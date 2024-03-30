Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Рико Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Акунья Маркос получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

81' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Севилья

79' Рико Диего навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Рико Диего навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи

74' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хорошую попытку сделал Мата Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Севилья

61' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

58' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

56' Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

54' Сегодняшная посещаемость составляет 10139 болельщиков

54' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Севилья

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника