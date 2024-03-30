Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Пепелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Мальорка

45' Ногуэроль Диего Лопес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Валенсия не будет бить пенальти!

31' Ларин Кайл получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валенсия

28' Хорошую попытку сделал Видаль Начо . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Удар от ворот произведет Валенсия

27' Маскарель Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Гильямон Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ох, нехорошо это выглядит. Коста Хауме получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Удар от ворот произведет Мальорка

21' Перес Фран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Яремчук Роман получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Яремчук Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Перес Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Видаль Начо из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Коста Хауме получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Коста Хауме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

2' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Валенсия

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мальорка начинает с центра поля