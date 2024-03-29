Тур: 30. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 15422 Главный судья: Куадра Гильермо
Ход матча
30'
45'
51'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
238 Количество передач 90
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сандоваль Хосе Рамон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Гранада
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
112
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.17
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|3
|0.1
|Рохер Марти
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|9 (3)
|0.31
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.21
|Бое Лукас
|3
|0.1
|Санчес Рикард
|3
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.07
|Вильяр Гонсало
|1
|0.03
|Микель Игнаси
|1
|0.03
|Пельистри Факундо
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Рубио Мигель
|1
|0.03
|Корбяну Теодор
|1
|0.03
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|15
|0
|Алькарас Рубен
|13
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|Санчес Рикард
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Руис Серхио
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Пёнтковски Камиль
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Гранада
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
13
Кадис
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Гранада
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
5
11
Кадис
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Гранада
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
21 Не забивали 22
2
15%
1
8%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
1
8%
6
46%
76-90
Пропущено
17
32
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
5
29%
29%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
10
31%
31-45
5
29%
29%
5
16%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
5
16%
76-90
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
2
29%
2
12%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Пропущено
23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90
Забито
20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
4
20%
3
10%
1-15
8
40%
4
13%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
2
10%
9
30%
61-75
3
15%
7
23%
76-90
Пропущено
40
58
13 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 27
7
18%
7
12%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
3
8%
16
28%
31-45
9
23%
9
16%
46-60
9
23%
6
10%
61-75
9
23%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1
Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0
Результаты матчей
Кадис
Гранада
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Кадис
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
68
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
1711
524
919
128
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|0:0 Заявка
|30
|3
|14
|13
|20 - 40
|23
|19.
|0:0 Заявка
|29
|2
|9
|18
|30 - 58
|15
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 17
|17
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|0:0 Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|0:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|12 - 33
|3
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Гранада
Исход игры
Кадис
59.8% (79)
Ничья
32.6% (43)
Гранада
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.88% (27)
Меньше
77.12% (91)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
1:0 Кадис
37.9% (50)
1:1 Ничья
26.5% (35)
2:1 Кадис
16.7% (22)
1:2 Гранада
3% (4)
0:1 Гранада
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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