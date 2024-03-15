Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Доннум Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Мата Клинтон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Тальяфико Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Толиссо Корентен бьет со штрафного в створ, но Guillaume Restes держит все под контролем

43' Спирингс Стейн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лион

39' Николайсен Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Толиссо Корентен получает желтую карточку за толчок соперника.

37' Хорошую попытку сделал Нуама Эрнест . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

36' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает ударом с правой ноги!

33' ШТАНГА! Так было близко к голу - Толиссо Корентен нанес удар в каркас ворот!

33' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Мата Клинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Мата Клинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Тулуза

22' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Тулуза

19' Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Тулуза

18' Какере Максанс не смог попасть в створ ударом издали

17' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Даллинга Тийс пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

9' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

8' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

5' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля