К основному времени первого тайма добавлено 7 минут.

Теллес с левого фланга исполняет кросс в чужую штрафную, адресатом снова выступал Роналду, но борьба наверху осталась за гостями.

Роналду неточно пробивает из-под защитника с левого края штрафной, к тому же португалец оказался в очевидном офсайде.

Так, в третий раз сегодня арбитр отправляется к монитору, Роко подтолкнул в спину Гариба в пределах штрафной в эпизоде, когда мяча рядом не было.

Впрочем, и в этом моменте нет пенальти, арбитр позволяет продолжить встречу, оставляя первоначальное решение в силе.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АБДУРРАХМАН ГАРИБ! На седьмой добавленной хозяева снова выходят вперед! Мане на правом краю штрафной развернул защитника и навесил на дальнюю штангу, а Гариб удачно пробил с отскоком от газона!

Главный арбитр снова отправляется к монитору, смотрит, видимо, возможную красную карточку для Мисиджана, хотя вряд ли он врезался в голкипера умышленно.

Но в итоге "Аль-Таи" остается в меньшинстве! Мисиджан удостоился желтой карточки, которая стала для него второй в матче!

Проход Алекса Теллеса по правому флангу завершается не самой удачной подачей, мяч улетает за ворота гостей.

Роналду врывается в штрафную гостей с левого края и низом направляет мяч в створ - Аль Багави на месте.

Неспешно раскатывает "Аль-Наср" лишнего в эти минуты, будто это хоккейное большинство, но гол, безусловно, является делом времени.

Мане с правого фланга исполняет подачу в направлении Роналду, которого на втором этаже умудрился перевисеть соперник.

Яхья с правого угла штрафной закручивает мяч на дальнюю штангу - это подарок для Аль Багави.

Теллес получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял по центру Кордя.

34' Уже наготове запасной голкипер "Аль-Насра" на всякий случай, были в этом сезоне замены Давида по ходу игры из-за травм.

33' Аль Багави здорово выбил мяч вперед, Мисиджан едва не убежал на рандеву с Оспиной, который на выходе сыграл самоотверженно. Помощь врачей требуется колумбийцу после столкновения с соперником.

32' Отавио исполняет заброс к чужой штрафной площади в направлении Мане, которому выиграть верх не удается.

30' Еще один фланговый навес исполняют хозяева поля - Аль Багави на выходе отбивает мяч куда подальше.

29' Роналду получает мяч на левом краю штрафной и исполняет подачу на линию вратарской, Мане расстреливает ворота гостей головой, но снаряд летит немного выше цели!

27' Позиционная атака хозяев завершается навесом Яхьи с правого фланга - мяч прилетает в руки Аль Багави.

26' Послушал мнение ассистентов главный арбитр встречи, но в итоге никакого пенальти тут не будет.

25' Позиционная атака "Аль-Таи" завершается отмашкой бокового арбитра - офсайд. При этом чуть раньше, вероятно, была игра рукой от Алавжами в своей штрафной.

24' Гариб с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Роналду как всегда прыгает очень высоко, но головой пробивает рядом со створом!