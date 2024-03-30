Тур: 30. Стадион: Колизеум. Зрители: 10139 Главный судья: Иглесиас Хавьер
0'
0:1
5' ГолРамос Серхио
21' Желтая карточкаСалас Кике
36' Желтая карточкаСумаре Бубакари
43' Желтая карточкаОскар Родригес
74' Желтая карточкаГудель Неманья
82' Желтая карточкаХосе Бордалас
88' Желтая карточкаАкунья Маркос
88' Желтая карточкаБерналь Исаак Ромеро
88' Желтая карточкаРико Диего
90' Желтая карточкаМата Хайме
90' Желтая карточкаАленья Карлес
90'+10
Ход матча
5'
0:1
21'
36'
43'
65'
74'
82'
88'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
571 Количество передач 283
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Севилья
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
75%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед
33 матча
42.4%
9.1%
48.5%
14 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.88
Среднее время на гол
61
102
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
53
34
Голов в среднем за матч
1.61
1.03
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
87
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.5
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.2
|Мата Хайме
|4
|0.13
|Максимович Неманья
|4
|0.13
|Латаса Хуан
|2
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|10
|0.33
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.13
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.1
|Лукебакио Доди
|3
|0.1
|Рамос Серхио
|3
|0.1
|Ракитич Иван
|2
|0.07
|Ламела Эрик
|2
|0.07
|Мир Рафа
|2
|0.07
|Салас Кике
|2
|0.07
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|8
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Рико Диего
|8
|0
|Альдерете Омар
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Оскар Родригес
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Латаса Хуан
|4
|1
|Аленья Карлес
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|8
|0
|Рамос Серхио
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Навас Хесус
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Акунья Маркос
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Баде Луак
|3
|1
|Салас Кике
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
11
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
13
15
Хетафе
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Севилья
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
8
44%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
6
30%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
5
36%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
5
26%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Пропущено
29
24
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
5
17%
8
33%
76-90
Забито
37
37
22 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
7
19%
8
22%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
12
32%
6
16%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
2
5%
5
14%
61-75
10
27%
9
24%
76-90
Пропущено
43
44
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
8
19%
7
16%
1-15
2
5%
10
23%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
9
21%
7
16%
46-60
8
19%
4
9%
61-75
6
14%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2
Результаты матчей
Хетафе
Севилья
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
69
510
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
228
1119
921
624
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|2:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|35 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|16.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|0:2 Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|0:2 Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|2:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|0:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Севилья
Исход игры
Хетафе
20.2% (25)
Ничья
52.4% (65)
Севилья
27.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (62)
1:2 Севилья
20.2% (25)
1:0 Хетафе
10.5% (13)
2:1 Хетафе
8.1% (10)
0:1 Севилья
4% (5)
0:2 Севилья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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