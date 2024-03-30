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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Валенсия
0:0
Конец матча
Мальорка
0'
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Маскарель Омар
31' Желтая карточка
Ларин Кайл
90' Желтая карточка
Саму Кошта
90'+3

Ход матча

17'
Лопес Диего
Яремчук Роман
 
29'
 
Маскарель Омар
31'
 
Ларин Кайл
35'
 
Саму Кошта
Маскарель Омар
46'
 
Пратс Абдон
Ларин Кайл
65'
Герра Хавьер
Гонсалес Петер
 
65'
Васкес Хесус
Фулкье Димитри
 
71'
 
Лато Тони
Коста Хауме
71'
 
Радоньич Неманья
Видаль Начо
78'
 
Санчес Антонио
Ману Морланес
80'
Мари Альберто
Гильямон Уго
 
80'
Амалла Селим
Перес Фран
 
90'
 
Саму Кошта

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 483 Количество передач 427
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Валенсия 91.1% (113)
X 8.1% (10)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
23
Перес
Фран
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
11
Гонсалес
Петер
9
Дуро
Уго
17
Яремчук
Роман
13
Грейф
Доминик
20
Гонсалес
Джованни
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
22
Видаль
Начо
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
5
Маскарель
Омар
8
Ману
Морланес
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
Валенсия
4-4-2
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.41
Герра Хавьер 4 0.14
Пепелу 4 (4) 0.14
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.1
Яремчук Роман 3 0.1
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.17
Пратс Абдон 5 0.17
Санчес Антонио 3 0.1
Раильо Антонио 3 0.1
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Пепелу 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Саму Кошта 6 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Валенсия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Мальорка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10
Валенсия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Мальорка
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

12
13
Валенсия
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (12)
48% (14)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Мальорка
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
3% (1)
70% (21)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

18
11
12 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
4
22%
1
9%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
1
6%
6
55%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
2
25%
4
17%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
1
13%
6
26%
61-75
2
25%
4
17%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
20%
5
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Пропущено

23
12
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
3
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
8
35%
3
25%
76-90

Забито

33
25
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
7
21%
6
24%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
5
15%
8
32%
76-90

Пропущено

31
35
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
2
6%
7
20%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
8
23%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
3
10%
8
23%
61-75
10
32%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0
Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1
Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3

Результаты матчей

Валенсия
Мальорка

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 24%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
8
4
10
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
17
13
9
20
1.5
6
24
3
26
2.5
2
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Валенсия не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 92'
    Валенсия пытается что-то создать.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 92'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Копете Хосе из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Валенсия 91.1% (113)
    X 8.1% (10)
    Мальорка 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Валенсия
    91.1% (113)
    Ничья
    8.1% (10)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.17% (47)
    Меньше
    60.83% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Валенсия
    40.3% (50)
    2:1 Валенсия
    36.3% (45)
    2:0 Валенсия
    10.5% (13)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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