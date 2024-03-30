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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 10645 Главный судья: Гонсалес Пабло
Альмерия
0:3
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
2' Гол
Арнаис Хосе
0:2
9' Гол
Будимир Анте
37' Желтая карточка
Арнаис Хосе
44' Желтая карточка
Аресо Хесус
51' Желтая карточка
Баптистао Лео
51' Желтая карточка
Робертоне Лукас
0:3
61' Гол
Муньос Икер
79' Желтая карточка
Пенья Маркос
90'+3

Ход матча

2'
0:1
Арнаис Хосе
(Аресо Хесус)
9'
0:2
Будимир Анте
(Монкайола Хон)
22'
Пенья Маркос
Радованович Александар
 
37'
 
Арнаис Хосе
44'
 
Аресо Хесус
46'
Баптистао Лео
Марко Милованович
 
46'
Эмбарба Адриан
Аррибас Серхио
 
51'
Баптистао Лео
 
51'
Робертоне Лукас
 
56'
 
Орос Аймар
Арнаис Хосе
61'
0:3
Муньос Икер
(Катена Алехандро)
63'
Ромеро Лука
Виера Хонатан
 
67'
 
Пенья Рубен
Гарсия Рубен
77'
Лопи Дион
Робертоне Лукас
 
77'
 
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
77'
 
Мохика Хоан
Круз Хуан
77'
 
Гарсия Рауль
Будимир Анте
79'
Пенья Маркос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 422 Количество передач 415
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Альмерия 20.3% (25)
X 51.2% (63)
Осасуна 28.5% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
16
Радованович
Александар
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
3
Гонсалес
Эдгар
7
Рамазани
Ларжи
8
Виера
Хонатан
19
Аррибас
Серхио
29
Марко
Милованович
I
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
20
Арнаис
Хосе
17
Будимир
Анте
Альмерия
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Осасуна

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
КК
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
П
1:2
П
0:1
КК
1:1
КК
1:3
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
3:1
ПД
2:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.64

Среднее время на гол

76
141

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
104

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.2
Баптистао Лео 5 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.13
Рамазани Ларжи 3 0.1
Гонсалес Эдгар 2 0.07
Акиеме Серхио 2 0.07
Ромеро Лука 2 0.07
Пубиль Марк 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.53
Муньос Икер 4 0.13
Гарсия Рауль 3 0.1
Гарсия Рубен 2 0.07
Арнаис Хосе 2 0.07
Гомес Мойсес 2 0.07
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 9 0
Рамазани Ларжи 7 1
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Баба Иддрису 5 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Пенья Маркос 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 3 1
Будимир Анте 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Монкайола Хон 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
9
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

3
12
Альмерия
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Осасуна
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
18%
3
14%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
8
29%
5
23%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
36%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
16%
6
29%
61-75
7
22%
5
24%
76-90

Забито

28
36
15 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
6
21%
7
19%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
7
25%
3
8%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
7
25%
5
14%
61-75
3
11%
11
31%
76-90

Пропущено

60
43
27 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
9
15%
5
12%
1-15
9
15%
8
19%
16-30
9
15%
4
9%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
11
18%
11
26%
61-75
15
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1

Результаты матчей

Альмерия
Осасуна

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
23
7
8
22
1.5
11
19
1
29
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Альмерия: 52%, Осасуна: 48%.
  • 92'
    Пенья Маркос пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем
  • 92'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Альмерия 20.3% (25)
    X 51.2% (63)
    Осасуна 28.5% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 0:3 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:3 Осасуна

    Исход игры
    Альмерия
    20.3% (25)
    Ничья
    51.2% (63)
    Осасуна
    28.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.5% (33)
    Меньше
    72.5% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.2% (58)
    1:2 Осасуна
    15.4% (19)
    0:1 Осасуна
    9.8% (12)
    2:1 Альмерия
    8.9% (11)
    1:0 Альмерия
    8.9% (11)
    2:0 Альмерия
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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