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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 10139 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Хетафе
0:1
Конец матча
Севилья
0'
0:1
5' Гол
Рамос Серхио
21' Желтая карточка
Салас Кике
36' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
43' Желтая карточка
Оскар Родригес
74' Желтая карточка
Гудель Неманья
82' Желтая карточка
Хосе Бордалас
88' Желтая карточка
Акунья Маркос
88' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
88' Желтая карточка
Рико Диего
90' Желтая карточка
Мата Хайме
90' Желтая карточка
Аленья Карлес
90'+10

Ход матча

5'
0:1
Рамос Серхио
21'
 
Салас Кике
36'
 
Сумаре Бубакари
43'
Оскар Родригес
 
62'
Рико Диего
Мориба Илайкс
 
62'
Мата Хайме
Альварес Гастон
 
65'
 
Агум Люсьен
Баде Луак
71'
Аленья Карлес
Оскар Родригес
 
71'
Кармона Хосе Анхель
Иглесиас Хуан
 
74'
 
Гудель Неманья
80'
Латаса Хуан
Сантьяго Хесус
 
81'
 
Соу Джибрил
Торрес Оливер
81'
 
Хуанлу Санчес
Окампос Лукас
82'
Хосе Бордалас
 
88'
 
Акунья Маркос
88'
 
Берналь Исаак Ромеро
88'
Рико Диего
 
88'
 
Педроса Адриа
Акунья Маркос
88'
 
Лукебакио Доди
Берналь Исаак Ромеро
90'
Мата Хайме
 
90'
Аленья Карлес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 571 Количество передач 283
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 124
Хетафе 20.2% (25)
X 52.4% (65)
Севилья 27.4% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
25
Сантьяго
Хесус
24
Мориба
Илайкс
20
Максимович
Неманья
9
Оскар
Родригес
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
5
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
6
Гудель
Неманья
24
Сумаре
Бубакари
19
Акунья
Маркос
15
Эн-Несири
Юссеф
20
Берналь
Исаак
Ромеро
Хетафе
4-1-4-1
Севилья
3-5-2

История личных встреч

Хетафе
Севилья

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
75%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

33 матча

42.4%
9.1%
48.5%
14 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

КК
1:3
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Среднее время на гол

61
102

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

1.61
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
87

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.5
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.2
Мата Хайме 4 0.13
Максимович Неманья 4 0.13
Латаса Хуан 2 0.07
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 10 0.33
Окампос Лукас 4 (1) 0.13
Берналь Исаак Ромеро 3 0.1
Лукебакио Доди 3 0.1
Рамос Серхио 3 0.1
Ракитич Иван 2 0.07
Ламела Эрик 2 0.07
Мир Рафа 2 0.07
Салас Кике 2 0.07
Педроса Адриа 1 0.03
Сусо Хесус 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Мата Хайме 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Рико Диего 8 0
Альдерете Омар 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Оскар Родригес 7 0
Кармона Хосе Анхель 7 0
Гринвуд Мэйсон 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Латаса Хуан 4 1
Аленья Карлес 5 0
Альварес Гастон 5 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 8 0
Рамос Серхио 6 1
Гудель Неманья 7 0
Навас Хесус 5 1
Ракитич Иван 6 0
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 5 0
Акунья Маркос 5 0
Соу Джибрил 5 0
Баде Луак 3 1
Салас Кике 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Хетафе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Севилья
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
11
Хетафе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Севилья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

13
15
Хетафе
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Севилья
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
8
44%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
29%
6
30%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
5
36%
4
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
3
15%
76-90

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
5
26%
5
25%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
14%
1
4%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
7
24%
4
17%
61-75
5
17%
8
33%
76-90

Забито

37
37
22 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
7
19%
8
22%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
12
32%
6
16%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
2
5%
5
14%
61-75
10
27%
9
24%
76-90

Пропущено

43
44
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
8
19%
7
16%
1-15
2
5%
10
23%
16-30
10
23%
5
11%
31-45
9
21%
7
16%
46-60
8
19%
4
9%
61-75
6
14%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0
Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2

Результаты матчей

Хетафе
Севилья

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
11
19
1.5
9
21
6
24
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Осасуна
 2:0 Заявка 30 11 6 13 35 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
16.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 0:2 Заявка 30 1 10 19 28 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 2:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 0:2 Заявка 15 0 8 7 14 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 2:0 Заявка 15 5 3 7 18 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 0:2 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Хетафе: 67%, Севилья: 33%.
  • 100'
    Эн-Несири Юссеф из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Рико Диего навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 99'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Аленья Карлес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 95'
      Контроль мяча: Хетафе: 67%, Севилья: 33%.
    • 94'
      Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
    • 94'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Рефери не любит споров - именно за это Мата Хайме сейчас получил желтую
    • 93'
      Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Милья Луис пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем
    • 93'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 92'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Хетафе 20.2% (25)
    X 52.4% (65)
    Севилья 27.4% (34)
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    Где смотреть матч Хетафе 0:1 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Севилья

    Исход игры
    Хетафе
    20.2% (25)
    Ничья
    52.4% (65)
    Севилья
    27.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (62)
    1:2 Севилья
    20.2% (25)
    1:0 Хетафе
    10.5% (13)
    2:1 Хетафе
    8.1% (10)
    0:1 Севилья
    4% (5)
    0:2 Севилья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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