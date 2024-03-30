Тур: 25. Стадион: Аль-Аввал Парк.
2:1
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
1:0
20' ГолОтавио Эдмилсон
1:1
22' ГолМисиджан Вирджил
36' Вторая желтая карточкаМисиджан Вирджил
43' Желтая карточкаТеллес Алекс
2:1
45' ГолГариб Абдуррахман
Ход матча
14'
20'
22'
1:1
36'
43'
45'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
27
Бауэр
Роберт
30
Семеду
Алфа
11
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
-
23 Яхья АйманЗащитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Аман АвадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|23 (8)
|0.92
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.64
|Мане Садио
|9 (1)
|0.36
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.28
|Брозович Марсело
|2
|0.08
|Теллес Алекс
|2
|0.08
|Лапорт Эмерик
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Таи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менса Бернард
|11 (4)
|0.44
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.16
|Кордя Андрей
|2
|0.08
|Аланазе Ракан
|2
|0.08
|Семеду Алфа
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Мохаммед Тарик
|1
|0.04
|Аль-Хараби Абдулазиз
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Аль-Харти Абдулрахман
|0
|0
|Аль-Машер Салман
|0
|0
|Кассем Хусейн
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Мухтар Али
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Таи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Бернард
|6
|1
|Мисиджан Вирджил
|4
|1
|Альнахли Ибрагим
|5
|0
|Дуганджич Марко
|4
|0
|Роко Энсо
|4
|0
|Кордя Андрей
|4
|0
|Аланазе Ракан
|4
|0
|Семеду Алфа
|2
|1
|Бауэр Роберт
|3
|0
|Аль-Машер Салман
|2
|0
|Виктор Брага
|2
|0
|Мохаммед Тарик
|2
|0
|Кассем Хусейн
|2
|0
|Аль-Хараби Абдулазиз
|2
|0
|Аль-Тойави Салем
|2
|0
|Аль-Харти Абдулрахман
|2
|0
|Аль-Камири Наваф
|0
|1
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Баджандух Джамал
|1
|0
|Маджраши Абдулазиз
|1
|0
|Аль-Аламири Хассан
|1
|0
|Салем Хусейн
|1
|0
|Safwan Aljohani
|1
|0
|Hassan Al Omiri
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Аль-Таи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
6
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Аль-Таи
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
34
13
Аль-Наср Эр-Рияд
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
8% (2)
54% (13)
Аль-Таи
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
41
19
Голы по времени матча
Забито
31
7
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
4
13%
2
29%
1-15
5
16%
1
14%
16-30
7
23%
1
14%
31-45
5
16%
1
14%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
5
16%
2
29%
76-90
Пропущено
18
24
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
39%
5
21%
76-90
Забито
35
16
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
6%
1
6%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
6
38%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
9
26%
5
31%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
66
23
30 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 8
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
6
9%
3
13%
1-15
9
14%
5
22%
16-30
15
23%
7
30%
31-45
12
18%
1
4%
46-60
10
15%
0
0%
61-75
14
21%
7
30%
76-90
Пропущено
33
48
9 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
3
9%
9
19%
31-45
7
21%
8
17%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
12
36%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Таи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Абха - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4
Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Дамак - Аль-Таи 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Таи - Аль-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 3:0 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
102
39
66
39
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
93
111
84
111
48
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
159
195
420
1410
420
816
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|25
|23
|2
|0
|75 - 14
|71
|2.
|2:1
|25
|19
|2
|4
|68 - 34
|59
|3.
|25
|14
|6
|5
|51 - 27
|48
|4.
|25
|14
|4
|7
|51 - 34
|46
|5.
|25
|12
|7
|6
|43 - 28
|43
|6.
|25
|9
|9
|7
|32 - 27
|36
|7.
|25
|9
|7
|9
|38 - 32
|34
|8.
|1:1
|25
|8
|8
|9
|40 - 37
|32
|9.
|25
|8
|8
|9
|32 - 41
|32
|10.
|25
|8
|7
|10
|29 - 34
|31
|11.
|1:1
|25
|8
|4
|13
|37 - 43
|28
|12.
|1:3
|25
|7
|7
|11
|28 - 34
|28
|13.
|25
|7
|6
|12
|33 - 39
|27
|14.
|25
|7
|3
|15
|22 - 39
|24
|15.
|1:0
|25
|7
|3
|15
|29 - 59
|24
|16.
|0:1
|25
|6
|6
|13
|22 - 46
|24
|17.
|1:2
|25
|6
|4
|15
|25 - 49
|22
|18.
|25
|2
|9
|14
|25 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|12
|1
|0
|37 - 6
|37
|2.
|2:1
|13
|9
|2
|2
|33 - 19
|29
|3.
|12
|7
|4
|1
|17 - 6
|25
|4.
|13
|8
|1
|4
|29 - 23
|25
|5.
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|24 - 15
|22
|7.
|1:1
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 19
|20
|9.
|1:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 23
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|18 - 16
|17
|11.
|1:3
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|12.
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|15 - 21
|13
|15.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|16.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|9 - 17
|13
|17.
|12
|2
|5
|5
|10 - 18
|11
|18.
|12
|2
|2
|8
|12 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|12
|11
|1
|0
|38 - 8
|34
|2.
|2:1
|12
|10
|0
|2
|35 - 15
|30
|3.
|13
|7
|2
|4
|34 - 21
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|6.
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|7.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|9.
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|11.
|1:3
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|13.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|13 - 29
|11
|14.
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|15.
|13
|0
|7
|6
|13 - 27
|7
|16.
|1:1
|12
|2
|0
|10
|9 - 23
|6
|17.
|1:2
|13
|1
|2
|10
|8 - 26
|5
|18.
|1:0
|13
|1
|1
|11
|14 - 40
|4
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|23 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Таи
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.7% (129)
Ничья
0.8% (1)
Аль-Таи
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (59)
Меньше
50% (59)
Обе команды забьют
Да
38.98% (46)
Нет
61.02% (72)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
38.6% (51)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
19.7% (26)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
10.6% (14)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (11)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.3% (7)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
1.5% (2)
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