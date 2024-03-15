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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
2:3
Конец матча
Лион
0'
0:1
33' Гол
Ляказетт Александр
37' Желтая карточка
Толиссо Корентен
43' Желтая карточка
Спирингс Стейн
45' Желтая карточка
Мата Клинтон
45' Желтая карточка
Доннум Арон
1:1
53' Гол
Даллинга Тийс
2:1
59' Пенальти
Сьерро Венсан
2:2
77' Гол
Шерки Райан
2:3
81' Гол
О'Брайан Джек
90'+6

Ход матча

33'
0:1
Ляказетт Александр
37'
 
Толиссо Корентен
43'
Спирингс Стейн
 
45'
 
Мата Клинтон
45'
Доннум Арон
 
46'
 
Орбан Гифт
Ляказетт Александр
53'
Даллинга Тийс
(Каманзи Уоррен)
1:1
59'
Сьерро Венсан
2:1
66'
 
Шерки Райан
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
69'
Кассерес Кристиан
Спирингс Стейн
 
69'
Магри Франк
Доннум Арон
 
73'
 
Фофана Малик
Нуама Эрнест
73'
 
Бальде Мама
Толиссо Корентен
77'
2:2
Шерки Райан
(Бальде Мама)
78'
Деслер Миккел
Каманзи Уоррен
 
81'
2:3
О'Брайан Джек
(Шерки Райан)
89'
Абухляль Закария
Гбоо Янн
 
89'
Бабика Шави
Сьерро Венсан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 446 Количество передач 462
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Тулуза 15.9% (20)
X 45.2% (57)
Лион 38.9% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
13
Мависса
Кристиан
12
Каманзи
Уоррен
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
4
Спирингс
Стейн
8
Сьерро
Венсан
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
Тулуза
5-4-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

29 матчей

13.8%
20.7%
65.5%
4 победы 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.2%
34.5%
48.3%
5 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
4:1
Л1
2:3
Л1
5:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.63

Среднее время на гол

61
144

Всего голов

45
15

Голов в среднем за матч

2.81
1.15

Среднее время на гол

32
78

Всего голов

64
25

Голов в среднем за матч

2.21
0.86

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

40
104

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 10 (1) 0.38
Сьерро Венсан 4 (3) 0.15
Магри Франк 4 0.15
Абухляль Закария 3 (1) 0.12
Мависса Кристиан 2 0.08
Хелаберт Сесар 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 13 (1) 0.5
О'Брайан Джек 4 0.15
Тальяфико Николас 2 0.08
Шерки Райан 1 0.04
Какере Максанс 1 0.04
Нуама Эрнест 1 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Бальде Мама 1 0.04
Бенрахма Саид 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Милагрес Энрике 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Толиссо Корентен 1 (1) 0.04
Мата Клинтон 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 6 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 5 0
Мата Клинтон 5 0
О'Брайан Джек 3 1
Толиссо Корентен 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Ляказетт Александр 1 1
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 1
Чалета-Цар Дуе 1 1
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Нуама Эрнест 2 0
Альверо Скелли 2 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Морейра Диегу 1 0
Орбан Гифт 1 0

Результаты матчей

Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Лион
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
4
Тулуза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Лион
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

10
10
Тулуза
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Лион
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
23

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
5
28%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
5
22%
16-30
1
6%
8
35%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Забито

29
29
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
5
17%
1
3%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
6
21%
5
17%
46-60
7
24%
6
21%
61-75
4
14%
8
28%
76-90

Пропущено

36
41
14 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 17
4
11%
3
7%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
6
17%
9
22%
31-45
8
22%
8
20%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
11
31%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0
Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лион
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2
Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Лион

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
8
18
3
23
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 25 7 4 14 23 - 38 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    После классного второго тайма Лион совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 50%, Лион: 50%.
  • 97'
    Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Лион начинает контратаку
  • 96'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Лион пытается что-то создать.
    • 93'
      Лион пытается что-то создать.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 51%, Лион: 49%.
    • 90'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Тулуза 15.9% (20)
    X 45.2% (57)
    Лион 38.9% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:3 Лион

    Исход игры
    Тулуза
    15.9% (20)
    Ничья
    45.2% (57)
    Лион
    38.9% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (51)
    1:2 Лион
    27.8% (35)
    2:1 Тулуза
    6.3% (8)
    1:0 Тулуза
    6.3% (8)
    0:1 Лион
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
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