Тур: 26. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
3' ГолГамейро Кевин
18' Желтая карточкаСеная Марвин
33' Желтая карточкаЗезе Натан
35' Желтая карточкаСоу Саиду
1:1
35' ГолКёмерт Эрай
1:2
62' ГолЭмега Эмануэль
1:3
78' ГолЭмега Эмануэль
83' Желтая карточкаБаква Дилан
90' Желтая карточкаКёмерт Эрай
90'+7
Ход матча
3'
0:1
18'
33'
35'
35'
1:1
62'
1:2
78'
1:3
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
462 Количество передач 271
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Абубакар АлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Страсбург
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.71
1.38
Среднее время на гол
126
65
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1
1.47
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
61
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.27
|Молле Флоран
|4
|0.15
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.08
|Кёмерт Эрай
|2
|0.08
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.27
|Гамейро Кевин
|3 (1)
|0.12
|Мотиба Лебо
|3
|0.12
|Баква Дилан
|2
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Сахи Дион
|2
|0.08
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.08
|Делен Тома
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Себас Жереми
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Сеная Марвин
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Кёмерт Эрай
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Результаты матчей
Нант
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
8
Нант
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Страсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
6
10
Нант
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
62% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Страсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
13%
7
50%
76-90
Пропущено
22
21
5 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
7
32%
4
19%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
6
67%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
7
37%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
8
42%
1
5%
76-90
Забито
24
27
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
5
21%
3
11%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
10
42%
4
15%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
2
8%
11
41%
76-90
Пропущено
41
40
11 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
5
12%
4
10%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
1
2%
13
33%
31-45
9
22%
10
25%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
14
34%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3
Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1
Результаты матчей
Нант
Страсбург
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нант
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
311
58
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
197
521
818
224
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:3 Страсбург
Исход игры
Нант
65% (76)
Ничья
26.5% (31)
Страсбург
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
1:0 Нант
32.5% (38)
2:1 Нант
28.2% (33)
1:1 Ничья
21.4% (25)
1:2 Страсбург
6% (7)
2:0 Нант
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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