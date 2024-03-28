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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 5.
Ротор
 
Позже
Металлург Липецк
Прогнозы 59
Ротор 93.2% (55)
X 6.8% (4)
Металлург Липецк 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Металлург Липецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арсентьев Даниил 5 0.24
Зуйков Сергей 3 0.14
Сафронов Илья 3 0.14
Магомедов Рашид 3 (1) 0.14
Никитин Алексей 2 0.1
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Дворецков Филипп 1 0.05
Агеев Михаил 1 0.05
Усанов Алексей 1 0.05
Шмаков Иван 1 0.05
Прищепа Дмитрий 1 0.05
Камлашев Даниил 1 0.05
Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёмин Денис 7 0.33
Арустамян Артур 4 0.19
Мосиян Сергей 3 0.14
Дорофеев Никита 1 0.05
Великородный Дмитрий 1 0.05
Янушковский Роман 1 0.05
Елеев Максим 1 0.05
Черняков Даниил 1 0.05
Крикуненко Александр 1 0.05

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арустамян Артур 0 1
Тюменцев Даниил 0 1
Крикуненко Александр 0 1
Заботкин Михаил 0 1

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Металлург Липецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Ротор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Металлург Липецк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
8
Ротор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
71% (15)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Металлург Липецк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
50%
76-90

Забито

24
20
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
8
33%
4
20%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
3
16%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0
Металлург Липецк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Муром 0:0 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0
Иртыш Омск - Металлург Липецк 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Салют - Металлург Липецк 0:4 Металлург Липецк - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Форте 1:0 Текстильщик - Металлург Липецк 6:1 Металлург Липецк - Чертаново 0:0 Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 2:1 Металлург Липецк - Салют 2:2 Родина-2 Москва - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Авангард Курск 0:2 Металлург Липецк - Форте 1:1 Форте - Металлург Липецк 1:3 Металлург Липецк - Текстильщик 1:1

Результаты матчей

Ротор
Металлург Липецк

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ротор
Металлург Липецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
5
16
1.5
4
17
2
19
2.5
2
19
1
20
3.5
1
20

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Новосибирск
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Уфа
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Краснодар-2
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Муром
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
8.
Металлург Липецк
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Родина-2 Москва
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Велес Москва
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Химик Дзержинск
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Текстильщик
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Машук-КМВ
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Иртыш Омск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Авангард Курск
 3 1 0 2 2 - 5 3
9.
Калуга
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Брянск
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Краснодар-2
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Металлург Липецк
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Муром
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Новосибирск
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Велес Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Родина-2 Москва
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Спартак Кострома
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Текстильщик
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Машук-КМВ
 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Торпедо Миасс
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Брянск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Калуга
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Авангард Курск
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Муром
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Краснодар-2
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Родина-2 Москва
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Челябинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Металлург Липецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Велес Москва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Машук-КМВ
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Торпедо Миасс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Текстильщик
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Авангард Курск
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Калуга
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Химик Дзержинск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Иртыш Омск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 9
Муром Азявин Илья 9
Текстильщик Скворцов Алексей 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Металлург Липецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Ротор 93.2% (55)
    X 6.8% (4)
    Металлург Липецк 0% (0)
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    Где смотреть матч Ротор - Металлург Липецк онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Металлург Липецк

    Исход игры
    Ротор
    93.2% (55)
    Ничья
    6.8% (4)
    Металлург Липецк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (22)
    Меньше
    62.07% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    43.1% (25)
    Нет
    56.9% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    42.4% (25)
    2:1 Ротор
    35.6% (21)
    2:0 Ротор
    11.9% (7)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
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