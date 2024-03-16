Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Перро Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ницца

45' Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Удар от ворот произведет Ницца

41' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

41' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Тюрам Кефрен получил желтую карточку от судьи

40' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи

34' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

32' Менди Нампали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Ницца

21' Удар от ворот произведет Ницца

20' Удар от ворот произведет Ницца

20' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оооо... вот это был удар! Чо Мохамед-Али должен был забить с этой позиции.

18' Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Удар от ворот произведет Ланс

18' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ланс

14' Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали

12' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

12' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца

11' Медина Факундо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ницца

7' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Перро Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ланс начинает с центра поля