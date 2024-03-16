Тур: 26. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
0:1
11' ГолМоффи Теремас
37' Желтая карточкаАгилар Рубен
40' Желтая карточкаТюрам Кефрен
46' Желтая карточкаПерро Ромен
52' Undefined phrase: football_event_Вахи Элю
0:2
53' ГолТюрам Кефрен
62' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
65' Желтая карточкаХусанов Абдукодир
0:3
67' ПенальтиМоффи Теремас
1:3
76' ГолВахи Элю
78' Желтая карточкаРосарио Пабло
89' Желтая карточкаТомассон Адриен
90'+6
Ход матча
11'
0:1
37'
40'
46'
52'
53'
0:2
67'
0:3
76'
1:3
78'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
523 Количество передач 361
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
15
Перро
Ромен
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
39 Дауда ТраореВратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
44 Думбуя АмидуПолузащитник
-
32 Лоше ТомНападающий
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Ницца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.43
Среднее время на гол
80
210
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.38
Среднее время на гол
78
240
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.4
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
79
225
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6 (1)
|0.23
|Саид Уэсли
|6
|0.23
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.19
|Коста Давид
|3
|0.12
|Мачадо Дейвер
|3
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.08
|Гилавоги Морган
|2
|0.08
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Томассон Адриен
|1
|0.04
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.04
|Кортес Оскар
|1
|0.04
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Диуф Энди
|1
|0.04
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|9 (2)
|0.35
|Бога Жереми
|4
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.15
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.15
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Гради Жонатан
|7
|1
|Вахи Элю
|6
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Агилар Рубен
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Ницца
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Ланс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
11
11
Ланс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Ницца
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
5%
3
25%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
4
33%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
57%
76-90
Забито
35
27
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
3
9%
5
19%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
20%
3
11%
31-45
7
20%
4
15%
46-60
4
11%
7
26%
61-75
8
23%
6
22%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
7%
1
5%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
8
30%
30%
3
15%
31-45
5
19%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
5
19%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0
Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0
Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1
Результаты матчей
Ланс
Ницца
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ланс
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
58
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1016
719
521
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|14.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:3 Ницца
Исход игры
Ланс
69.2% (83)
Ничья
25% (30)
Ницца
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
2:1 Ланс
37.5% (45)
1:1 Ничья
23.3% (28)
1:0 Ланс
23.3% (28)
2:0 Ланс
5% (6)
1:2 Ницца
3.3% (4)
0:1 Ницца
2.5% (3)
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