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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 15780 Главный судья: Рапуано Антонио
Фрозиноне
2:3
Конец матча
Лацио
0'
1:0
13' Гол
Лирола Поль
34' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
1:1
38' Гол
Дзакканьи Маттиа
55' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
1:2
57' Гол
Кастельянос Валентин
1:3
62' Гол
Кастельянос Валентин
2:3
70' Гол
Хеддира Валид
88' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
90' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
90'+10

Ход матча

13'
Лирола Поль
(Цортеа Надир)
1:0
34'
 
Пеллегрини Лука
38'
1:1
Дзакканьи Маттиа
(Гендузи Маттео)
46'
 
Лаццари Мануэль
Пеллегрини Лука
55'
Барренечеа Энцо
 
56'
 
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
56'
 
Весино Матиас
Катальди Данило
57'
1:2
Кастельянос Валентин
(Альберто Луис)
62'
Сек Демба
Маццителли Лука
 
62'
1:3
Кастельянос Валентин
70'
Хеддира Валид
(Околи Меме)
2:3
80'
Жорже Кайо
Джелли Франческо
 
80'
Валери Эмануэле
Лирола Поль
 
82'
 
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
86'
 
Камада Даити
Дзакканьи Маттиа
88'
 
Лаццари Мануэль
90'
Чуни Марвин
Хеддира Валид
 
90'
Брешианини Марко
 
90'
 
Кастельянос Валентин
90'
Рейньер Жезус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 554
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Фрозиноне 2.4% (3)
X 8.7% (11)
Лацио 89% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
19
Цортеа
Надир
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
14
Джелли
Франческо
70
Хеддира
Валид
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Фрозиноне
4-1-4-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Лацио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:1
ТМС
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.34
Маццителли Лука 5 0.17
Хеддира Валид 4 (1) 0.14
Арруи Абду 3 (1) 0.1
Брешианини Марко 3 0.1
Жорже Кайо 3 (1) 0.1
Монтеризи Иларио 2 0.07
Лирола Поль 2 0.07
Рейньер Жезус 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.21
Альберто Луис 4 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.1
Весино Матиас 3 0.1
Гендузи Маттео 2 0.07
Исаксен Густав 2 0.07
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 6 1
Иммобиле Чиро 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Весино Матиас 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Гендузи Маттео 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Лацио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

12
6
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

2
11
Фрозиноне
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (17)
14% (4)
28% (8)
Лацио
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

39
15

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
9
33%
4
19%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
8%
2
9%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
6
25%
4
18%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

34
14
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
5
15%
1
7%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
5
15%
4
29%
31-45
5
15%
4
29%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
10
29%
29%
2
14%
76-90

Забито

39
33
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
13%
5
15%
1-15
4
10%
5
15%
16-30
6
15%
4
12%
31-45
7
18%
7
21%
46-60
11
28%
7
21%
61-75
6
15%
5
15%
76-90

Пропущено

58
36
28 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 20
7
12%
3
8%
1-15
11
19%
4
11%
16-30
10
17%
6
17%
31-45
7
12%
9
25%
46-60
7
12%
8
22%
61-75
16
28%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1
Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1
Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Лацио

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
5
9
6
1.5
3
11
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
2
12
1.5
7
8
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
22
7
11
18
1.5
10
19
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Отличную игру провел сегодня Кастельянос Валентин! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 100'
    После классного второго тайма Лацио совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15780 болельщиков
  • 100'
    Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 42%, Лацио: 58%.
  • 100'
    Весино Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 98'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 98'
      Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 97'
      Лацио контролирует мяч.
    • 96'
      Соуле Матиас успешно блокирует удар.
    • 96'
      Кастельянос Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 96'
      Исаксен Густав из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 96'
      Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 96'
      Лацио начинает контратаку