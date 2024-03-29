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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 15422 Главный судья: Куадра Гильермо
Кадис
1:0
Второй тайм: 53'
Гранада
0'
30' Желтая карточка
Санчес Рикард
45' Желтая карточка
Руис Серхио
1:0
51' Гол
Наварро Роберто

Ход матча

30'
 
Санчес Рикард
45'
 
Руис Серхио
46'
 
Пельистри Факундо
Вильяр Гонсало
46'
 
Гумбау Херард
Онгла Мартин
46'
Алекс Фернандес
Куаме Роминигуе
 
51'
Наварро Роберто
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 238 Количество передач 90
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 131
Кадис 60.3% (79)
X 32.1% (42)
Гранада 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
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Гранада
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
27
Наварро
Роберто
4
Алькарас
Рубен
12
Куаме
Роминигуе
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
9
Хуанми
Мигель
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
6
Онгла
Мартин
20
Руис
Серхио
12
Санчес
Рикард
24
Вильяр
Гонсало
21
Мелендо
Оскар
7
Бое
Лукас
Кадис
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Гранада

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
112

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.17
Мачис Дарвин 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 3 0.1
Рохер Марти 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 9 (3) 0.31
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.21
Бое Лукас 3 0.1
Санчес Рикард 3 0.1
Омородион Сэмюэль 2 0.07
Вильяр Гонсало 1 0.03
Микель Игнаси 1 0.03
Пельистри Факундо 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
Рубио Мигель 1 0.03
Корбяну Теодор 1 0.03
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Руис Серхио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 15 0
Алькарас Рубен 13 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Санчес Рикард 6 0
Микель Игнаси 5 0
Руис Серхио 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Баталья Аугусто 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Пёнтковски Камиль 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0

Результаты матчей

Кадис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Гранада
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
13
Кадис
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Гранада
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

5
11
Кадис
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Гранада
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
21 Не забивали 22
2
15%
1
8%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Пропущено

17
32
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
5
29%
29%
4
13%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
6%
10
31%
31-45
5
29%
29%
5
16%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
5
16%
76-90

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 18
2
29%
2
12%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
2
9%
6
23%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Забито

20
30
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
4
20%
3
10%
1-15
8
40%
4
13%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
2
10%
9
30%
61-75
3
15%
7
23%
76-90

Пропущено

40
58
13 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 27
7
18%
7
12%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
3
8%
16
28%
31-45
9
23%
9
16%
46-60
9
23%
6
10%
61-75
9
23%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2
Гранада
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Мальорка - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал - Гранада 5:1 Гранада - Альмерия 1:1
Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0

Результаты матчей

Кадис
Гранада

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кадис
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
6
8
1
14
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
17
11
5
24
1.5
9
19
1
28
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 0:0 Заявка 30 3 14 13 20 - 40 23
19.
Гранада
 0:0 Заявка 29 2 9 18 30 - 58 15
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 0:0 Заявка 15 3 8 4 13 - 17 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 0:0 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 0:0 Заявка 15 0 3 12 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Кадис: 66%, Гранада: 34%.
    • 47'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 37.9% пользователей.
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    Прогнозы 131
    Кадис 60.3% (79)
    X 32.1% (42)
    Гранада 7.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Гранада
    2.15
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    4.05
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    6.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 1:0 Гранада

    Исход игры
    Кадис
    59.8% (79)
    Ничья
    32.6% (43)
    Гранада
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.88% (27)
    Меньше
    77.12% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    52.54% (62)
    Нет
    47.46% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    37.9% (50)
    1:1 Ничья
    26.5% (35)
    2:1 Кадис
    16.7% (22)
    1:2 Гранада
    3% (4)
    0:1 Гранада
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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