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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
1:3
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
3' Гол
Гамейро Кевин
18' Желтая карточка
Сеная Марвин
33' Желтая карточка
Зезе Натан
35' Желтая карточка
Соу Саиду
1:1
35' Гол
Кёмерт Эрай
1:2
62' Гол
Эмега Эмануэль
1:3
78' Гол
Эмега Эмануэль
83' Желтая карточка
Баква Дилан
90' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Гамейро Кевин
(Сеная Марвин)
18'
 
Сеная Марвин
33'
Зезе Натан
 
35'
 
Соу Саиду
35'
Кёмерт Эрай
1:1
62'
1:2
Эмега Эмануэль
(Баква Дилан)
66'
Траоре Бени
Кадевере Тино
 
72'
Коцца Николя
Зезе Натан
 
72'
Бамба Абдул-Кадер
Молле Флоран
 
76'
 
Нзингула Рабби
Гамейро Кевин
78'
1:3
Эмега Эмануэль
(Баква Дилан)
80'
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
 
80'
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
 
83'
 
Баква Дилан
90'
Кёмерт Эрай
 
90'
 
Себас Жереми
Баква Дилан
90'
 
Абубакар Али
Эмега Эмануэль
90'
 
Басея Стивен
Перрен Люка

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 462 Количество передач 271
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Нант 65% (76)
X 26.5% (31)
Страсбург 8.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
15
Кадевере
Тино
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
8
Сантос
Андрей
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
9
Гамейро
Кевин
Нант
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Нант
Страсбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.71
1.38

Среднее время на гол

126
65

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1
1.47

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
61

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.27
Молле Флоран 4 0.15
Саймон Мозес 3 (1) 0.12
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.08
Кёмерт Эрай 2 0.08
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.27
Гамейро Кевин 3 (1) 0.12
Мотиба Лебо 3 0.12
Баква Дилан 2 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.08
Сахи Дион 2 0.08
Диарра Хабиб 2 (1) 0.08
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Сеная Марвин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Паллуа Николя 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Кёмерт Эрай 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Чиривелья Педро 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Коцца Николя 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 4 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0

Результаты матчей

Нант
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
8
Нант
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

6
10
Нант
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
62% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Страсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
7
50%
76-90

Пропущено

22
21
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
7
32%
4
19%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
6
67%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
7
37%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
1
5%
76-90

Забито

24
27
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
5
21%
3
11%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
10
42%
4
15%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
2
8%
11
41%
76-90

Пропущено

41
40
11 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
5
12%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
1
2%
13
33%
31-45
9
22%
10
25%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
14
34%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3
Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1

Результаты матчей

Нант
Страсбург

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нант
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
19
7
5
21
1.5
8
18
2
24
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Кёмерт Эрай наказан за толчок Баква Дилан
    • 91'
      Нзингула Рабби пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 91'
      Страсбург начинает контратаку
    • 91'
      Саймон Мозес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 63%, Страсбург: 37%.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Нант 65% (76)
    X 26.5% (31)
    Страсбург 8.5% (10)
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    Где смотреть матч Нант 1:3 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:3 Страсбург

    Исход игры
    Нант
    65% (76)
    Ничья
    26.5% (31)
    Страсбург
    8.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    32.5% (38)
    2:1 Нант
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    1:2 Страсбург
    6% (7)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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