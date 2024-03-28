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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Таи
Прогнозы 48
Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (47)
X 0% (0)
Аль-Таи 2.1% (1)
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Таи
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 23 (8) 0.96
Талиска Андерсон 16 (1) 0.67
Мане Садио 9 (1) 0.38
Отавио Эдмилсон 6 0.25
Брозович Марсело 2 0.08
Теллес Алекс 2 0.08
Лапорт Эмерик 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Гариб Абдуррахман 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Таи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менса Бернард 11 (4) 0.46
Мисиджан Вирджил 3 0.13
Кордя Андрей 2 0.08
Аланазе Ракан 2 0.08
Семеду Алфа 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Мохаммед Тарик 1 0.04
Аль-Хараби Абдулазиз 1 0.04
Бауэр Роберт 0 0
Аль-Харти Абдулрахман 0 0
Аль-Машер Салман 0 0
Кассем Хусейн 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Брозович Марсело 2 0
Фофана Секо 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Алавжами Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Таи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Бернард 6 1
Альнахли Ибрагим 5 0
Дуганджич Марко 4 0
Роко Энсо 4 0
Кордя Андрей 4 0
Аланазе Ракан 4 0
Семеду Алфа 2 1
Мисиджан Вирджил 3 0
Бауэр Роберт 3 0
Аль-Машер Салман 2 0
Виктор Брага 2 0
Мохаммед Тарик 2 0
Кассем Хусейн 2 0
Аль-Хараби Абдулазиз 2 0
Аль-Тойави Салем 2 0
Аль-Харти Абдулрахман 2 0
Аль-Камири Наваф 0 1
Асири Абдулфаттах 1 0
Баджандух Джамал 1 0
Маджраши Абдулазиз 1 0
Аль-Аламири Хассан 1 0
Салем Хусейн 1 0
Safwan Aljohani 1 0
Hassan Al Omiri 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Аль-Таи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
6
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Аль-Таи
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

34
13
Аль-Наср Эр-Рияд
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
8% (2)
54% (13)
Аль-Таи
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

41
19

Голы по времени матча

Забито

31
7
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
4
13%
2
29%
1-15
5
16%
1
14%
16-30
7
23%
1
14%
31-45
5
16%
1
14%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
5
16%
2
29%
76-90

Пропущено

18
24
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
7
39%
5
21%
76-90

Забито

35
16
14 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
6%
1
6%
1-15
4
11%
4
25%
16-30
8
23%
6
38%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
9
26%
5
31%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

66
23
30 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 8
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 9
6
9%
3
13%
1-15
9
14%
5
22%
16-30
15
23%
7
30%
31-45
12
18%
1
4%
46-60
10
15%
0
0%
61-75
14
21%
7
30%
76-90

Пропущено

33
48
9 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
2
6%
7
15%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
3
9%
9
19%
31-45
7
21%
8
17%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
12
36%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Таи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аль-Таи - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Абха - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4
Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Таи - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Дамак - Аль-Таи 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Халидж - Аль-Таи 3:1 Аль-Таи - Аль-Фейха 3:3 Аль-Таи - Аль-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Таи 3:0 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 2:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 4:3 Аль-Хазм - Аль-Таи 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
2 раза 8%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
10
2
1.5
3
9
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
9
3
1.5
1
11
8
4
2.5
1
11
4
8
3.5
3
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
15
9
19
5
1.5
4
20
14
10
2.5
4
20
8
16
3.5
1
23
3
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 24 22 2 0 72 - 13 68
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 24 18 2 4 66 - 33 56
3.
Аль-Ахли Джидда
 24 14 5 5 49 - 25 47
4.
Аль-Иттихад Джидда
 24 13 4 7 48 - 33 43
5.
Аль-Таавун Бурайда
 24 11 7 6 39 - 28 40
6.
Аль-Иттифак
 24 9 8 7 30 - 25 35
7.
Дамак
 24 9 7 8 38 - 31 34
8.
Аль-Фейха
 24 8 8 8 31 - 38 32
9.
Аль-Фатех
 24 8 7 9 39 - 36 31
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 24 7 7 10 27 - 31 28
11.
Аль-Халидж
 24 7 7 10 28 - 34 28
12.
Аль-Вахда Мекка
 24 8 3 13 36 - 42 27
13.
Аль-Ахдуд
 24 7 3 14 21 - 36 24
14.
Аль-Раед Бурайда
 24 6 6 12 30 - 38 24
15.
Аль-Рияд
 24 6 6 12 22 - 45 24
16.
Аль-Таи
 24 6 4 14 24 - 47 22
17.
Абха
 24 6 3 15 28 - 59 21
18.
Аль-Хазм
 24 2 9 13 25 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 12 1 0 37 - 6 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 12 8 2 2 31 - 18 26
3.
Аль-Ахли Джидда
 12 7 4 1 17 - 6 25
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 7 1 4 26 - 22 22
5.
Дамак
 12 6 4 2 24 - 14 22
6.
Аль-Вахда Мекка
 12 6 3 3 27 - 19 21
7.
Аль-Таавун Бурайда
 12 6 2 4 21 - 15 20
8.
Абха
 12 6 2 4 15 - 19 20
9.
Аль-Таи
 12 5 2 5 17 - 23 17
10.
Аль-Иттифак
 11 4 4 3 16 - 14 16
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 4 3 4 16 - 14 15
12.
Аль-Ахдуд
 12 5 0 7 11 - 16 15
13.
Аль-Халидж
 12 3 5 4 15 - 16 14
14.
Аль-Раед Бурайда
 12 4 1 7 15 - 21 13
15.
Аль-Рияд
 12 3 4 5 9 - 16 13
16.
Аль-Фатех
 13 3 4 6 20 - 21 13
17.
Аль-Фейха
 12 2 5 5 10 - 18 11
18.
Аль-Хазм
 12 2 2 8 12 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 10 1 0 35 - 7 31
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 12 10 0 2 35 - 15 30
3.
Аль-Ахли Джидда
 12 7 1 4 32 - 19 22
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 6 3 3 22 - 11 21
5.
Аль-Фейха
 12 6 3 3 21 - 20 21
6.
Аль-Таавун Бурайда
 12 5 5 2 18 - 13 20
7.
Аль-Иттифак
 13 5 4 4 14 - 11 19
8.
Аль-Фатех
 11 5 3 3 19 - 15 18
9.
Аль-Халидж
 12 4 2 6 13 - 18 14
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 3 4 6 11 - 17 13
11.
Дамак
 12 3 3 6 14 - 17 12
12.
Аль-Рияд
 12 3 2 7 13 - 29 11
13.
Аль-Раед Бурайда
 12 2 5 5 15 - 17 11
14.
Аль-Ахдуд
 12 2 3 7 10 - 20 9
15.
Аль-Хазм
 12 0 7 5 13 - 23 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 12 2 0 10 9 - 23 6
17.
Аль-Таи
 12 1 2 9 7 - 24 5
18.
Абха
 12 0 1 11 13 - 40 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 23 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 20 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 17 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.9% (47)
    X 0% (0)
    Аль-Таи 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Таи
    1.12
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    9.73
    14.00
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.9% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Таи
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    31.3% (15)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.2% (14)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    12.5% (6)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (4)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (3)
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