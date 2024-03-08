Тур: 29. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
4:1
Перерыв
0'
1:0
9' ГолКён Деррик
23' Желтая карточкаИкарди Мауро
2:0
31' ГолТоррейра Лукас
36' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
2:1
38' ГолНильсен Каспер
3:1
40' ГолДемирбай Керем
4:1
45' ГолДемирбай Керем
Ход матча
9'
1:0
23'
31'
2:0
36'
38'
2:1
40'
3:1
45'
4:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
18
Кутлу
Беркан
17
Кён
Деррик
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Полузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Ризеспор
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.9
2.17
Среднее время на гол
47
41
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1.1
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
55
53
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|14 (6)
|0.48
|Актюркоглу Мухаммед
|11 (2)
|0.38
|Заха Уилфрид
|9
|0.31
|Мертенс Дрис
|4 (1)
|0.14
|Йылмаз Барыш
|3
|0.1
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.1
|Демирбай Керем
|2
|0.07
|Зиеш Хаким
|2
|0.07
|Санчес Давинсон
|2
|0.07
|Нельссон Виктор
|2
|0.07
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|Бакамбу Седрик
|1
|0.03
|Оливейра Сержиу
|1
|0.03
|Кён Деррик
|1
|0.03
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.31
|Гайч Адольфо
|6
|0.21
|Кесер Бенхур
|4
|0.14
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.1
|Шелви Джонджо
|2
|0.07
|Зекири Альтин
|2
|0.07
|Мочи Отилла
|2
|0.07
|Мари Джон
|1
|0.03
|Минчев Мартин
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Акинтола Дэвид
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|6
|0
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Айхан Кан
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Икарди Мауро
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|9
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|6
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
6
Галатасарай
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
22
19
Галатасарай
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Ризеспор
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
43% (12)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
33
11
17 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
2
6%
0
0%
1-15
7
21%
1
9%
16-30
8
24%
2
18%
31-45
3
9%
1
9%
46-60
4
12%
3
27%
61-75
8
24%
4
36%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
11
28
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
5
45%
5
18%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
6
26%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
56
31
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
8
14%
2
6%
1-15
8
14%
5
16%
16-30
12
21%
6
19%
31-45
5
9%
4
13%
46-60
10
18%
4
13%
61-75
12
21%
10
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
17
40
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
12%
7
18%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
2
12%
5
13%
31-45
6
35%
7
18%
46-60
3
18%
8
20%
61-75
2
12%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Галатасарай
Ризеспор
Точный счет
2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
411
59
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
77
310
311
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
1810
208
721
820
424
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|29
|25
|3
|1
|62 - 16
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|44 - 37
|46
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|36 - 33
|39
|7.
|1:4 Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 44
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|33 - 31
|38
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|34 - 37
|38
|11.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|40 - 36
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|13.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|35 - 41
|33
|14.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|28 - 39
|31
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|32 - 32
|29
|17.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|15
|15
|0
|0
|38 - 11
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|1:4 Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|7.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|17 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|4:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|1:4 Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 32
|9
|17.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (7)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Сивасспор
|Манай Рей
|14
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7