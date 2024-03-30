Тур: 30. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 10645 Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
0:1
2' ГолАрнаис Хосе
0:2
9' ГолБудимир Анте
37' Желтая карточкаАрнаис Хосе
44' Желтая карточкаАресо Хесус
51' Желтая карточкаБаптистао Лео
51' Желтая карточкаРобертоне Лукас
0:3
61' ГолМуньос Икер
79' Желтая карточкаПенья Маркос
90'+3
Ход матча
2'
0:1
9'
0:2
37'
44'
51'
51'
61'
0:3
77'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
422 Количество передач 415
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
20
Арнаис
Хосе
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Осасуна
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.64
Среднее время на гол
76
141
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.32
0.86
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
104
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.2
|Баптистао Лео
|5
|0.17
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.13
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.07
|Акиеме Серхио
|2
|0.07
|Ромеро Лука
|2
|0.07
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.53
|Муньос Икер
|4
|0.13
|Гарсия Рауль
|3
|0.1
|Гарсия Рубен
|2
|0.07
|Арнаис Хосе
|2
|0.07
|Гомес Мойсес
|2
|0.07
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|9
|0
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
9
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Осасуна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
3
12
Альмерия
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Осасуна
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
18%
3
14%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
8
29%
5
23%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
36%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
6
35%
76-90
Пропущено
32
21
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
5
16%
6
29%
61-75
7
22%
5
24%
76-90
Забито
28
36
15 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
6
21%
7
19%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
7
25%
3
8%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
7
25%
5
14%
61-75
3
11%
11
31%
76-90
Пропущено
60
43
27 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
9
15%
5
12%
1-15
9
15%
8
19%
16-30
9
15%
4
9%
31-45
7
12%
5
12%
46-60
11
18%
11
26%
61-75
15
25%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Результаты матчей
Альмерия
Осасуна
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
510
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
237
822
1119
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:3 Осасуна
Исход игры
Альмерия
20.3% (25)
Ничья
51.2% (63)
Осасуна
28.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
75% (90)
Нет
25% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.2% (58)
1:2 Осасуна
15.4% (19)
0:1 Осасуна
9.8% (12)
2:1 Альмерия
8.9% (11)
1:0 Альмерия
8.9% (11)
2:0 Альмерия
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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