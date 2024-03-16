Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

95' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

94' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

93' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Эмануэле Валери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фрозиноне

90' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

90' Хорошую попытку сделал Эмануэле Валери. Удар в створ, но вратарь начеку

89' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

85' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Фрозиноне

83' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Оооо... вот это был удар! Альберто Луис должен был забить с этой позиции.

82' Стефано Турати делает важнейший сейв!

82' Хорошую попытку сделал Альберто Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Эмануэле Валери

80' Тактическая замена. Джелли Франческо уходит с поля и его заменяет Эмануэле Валери

79' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Лацио

74' Удар от ворот произведет Лацио

74' Валид Кеддира оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

73' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Забив гол, Фрозиноне сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

70' Г О О О О Л - Валид Кеддира точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

70' Околи Меме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Джелли Франческо из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Кастельянос Валентин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

62' ШТАНГА! Так было близко к голу - Казале Николо нанес удар в каркас ворот!

62' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

61' Стефано Турати делает важнейший сейв!

61' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Стефано Турати ловит мяч

61' Весино Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Лацио

60' Валид Кеддира оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали

59' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио

57' Супер-замена от тренера! Кастельянос Валентин только вышел на поле и уже забил!

57' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Альберто Луис из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

55' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

52' Стефано Турати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

51' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Лаццари Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хорошую попытку сделал Соуле Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку