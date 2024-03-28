Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Ротор
Металлург Липецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арсентьев Даниил
|5
|0.24
|Зуйков Сергей
|3
|0.14
|Сафронов Илья
|3
|0.14
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.14
|Никитин Алексей
|2
|0.1
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.1
|Дворецков Филипп
|1
|0.05
|Агеев Михаил
|1
|0.05
|Усанов Алексей
|1
|0.05
|Шмаков Иван
|1
|0.05
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.05
|Камлашев Даниил
|1
|0.05
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёмин Денис
|7
|0.33
|Арустамян Артур
|4
|0.19
|Мосиян Сергей
|3
|0.14
|Дорофеев Никита
|1
|0.05
|Великородный Дмитрий
|1
|0.05
|Янушковский Роман
|1
|0.05
|Елеев Максим
|1
|0.05
|Черняков Даниил
|1
|0.05
|Крикуненко Александр
|1
|0.05
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арустамян Артур
|0
|1
|Тюменцев Даниил
|0
|1
|Крикуненко Александр
|0
|1
|Заботкин Михаил
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Металлург Липецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Металлург Липецк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
8
Ротор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
71% (15)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Металлург Липецк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90
Забито
24
20
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
8
33%
4
20%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
3
16%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0
Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Муром 0:0 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0
Иртыш Омск - Металлург Липецк 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Салют - Металлург Липецк 0:4 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Форте 1:0 Текстильщик - Металлург Липецк 6:1 Металлург Липецк - Чертаново 0:0 Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 2:1 Металлург Липецк - Салют 2:2 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Авангард Курск 0:2 Металлург Липецк - Форте 1:1 Форте - Металлург Липецк 1:3 Металлург Липецк - Текстильщик 1:1
Результаты матчей
Ротор
Металлург Липецк
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ротор
Металлург Липецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
516
417
219
219
120
120
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|9
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|8
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
Прогнозы на матч Ротор - Металлург Липецк
Исход игры
Ротор
93.2% (55)
Ничья
6.8% (4)
Металлург Липецк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (22)
Меньше
62.07% (36)
Обе команды забьют
Да
43.1% (25)
Нет
56.9% (33)
Популярный счёт
1:0 Ротор
42.4% (25)
2:1 Ротор
35.6% (21)
2:0 Ротор
11.9% (7)
1:1 Ничья
6.8% (4)
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