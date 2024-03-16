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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
1:3
Конец матча
Ницца
0'
0:1
11' Гол
Моффи Теремас
37' Желтая карточка
Агилар Рубен
40' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
46' Желтая карточка
Перро Ромен
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Вахи Элю
0:2
53' Гол
Тюрам Кефрен
62' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
65' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
0:3
67' Пенальти
Моффи Теремас
1:3
76' Гол
Вахи Элю
78' Желтая карточка
Росарио Пабло
89' Желтая карточка
Томассон Адриен
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Моффи Теремас
(Чо Мохамед-Али)
31'
 
Лоше Том
Сансон Морган
37'
Агилар Рубен
 
40'
 
Тюрам Кефрен
46'
Хусанов Абдукодир
Гради Жонатан
 
46'
 
Перро Ромен
52'
Вахи Элю
 
53'
0:2
Тюрам Кефрен
(Чо Мохамед-Али)
60'
 
Гессан Эванн
Бога Жереми
61'
 
Лаборд Гаэтан
Чо Мохамед-Али
62'
Франковски Пшемыслав
 
63'
Диуф Энди
Менди Нампали
 
63'
Саид Уэсли
Агилар Рубен
 
65'
Хусанов Абдукодир
 
67'
0:3
Моффи Теремас
76'
Вахи Элю
(Саид Уэсли)
1:3
76'
Фюльжени Анжело
Коста Давид
 
77'
Томассон Адриен
Эль-Айнауи Нейл
 
78'
 
Росарио Пабло
82'
 
Клод-Морис Алексис
Росарио Пабло
82'
 
Менди Антуан
Моффи Теремас
89'
Томассон Адриен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 523 Количество передач 361
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ланс 69.2% (83)
X 25% (30)
Ницца 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
15
Перро
Ромен
19
Тюрам
Кефрен
8
Росарио
Пабло
11
Сансон
Морган
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
Ланс
3-4-1-2
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ницца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.43

Среднее время на гол

80
210

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.38

Среднее время на гол

78
240

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.4

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

79
225

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 (1) 0.23
Саид Уэсли 6 0.23
Сотока Флориан 5 (2) 0.19
Коста Давид 3 0.12
Мачадо Дейвер 3 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.08
Гилавоги Морган 2 0.08
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 9 (2) 0.35
Бога Жереми 4 0.15
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.15
Гессан Эванн 4 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.08
Аталь Юсеф 1 0.04
Тюрам Кефрен 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 6 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Агилар Рубен 3 0
Менди Нампали 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Бар Мельвен 5 0
Будауи Хишем 4 0
Лотомба Жордан 3 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ницца
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

11
11
Ланс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Ницца
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
5%
3
25%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
57%
76-90

Забито

35
27
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
3
9%
5
19%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
20%
3
11%
31-45
7
20%
4
15%
46-60
4
11%
7
26%
61-75
8
23%
6
22%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
8
30%
30%
3
15%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
5
19%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0
Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1

Результаты матчей

Ланс
Ницца

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ланс
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
10
16
1.5
7
19
5
21
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
15.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Ницца: 40%.
  • 95'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Перро Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 48'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Перро Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Перро Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 48'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Лоше Том из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коста Давид
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Моффи Теремас наказан за толчок Медина Факундо
    • 46'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Ницца: 48%.
    • 45'
      Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 44'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Сотока Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 41'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 49%, Ницца: 51%.
    • 40'
      Тюрам Кефрен получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца фолит на Коста Давид, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 40'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 39'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Перро Ромен из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 38'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 38'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 38'
      Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Агилар Рубен из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Бога Жереми.
    • 37'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коста Давид
    • 36'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Бога Жереми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
    • 35'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Ницца: 49%.
    • 35'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 34'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 34'
      Ланс контролирует мяч.
    • 34'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Менди Нампали создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 32'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Сансон Морган получил травму и заменен. Лоше Том выходит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Ницца: 50%.
    • 30'
      Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ланс контролирует мяч.
    • 28'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Эль-Айнауи Нейл из команды Ланс фолит на Бога Жереми, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 28'
      Ницца контролирует мяч.
    • 27'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Менди Нампали успешно блокирует удар.
    • 27'
      Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Ницца: 48%.
    • 25'
      Ницца контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 24'
      Тодибо Жан-Клер успешно блокирует удар.
    • 24'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Сансон Морган из команды Ницца фолит на Менди Нампали, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 23'
      Ницца контролирует мяч.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Эль-Айнауи Нейл
    • 22'
      Ланс контролирует мяч.
    • 22'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 21'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Ницца: 45%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 20'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Моффи Теремас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Росарио Пабло успешно блокирует удар.
    • 20'
      Коста Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 18'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 18'
      Оооо... вот это был удар! Чо Мохамед-Али должен был забить с этой позиции.
    • 18'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 18'
      Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 18'
      Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Моффи Теремас из команды Ницца в офсайде
    • 18'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Моффи Теремас из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
    • 16'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 15'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 15'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Медина Факундо сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Ницца: 55%.
    • 15'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Перро Ромен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 14'
      Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Сансон Морган задерживает мяч рукой
    • 12'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Агилар Рубен выиграл воздушное противоборство у Бога Жереми.
    • 12'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ницца.
    • 11'
      Медина Факундо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 11'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 11'
      Чо Мохамед-Али сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца легко посылает мяч в пустые ворота левой! Моффи Теремас легко с этим справился!
    • 11'
      Ницца начинает контратаку
    • 11'
      Медина Факундо ошибается в защите.
    • 10'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Ницца: 44%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
    • 8'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Чо Мохамед-Али из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
    • 5'
      Булка Марцин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Булка Марцин ошибается в защите.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Ницца: 41%.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 4'
      Булка Марцин ошибается в защите.
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Перро Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 2'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 2'
      Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 1'
      Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ланс 69.2% (83)
    X 25% (30)
    Ницца 5.8% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:3 Ницца

    Исход игры
    Ланс
    69.2% (83)
    Ничья
    25% (30)
    Ницца
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    37.5% (45)
    1:1 Ничья
    23.3% (28)
    1:0 Ланс
    23.3% (28)
    2:0 Ланс
    5% (6)
    1:2 Ницца
    3.3% (4)
    0:1 Ницца
    2.5% (3)
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