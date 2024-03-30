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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Альмерия
0:1
Первый тайм: 7'
Осасуна
0'
0:1
2' Гол
Арнаис Хосе

Ход матча

2'
0:1
Арнаис Хосе
(Аресо Хесус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 120
Альмерия 20% (24)
X 52.5% (63)
Осасуна 27.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Осасуна
2.62
3.35
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3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
3
Гонсалес
Эдгар
7
Рамазани
Ларжи
8
Виера
Хонатан
19
Аррибас
Серхио
29
Марко
Милованович
I
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
20
Арнаис
Хосе
17
Будимир
Анте
Альмерия
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Осасуна

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
КК
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
1:1
КК
1:3
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.64

Среднее время на гол

76
141

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
104

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.21
Баптистао Лео 5 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.14
Рамазани Ларжи 3 0.1
Гонсалес Эдгар 2 0.07
Акиеме Серхио 2 0.07
Ромеро Лука 2 0.07
Пубиль Марк 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 15 (3) 0.52
Гарсия Рауль 3 0.1
Муньос Икер 3 0.1
Гарсия Рубен 2 0.07
Гомес Мойсес 2 0.07
Аресо Хесус 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Арнаис Хосе 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Мохика Хоан 0 0
Монкайола Хон 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 3 1
Будимир Анте 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Монкайола Хон 2 0
Аресо Хесус 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Арнаис Хосе 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
9
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

3
12
Альмерия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Осасуна
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
5
20%
5
23%
61-75
8
32%
5
23%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
36%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
16%
6
29%
61-75
7
22%
5
24%
76-90

Забито

28
33
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
6
21%
5
15%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
7
25%
4
12%
61-75
3
11%
11
33%
76-90

Пропущено

57
43
25 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
7
12%
5
12%
1-15
9
16%
8
19%
16-30
9
16%
4
9%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
10
18%
11
26%
61-75
15
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1

Результаты матчей

Альмерия
Осасуна

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
10
19
1
28
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
16.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 30 1 10 19 28 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 1:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 0:1 Заявка 15 0 8 7 14 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 15 5 3 7 17 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • 5'
    Ларджи Рамазани ослабляет давление, выбив мяч.
  • 4'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 3'
    Монкайола Хон сделал ключевой пас для гола!
  • 2'
    Аресо Хесус сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Арнаис Хосе забивает с правой ноги!
  • 2'
    Аресо Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Осасуна контролирует мяч.
  • 1'
    Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • 1'
      Осасуна начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Альмерия 20% (24)
    X 52.5% (63)
    Осасуна 27.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Осасуна
    2.62
    3.35
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    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Альмерия
    20% (24)
    Ничья
    52.5% (63)
    Осасуна
    27.5% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.5% (31)
    Меньше
    73.5% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (58)
    1:2 Осасуна
    15% (18)
    0:1 Осасуна
    9.2% (11)
    1:0 Альмерия
    9.2% (11)
    2:1 Альмерия
    8.3% (10)
    2:0 Альмерия
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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