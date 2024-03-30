  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Перерыв
Аль-Таи
0'
14' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
1:0
20' Гол
Отавио Эдмилсон
1:1
22' Гол
Мисиджан Вирджил
36' Вторая желтая карточка
Мисиджан Вирджил
43' Желтая карточка
Теллес Алекс
2:1
45' Гол
Гариб Абдуррахман

Ход матча

14'
 
Мисиджан Вирджил
20'
Отавио Эдмилсон
(Гариб Абдуррахман)
1:0
22'
1:1
Мисиджан Вирджил
36'
 
Мисиджан Вирджил
43'
Теллес Алекс
 
45'
Гариб Абдуррахман
(Мане Садио)
2:1
Прогнозы 132
Аль-Наср Эр-Рияд 97.7% (129)
X 0.8% (1)
Аль-Таи 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Таи
1.28
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
9.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
78
Алавжами
Али
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
15
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
14
Аль-Наджи
Сами
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
44
Аль
Багави
Муатаз
88
Альнахли
Ибрагим
27
Бауэр
Роберт
5
Роко
Энсо
3
Маджраши
Абдулазиз
30
Семеду
Алфа
26
Баджандух
Джамал
11
Кордя
Андрей
43
Менса
Бернард
7
Аль-Машер
Салман
10
Мисиджан
Вирджил
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 23 (8) 0.92
Талиска Андерсон 16 (1) 0.64
Мане Садио 9 (1) 0.36
Отавио Эдмилсон 7 0.28
Брозович Марсело 2 0.08
Теллес Алекс 2 0.08
Лапорт Эмерик 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Гариб Абдуррахман 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Таи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менса Бернард 11 (4) 0.44
Мисиджан Вирджил 4 0.16
Кордя Андрей 2 0.08
Аланазе Ракан 2 0.08
Семеду Алфа 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Мохаммед Тарик 1 0.04
Аль-Хараби Абдулазиз 1 0.04
Бауэр Роберт 0 0
Аль-Харти Абдулрахман 0 0
Аль-Машер Салман 0 0
Кассем Хусейн 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Брозович Марсело 2 0
Фофана Секо 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Алавжами Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Таи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Бернард 6 1
Мисиджан Вирджил 4 1
Альнахли Ибрагим 5 0
Дуганджич Марко 4 0
Роко Энсо 4 0
Кордя Андрей 4 0
Аланазе Ракан 4 0
Семеду Алфа 2 1
Бауэр Роберт 3 0
Аль-Машер Салман 2 0
Виктор Брага 2 0
Мохаммед Тарик 2 0
Кассем Хусейн 2 0
Аль-Хараби Абдулазиз 2 0
Аль-Тойави Салем 2 0
Аль-Харти Абдулрахман 2 0
Аль-Камири Наваф 0 1
Асири Абдулфаттах 1 0
Баджандух Джамал 1 0
Маджраши Абдулазиз 1 0
Аль-Аламири Хассан 1 0
Салем Хусейн 1 0
Safwan Aljohani 1 0
Hassan Al Omiri 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Аль-Таи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
6
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Аль-Таи
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

34
13
Аль-Наср Эр-Рияд
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
8% (2)
54% (13)
Аль-Таи
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

41
19

Голы по времени матча

Забито

31
7
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
4
13%
2
29%
1-15
5
16%
1
14%
16-30
7
23%
1
14%
31-45
5
16%
1
14%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
5
16%
2
29%
76-90

Пропущено

18
24
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
39%
5
21%
76-90

Забито

35
16
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
6%
1
6%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
6
38%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
9
26%
5
31%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

66
23
30 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 8
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
6
9%
3
13%
1-15
9
14%
5
22%
16-30
15
23%
7
30%
31-45
12
18%
1
4%
46-60
10
15%
0
0%
61-75
14
21%
7
30%
76-90

Пропущено

33
48
9 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
3
9%
9
19%
31-45
7
21%
8
17%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
12
36%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Таи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Абха - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4
Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Дамак - Аль-Таи 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Таи - Аль-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 3:0 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
10
2
1.5
3
9
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
9
3
1.5
1
11
8
4
2.5
1
11
4
8
3.5
3
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
15
9
19
5
1.5
4
20
14
10
2.5
4
20
8
16
3.5
1
23
3
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3:1 25 23 2 0 75 - 14 71
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 25 19 2 4 68 - 34 59
3.
Аль-Ахли Джидда
 25 14 6 5 51 - 27 48
4.
Аль-Иттихад Джидда
 25 14 4 7 51 - 34 46
5.
Аль-Таавун Бурайда
 25 12 7 6 43 - 28 43
6.
Аль-Иттифак
 25 9 9 7 32 - 27 36
7.
Дамак
 25 9 7 9 38 - 32 34
8.
Аль-Фатех
 1:1 25 8 8 9 40 - 37 32
9.
Аль-Фейха
 25 8 8 9 32 - 41 32
10.
Аль-Халидж
 25 8 7 10 29 - 34 31
11.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 25 8 4 13 37 - 43 28
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:3 25 7 7 11 28 - 34 28
13.
Аль-Раед Бурайда
 25 7 6 12 33 - 39 27
14.
Аль-Ахдуд
 25 7 3 15 22 - 39 24
15.
Абха
 1:0 25 7 3 15 29 - 59 24
16.
Аль-Рияд
 0:1 25 6 6 13 22 - 46 24
17.
Аль-Таи
 1:2 25 6 4 15 25 - 49 22
18.
Аль-Хазм
 25 2 9 14 25 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3:1 13 12 1 0 37 - 6 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 13 9 2 2 33 - 19 29
3.
Аль-Ахли Джидда
 12 7 4 1 17 - 6 25
4.
Аль-Иттихад Джидда
 13 8 1 4 29 - 23 25
5.
Аль-Таавун Бурайда
 13 7 2 4 25 - 15 23
6.
Дамак
 13 6 4 3 24 - 15 22
7.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 13 6 4 3 28 - 20 22
8.
Абха
 1:0 12 6 2 4 15 - 19 20
9.
Аль-Таи
 1:2 12 5 2 5 17 - 23 17
10.
Аль-Иттифак
 12 4 5 3 18 - 16 17
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:3 12 4 3 5 17 - 17 15
12.
Аль-Ахдуд
 13 5 0 8 12 - 19 15
13.
Аль-Халидж
 12 3 5 4 15 - 16 14
14.
Аль-Раед Бурайда
 12 4 1 7 15 - 21 13
15.
Аль-Фатех
 1:1 13 3 4 6 20 - 21 13
16.
Аль-Рияд
 0:1 13 3 4 6 9 - 17 13
17.
Аль-Фейха
 12 2 5 5 10 - 18 11
18.
Аль-Хазм
 12 2 2 8 12 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3:1 12 11 1 0 38 - 8 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:1 12 10 0 2 35 - 15 30
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 7 2 4 34 - 21 23
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 6 3 3 22 - 11 21
5.
Аль-Фейха
 13 6 3 4 22 - 23 21
6.
Аль-Таавун Бурайда
 12 5 5 2 18 - 13 20
7.
Аль-Фатех
 1:1 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аль-Иттифак
 13 5 4 4 14 - 11 19
9.
Аль-Халидж
 13 5 2 6 14 - 18 17
10.
Аль-Раед Бурайда
 13 3 5 5 18 - 18 14
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1:3 13 3 4 6 11 - 17 13
12.
Дамак
 12 3 3 6 14 - 17 12
13.
Аль-Рияд
 0:1 12 3 2 7 13 - 29 11
14.
Аль-Ахдуд
 12 2 3 7 10 - 20 9
15.
Аль-Хазм
 13 0 7 6 13 - 27 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 12 2 0 10 9 - 23 6
17.
Аль-Таи
 1:2 13 1 2 10 8 - 26 5
18.
Абха
 1:0 13 1 1 11 14 - 40 4
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 23 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АБДУРРАХМАН ГАРИБ!
    На седьмой добавленной хозяева снова выходят вперед! Мане на правом краю штрафной развернул защитника и навесил на дальнюю штангу, а Гариб удачно пробил с отскоком от газона!
  • Судья
    45'
    Впрочем, и в этом моменте нет пенальти, арбитр позволяет продолжить встречу, оставляя первоначальное решение в силе.
  • Видеоповтор
    45'
    Так, в третий раз сегодня арбитр отправляется к монитору, Роко подтолкнул в спину Гариба в пределах штрафной в эпизоде, когда мяча рядом не было.
  • Офсайд
    45'
    Роналду неточно пробивает из-под защитника с левого края штрафной, к тому же португалец оказался в очевидном офсайде.
  • 45'
    Теллес с левого фланга исполняет кросс в чужую штрафную, адресатом снова выступал Роналду, но борьба наверху осталась за гостями.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено 7 минут.
  • Желтая карточка
    44'
    Теллес получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял по центру Кордя.
  • 43'
    Яхья с правого угла штрафной закручивает мяч на дальнюю штангу - это подарок для Аль Багави.
  • 42'
    Мане с правого фланга исполняет подачу в направлении Роналду, которого на втором этаже умудрился перевисеть соперник.
  • 41'
    Неспешно раскатывает "Аль-Наср" лишнего в эти минуты, будто это хоккейное большинство, но гол, безусловно, является делом времени.
  • 39'
    Роналду врывается в штрафную гостей с левого края и низом направляет мяч в створ - Аль Багави на месте.
  • 38'
    Проход Алекса Теллеса по правому флангу завершается не самой удачной подачей, мяч улетает за ворота гостей.
  • Жёлтая и сразу красная
    36'
    Но в итоге "Аль-Таи" остается в меньшинстве! Мисиджан удостоился желтой карточки, которая стала для него второй в матче!
  • Видеоповтор
    35'
    Главный арбитр снова отправляется к монитору, смотрит, видимо, возможную красную карточку для Мисиджана, хотя вряд ли он врезался в голкипера умышленно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Уже наготове запасной голкипер "Аль-Насра" на всякий случай, были в этом сезоне замены Давида по ходу игры из-за травм.
    • Травма, повреждение
      33'
      Аль Багави здорово выбил мяч вперед, Мисиджан едва не убежал на рандеву с Оспиной, который на выходе сыграл самоотверженно. Помощь врачей требуется колумбийцу после столкновения с соперником.
    • 32'
      Отавио исполняет заброс к чужой штрафной площади в направлении Мане, которому выиграть верх не удается.
    • 30'
      Еще один фланговый навес исполняют хозяева поля - Аль Багави на выходе отбивает мяч куда подальше.
    • Опасный момент
      29'
      Роналду получает мяч на левом краю штрафной и исполняет подачу на линию вратарской, Мане расстреливает ворота гостей головой, но снаряд летит немного выше цели!
    • 27'
      Позиционная атака хозяев завершается навесом Яхьи с правого фланга - мяч прилетает в руки Аль Багави.
    • Судья
      26'
      Послушал мнение ассистентов главный арбитр встречи, но в итоге никакого пенальти тут не будет.
    • Офсайд
      25'
      Позиционная атака "Аль-Таи" завершается отмашкой бокового арбитра - офсайд. При этом чуть раньше, вероятно, была игра рукой от Алавжами в своей штрафной.
    • Опасный момент
      24'
      Гариб с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Роналду как всегда прыгает очень высоко, но головой пробивает рядом со створом!
    • 23'
      Да, рано мы списали со счетов "Аль-Таи", быстро восстанавливают равновесие андердоги, тем интереснее будет следить за игрой дальше.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ВИРДЖИЛ МИСИДЖАН!
      Вот такой ответ от гостей! Семеду получает мяч на радиусе штрафной, укладывает на пятую точку Брозовича и неотразимо пробивает в левый от себя угол!
    • 21'
      Да, слегка курьезный гол оформляет "Аль-Наср", однако из логики игры он полностью вытекал. Сложно будет гостям избежать сегодня разгрома.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ОТАВИО ЭДМИЛСОН!
      Затяжная позиционная атака "Аль-Насра" завершилась подачей Отавио, Брозович до мяча не дотянулся, а круглый неожиданно влетел в дальний угол гостевых ворот!
    • Офсайд
      18'
      Диагональный перевод на Мане получается точным, однако сенегалец оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      17'
      Теллес с углового с правого фланга подает на дальний угол вратарской, Аль-Наджи освободился от опеки и пробил слёта, но в ближний угол не попал.
    • 16'
      Напомним, что в матче первого круга "Аль-Наср" добился непростой победы - на гол Талиски в первом тайме после перерыва ответил Мисиджан, и лишь пенальти от Роналду на 87-й минуте принес три очка саудовскому гранду.
    • Фол, нарушение
      15'
      Следом Семеду грубовато сыграл против Отавио, но капитан "Аль-Таи" пока предупреждения избежал.
    • Желтая карточка
      14'
      Отавио получает по лицу в верховой борьбе с Мисиджаном, предупреждение для форварда "Аль-Таи".
    • 13'
      Гариб врывается в штрафную с левого края, но на дриблинге теряет контроль над мячом в простой ситуации.
    • 12'
      Мощным ударом Гариба завершается атака "Аль-Насра" - мяч пролетает немного левее створа.
    • 11'
      Напомним, что "Аль-Таи" сражается за выживание, пока только "Аль-Хазм" в этом сезоне выглядит обреченным.
    • 10'
      Мане после заброса с левого фланга цепляется за мяч на углу вратарской, однако в борьбе с Маджраши сенегальцу пробить по воротам не удалось.
    • Судья
      9'
      Сбегал арбитр к монитору, смотрел момент с участием Алавжами, который попал локтем в лицо оппоненту, но пенальти нет, так как чуть раньше у гостей случился офсайд.
    • Видеоповтор
      7'
      Есть какие-то вопросы у видеоассистентов к верховой борьбе в предыдущем моменте, слушает главный арбитр подсказки в наушник.
    • 6'
      Штрафной в центральной зоне заработали гости, однако верховая борьба во владениях Оспины осталась за хозяевами поля.
    • 5'
      Проникающий пас Отавио в направлении Мане получился не самым расчётливым, мяч достался голкиперу.
    • 4'
      Попытку контратаки по правому флангу разогнал Семеду, однако обыграть защитника хозяев на скорости тому не удалось.
    • 3'
      Отметим, что в текущем чемпионате "Аль-Насру" вряд ли удастся сместиться со второго места - отставание от "Аль-Хиляля" внушительное, отрыв от "Аль-Ахли" тоже большой.
    • 2'
      Сегодня мы видим на поле почти всех звезд "Аль-Насра", только Лапорт и Талиска остались вне заявки. Роналду выходит после поражения сборной Португалии в Словении, где у него ничего не получилось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" принимает "Аль-Таи". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.7% (129)
    X 0.8% (1)
    Аль-Таи 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Таи
    1.28
    Реклама, betcity.ru
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    9.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Таи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Таи

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.7% (129)
    Ничья
    0.8% (1)
    Аль-Таи
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (59)
    Меньше
    50% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    38.98% (46)
    Нет
    61.02% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    38.6% (51)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    19.7% (26)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.6% (14)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (11)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.3% (7)
    4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
    3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
    4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Таи
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный