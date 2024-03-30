Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ларджи Рамазани нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Ларджи Рамазани. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игрок из команды Альмерия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гомес Мойсес из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Осасуна

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Робертоне Лукас из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Аресо Хесус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Арнаис Хосе из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Арнаис Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Пенья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Аррибас Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Альмерия

35' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Осасуна

31' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Альмерия

27' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Радованович Александар получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Радованович Александар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Удар от ворот произведет Альмерия

15' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Осасуна

11' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осасуна будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осасуна

10' Максимиану Луиш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

9' Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Марко Милованович I оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гарсия Рубен выиграл воздушное противоборство у Ларджи Рамазани.

5' Ларджи Рамазани ослабляет давление, выбив мяч.

2' Г О О О О Л - Арнаис Хосе забивает с правой ноги!

2' Аресо Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Осасуна начинает с центра поля

1' Альмерия начинает с центра поля