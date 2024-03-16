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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
1:1
Второй тайм: 56'
Страсбург
0'
0:1
3' Гол
Гамейро Кевин
18' Желтая карточка
Сеная Марвин
33' Желтая карточка
Зезе Натан
35' Желтая карточка
Соу Саиду
1:1
35' Гол
Кёмерт Эрай

Ход матча

3'
0:1
Гамейро Кевин
(Сеная Марвин)
18'
 
Сеная Марвин
33'
Зезе Натан
 
35'
 
Соу Саиду
35'
Кёмерт Эрай
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 242 Количество передач 139
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 117
Нант 65% (76)
X 26.5% (31)
Страсбург 8.5% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
15
Кадевере
Тино
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
8
Сантос
Андрей
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
9
Гамейро
Кевин
Нант
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Нант
Страсбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.38

Среднее время на гол

126
65

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1
1.47

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.27
Молле Флоран 4 0.15
Саймон Мозес 3 (1) 0.12
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.08
Кёмерт Эрай 2 0.08
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 5 0.19
Гамейро Кевин 3 (1) 0.12
Мотиба Лебо 3 0.12
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Баква Дилан 2 0.08
Сахи Дион 2 0.08
Диарра Хабиб 2 (1) 0.08
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Сеная Марвин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Паллуа Николя 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Коцца Николя 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Баква Дилан 3 1
Делен Тома 4 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Нант
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
8
Нант
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Страсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

6
10
Нант
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
60% (15)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)
Страсбург
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
3
21%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
6
55%
76-90

Пропущено

19
20
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
7
37%
4
20%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
2
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
6
67%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
7
37%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
1
5%
76-90

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
5
22%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
10
43%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
2
9%
10
42%
76-90

Пропущено

38
39
10 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 22
4
11%
4
10%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
1
3%
12
31%
31-45
9
24%
10
26%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
13
34%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3
Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Нант
Страсбург

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Нант
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
18
7
5
20
1.5
7
18
2
23
2.5
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Страсбург
 1:1 Заявка 26 6 9 11 26 - 39 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Нант
 1:1 Заявка 26 7 5 14 24 - 39 26
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 1:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 1:1 Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 1:1 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 1:1 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Нант: 63%, Страсбург: 37%.
  • 55'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Нант 65% (76)
    X 26.5% (31)
    Страсбург 8.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Страсбург
    2.45
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    3.35
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Нант
    65% (76)
    Ничья
    26.5% (31)
    Страсбург
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    32.5% (38)
    2:1 Нант
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    1:2 Страсбург
    6% (7)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Нант
    Страсбург
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