Тур: 26. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
33' ГолЛяказетт Александр
37' Желтая карточкаТолиссо Корентен
43' Желтая карточкаСпирингс Стейн
45' Желтая карточкаМата Клинтон
45' Желтая карточкаДоннум Арон
1:1
53' ГолДаллинга Тийс
2:1
59' ПенальтиСьерро Венсан
2:2
77' ГолШерки Райан
2:3
81' ГолО'Брайан Джек
90'+6
Ход матча
33'
37'
43'
45'
45'
53'
1:1
59'
2:1
77'
2:2
81'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
446 Количество передач 462
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
37
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Тулуза
Лион
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед
29 матчей
13.8%
20.7%
65.5%
4 победы 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.63
Среднее время на гол
61
144
Всего голов
45
15
Голов в среднем за матч
2.81
1.15
Среднее время на гол
32
78
Всего голов
64
25
Голов в среднем за матч
2.21
0.86
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
40
104
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|10 (1)
|0.38
|Сьерро Венсан
|4 (3)
|0.15
|Магри Франк
|4
|0.15
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.12
|Мависса Кристиан
|2
|0.08
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|13 (1)
|0.5
|О'Брайан Джек
|4
|0.15
|Тальяфико Николас
|2
|0.08
|Шерки Райан
|1
|0.04
|Какере Максанс
|1
|0.04
|Нуама Эрнест
|1
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Бальде Мама
|1
|0.04
|Бенрахма Саид
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Милагрес Энрике
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.04
|Мата Клинтон
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Мата Клинтон
|5
|0
|О'Брайан Джек
|3
|1
|Толиссо Корентен
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|1
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Нуама Эрнест
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
4
Тулуза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
10
10
Тулуза
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Лион
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
23
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
6
33%
1
6%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
5
22%
16-30
1
6%
8
35%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Забито
29
29
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
5
17%
1
3%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
7
24%
6
21%
61-75
4
14%
8
28%
76-90
Пропущено
36
41
14 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 17
4
11%
3
7%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
6
17%
9
22%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
11
31%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0
Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лион
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2
Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1
Результаты матчей
Тулуза
Лион
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
197
818
818
323
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 38
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:3 Лион
Исход игры
Тулуза
15.9% (20)
Ничья
45.2% (57)
Лион
38.9% (49)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (51)
1:2 Лион
27.8% (35)
2:1 Тулуза
6.3% (8)
1:0 Тулуза
6.3% (8)
0:1 Лион
5.6% (7)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Лион
1.6% (2)
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