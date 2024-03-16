Тур: 29. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Рапуано Антонио
Ход матча
13'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фрозиноне
Лацио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.34
|Маццителли Лука
|5
|0.17
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.1
|Брешианини Марко
|3
|0.1
|Хеддира Валид
|3 (1)
|0.1
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.1
|Монтеризи Иларио
|2
|0.07
|Лирола Поль
|2
|0.07
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.21
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.1
|Весино Матиас
|3
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.1
|Кастельянос Валентин
|2
|0.07
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|Исаксен Густав
|2
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|1
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Весино Матиас
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
6
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Лацио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
2
11
Фрозиноне
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (17)
14% (4)
25% (7)
Лацио
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
39
13
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
25
18
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
4
16%
3
17%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
8
32%
3
17%
61-75
5
20%
2
11%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
6
29%
3
15%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
6
29%
4
20%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
34
14
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
5
15%
1
7%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
4
29%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
10
29%
29%
2
14%
76-90
Забито
37
30
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
11%
5
17%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
6
16%
3
10%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
10
27%
6
20%
61-75
6
16%
5
17%
76-90
Пропущено
55
34
27 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
7
13%
2
6%
1-15
11
20%
4
12%
16-30
9
16%
6
18%
31-45
6
11%
9
26%
46-60
6
11%
7
21%
61-75
16
29%
29%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1
Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Лацио
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
86
311
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
212
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
217
1018
919
325
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|10.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|11.
|0:1 Заявка
|29
|12
|4
|13
|33 - 32
|40
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|1:0 Заявка
|29
|7
|6
|16
|36 - 57
|27
|15.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|12.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 20
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|1:0 Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:0 Лацио
Исход игры
Фрозиноне
2.4% (3)
Ничья
8.7% (11)
Лацио
89% (113)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:2 Лацио
52% (66)
0:1 Лацио
16.5% (21)
0:2 Лацио
9.4% (12)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:3 Лацио
2.4% (3)
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