 3 1
Лаццари Мануэль 2 1
Гендузи Маттео 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
6
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Лацио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

2
11
Фрозиноне
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (17)
14% (4)
25% (7)
Лацио
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

39
13

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

25
18
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
8
32%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
6
29%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
6
29%
4
20%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

34
14
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
5
15%
1
7%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
4
29%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
10
29%
29%
2
14%
76-90

Забито

37
30
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
11%
5
17%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
10
27%
6
20%
61-75
6
16%
5
17%
76-90

Пропущено

55
34
27 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
7
13%
2
6%
1-15
11
20%
4
12%
16-30
9
16%
6
18%
31-45
6
11%
9
26%
46-60
6
11%
7
21%
61-75
16
29%
29%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1
Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Лацио

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
10
18
1.5
9
19
3
25
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
11.
Лацио
 0:1 Заявка 29 12 4 13 33 - 32 40
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 29 7 6 16 36 - 57 27
15.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
16.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
17.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
18.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
12.
Лацио
 0:1 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Лацио
 0:1 Заявка 15 6 1 8 19 - 20 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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    Прогнозы 125
    Фрозиноне 2.4% (3)
    X 8.8% (11)
    Лацио 88.8% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Лацио
    3.35
    3.70
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:0 Лацио

    Исход игры
    Фрозиноне
    2.4% (3)
    Ничья
    8.7% (11)
    Лацио
    89% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    52% (66)
    0:1 Лацио
    16.5% (21)
    0:2 Лацио
    9.4% (12)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    1:3 Лацио
    2.4% (3)
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