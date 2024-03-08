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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Галатасарай
4:1
Перерыв
Ризеспор
0'
1:0
9' Гол
Кён Деррик
23' Желтая карточка
Икарди Мауро
2:0
31' Гол
Торрейра Лукас
36' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
2:1
38' Гол
Нильсен Каспер
3:1
40' Гол
Демирбай Керем
4:1
45' Гол
Демирбай Керем

Ход матча

9'
Кён Деррик
1:0
23'
Заха Уилфрид
Айхан Кан
 
23'
Икарди Мауро
 
31'
Торрейра Лукас
2:0
36'
 
Топчу Эмир Хан
38'
2:1
Нильсен Каспер
(Шелви Джонджо)
40'
Демирбай Керем
(Мертенс Дрис)
3:1
45'
Демирбай Керем
(Икарди Мауро)
4:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
18
Кутлу
Беркан
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
24
Сарикайя
Муаммер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
89
Минчев
Мартин
Галатасарай
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Ризеспор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
4:2
С
2:3
С
3:4
С
0:4
С
2:0
К
2:1
К
1:1
С
2:0
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
0:0
К
1:3
С
1:1
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:5

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.9
2.17

Среднее время на гол

47
41

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1.1

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

55
53

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 14 (6) 0.48
Актюркоглу Мухаммед 11 (2) 0.38
Заха Уилфрид 9 0.31
Мертенс Дрис 4 (1) 0.14
Йылмаз Барыш 3 0.1
Бардакчи Абдулкерим 3 0.1
Демирбай Керем 2 0.07
Зиеш Хаким 2 0.07
Санчес Давинсон 2 0.07
Нельссон Виктор 2 0.07
Айхан Кан 1 0.03
Торрейра Лукас 1 0.03
Бакамбу Седрик 1 0.03
Оливейра Сержиу 1 0.03
Кён Деррик 1 0.03
Боэ Саша 1 0.03
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.31
Гайч Адольфо 6 0.21
Кесер Бенхур 4 0.14
Олавоин Ибрахим 3 0.1
Шелви Джонджо 2 0.07
Зекири Альтин 2 0.07
Мочи Отилла 2 0.07
Мари Джон 1 0.03
Минчев Мартин 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Акинтола Дэвид 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 6 0
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Айхан Кан 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Икарди Мауро 2 0
Демирбай Керем 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 9 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 6 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Ризеспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
6
Галатасарай
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

22
19
Галатасарай
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Ризеспор
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
43% (12)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

33
11
17 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
2
6%
0
0%
1-15
7
21%
1
9%
16-30
8
24%
2
18%
31-45
3
9%
1
9%
46-60
4
12%
3
27%
61-75
8
24%
4
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
28
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
5
45%
5
18%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
6
26%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
6
26%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

56
31
28 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
8
14%
2
6%
1-15
8
14%
5
16%
16-30
12
21%
6
19%
31-45
5
9%
4
13%
46-60
10
18%
4
13%
61-75
12
21%
10
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

17
40
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
12%
7
18%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
2
12%
5
13%
31-45
6
35%
7
18%
46-60
3
18%
8
20%
61-75
2
12%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Спарта Прага - Галатасарай 4:1
Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1
Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0
Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Галатасарай
Ризеспор

Точный счет

2:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
4
11
5
9
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
3
10
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
18
10
20
8
1.5
7
21
8
20
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 4:1 Заявка 29 25 3 1 62 - 16 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 28 14 4 10 44 - 37 46
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 28 11 6 11 36 - 33 39
7.
Ризеспор
 1:4 Заявка 29 11 6 12 32 - 44 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 Заявка 28 9 11 8 33 - 31 38
10.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 28 8 11 9 40 - 36 35
12.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
13.
Аланьяспор
 Заявка 28 7 12 9 35 - 41 33
14.
Коньяспор
 Заявка 28 7 10 11 28 - 39 31
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 28 7 8 13 32 - 32 29
17.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 4:1 Заявка 15 15 0 0 38 - 11 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 1:4 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
7.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
8.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 7 2 5 22 - 16 23
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
17.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 4:1 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
12.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 1:4 Заявка 14 2 3 9 12 - 32 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (7)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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