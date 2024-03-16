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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
0:1
Первый тайм: 19'
Ницца
0'
0:1
11' Гол
Моффи Теремас

Ход матча

11'
0:1
Моффи Теремас
(Чо Мохамед-Али)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 120
Ланс 69.2% (83)
X 25% (30)
Ницца 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Ницца
2.05
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
15
Перро
Ромен
19
Тюрам
Кефрен
8
Росарио
Пабло
11
Сансон
Морган
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Ланс
3-4-1-2
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ницца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.43

Среднее время на гол

80
210

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.38

Среднее время на гол

78
240

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.4

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

79
225

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 6 0.23
Сотока Флориан 5 (2) 0.19
Вахи Элю 5 (1) 0.19
Коста Давид 3 0.12
Мачадо Дейвер 3 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.08
Гилавоги Морган 2 0.08
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.31
Бога Жереми 4 0.15
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.15
Гессан Эванн 4 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.08
Аталь Юсеф 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Самба Брис 3 0
Хусанов Абдукодир 3 0
Томассон Адриен 1 1
Менди Нампали 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Агилар Рубен 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Бар Мельвен 5 0
Тюрам Кефрен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Росарио Пабло 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Ланс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Ницца
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ницца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

11
11
Ланс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Ницца
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
60% (15)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
2
22%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
4
20%
3
33%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
57%
76-90

Забито

34
24
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
3
9%
4
17%
1-15
6
18%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
7
21%
3
13%
46-60
4
12%
6
25%
61-75
7
21%
6
25%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
8
33%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0
Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1

Результаты матчей

Ланс
Ницца

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланс
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
5
8
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
10
15
1.5
6
19
5
20
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ницца
 1:0 Заявка 26 12 7 7 25 - 19 43
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ланс
 0:1 Заявка 26 12 6 8 34 - 25 42
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 1:0 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 0:1 Заявка 13 7 2 4 20 - 13 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 0:1 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 1:0 Заявка 13 5 3 5 10 - 12 18
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 19'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 18'
    Оооо... вот это был удар! Чо Мохамед-Али должен был забить с этой позиции.
  • 18'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 14'
      Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Сансон Морган задерживает мяч рукой
    • 12'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Агилар Рубен выиграл воздушное противоборство у Бога Жереми.
    • 12'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца.
    • 11'
      Медина Факундо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 11'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Чо Мохамед-Али сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца легко посылает мяч в пустые ворота левой! Моффи Теремас легко с этим справился!
    • 11'
      Ницца начинает контратаку
    • 11'
      Медина Факундо ошибается в защите.
    • 10'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Ницца: 44%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Чо Мохамед-Али из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
    • 5'
      Булка Марцин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Булка Марцин ошибается в защите.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Ницца: 41%.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 4'
      Булка Марцин ошибается в защите.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Перро Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 2'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 2'
      Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 1'
      Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Ланс 69.2% (83)
    X 25% (30)
    Ницца 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Ницца
    2.05
    4.00
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:1 Ницца

    Исход игры
    Ланс
    69.2% (83)
    Ничья
    25% (30)
    Ницца
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    37.5% (45)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    1:0 Ланс
    23.3% (28)
    2:0 Ланс
    5% (6)
    1:2 Ницца
    3.3% (4)
    0:1 Ницца
    2.5% (3)
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