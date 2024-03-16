Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Steven Baseya

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Страсбург

48' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Кастеллетто Жан-Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Хорошую попытку сделал Кастеллетто Жан-Шарль . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Команда Нант сравняла счет! Игра продолжается!

35' Г О О О О Л - Кёмерт Эрай забивает ударом с правой ноги!

35' Соу Саиду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Судья подбегает и показывает Зезе Натан из команды Нант отложенную желтую карточку за фол.

32' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Страсбург

31' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Страсбург

29' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Страсбург

26' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Страсбург

23' Удар от ворот произведет Нант

22' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Гамейро Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Гамейро Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сеная Марвин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

17' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Удар от ворот произведет Страсбург

14' Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гильберт Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сантос Андрей пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

10' Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Алаа Беллаарух держит все под контролем

9' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Делен Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Гамейро Кевин забивает с левой ноги!

3' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля