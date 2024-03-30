Тур: 30. Стадион: Месталья. Главный судья: Ортис Мигель
0'
29' Undefined phrase: football_event_Маскарель Омар
31' Желтая карточкаЛарин Кайл
90' Желтая карточкаСаму Кошта
90'+3
Ход матча
29'
31'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
483 Количество передач 427
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
22
Видаль
Начо
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Мальорка
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.1
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.41
|Герра Хавьер
|4
|0.14
|Пепелу
|4 (4)
|0.14
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.1
|Яремчук Роман
|3
|0.1
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.17
|Пратс Абдон
|5
|0.17
|Санчес Антонио
|3
|0.1
|Раильо Антонио
|3
|0.1
|Родригес Даниэль I
|2
|0.07
|Ларин Кайл
|2
|0.07
|Настасич Матия
|2
|0.07
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Пепелу
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Саму Кошта
|6
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Мальорка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Валенсия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Мальорка
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
12
13
Валенсия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (12)
48% (14)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Мальорка
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
3% (1)
70% (21)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
18
11
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
4
22%
1
9%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
1
6%
6
55%
76-90
Пропущено
8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
1
13%
6
26%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
20%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Пропущено
23
12
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
3
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
8
35%
3
25%
76-90
Забито
33
25
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
7
21%
6
24%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
5
15%
8
32%
76-90
Пропущено
31
35
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
6%
7
20%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
3
10%
8
23%
61-75
10
32%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3
Результаты матчей
Валенсия
Мальорка
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
78
410
312
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1713
920
624
326
228
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Мальорка
Исход игры
Валенсия
91.1% (113)
Ничья
8.1% (10)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.17% (47)
Меньше
60.83% (73)
Обе команды забьют
Да
45.83% (55)
Нет
54.17% (65)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
40.3% (50)
2:1 Валенсия
36.3% (45)
2:0 Валенсия
10.5% (13)
1:1 Ничья
6.5% (8)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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