Тур: 30. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Бускетс Матео
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
16
Лопес
Фермин
27
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
41 Файе МикаилЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эрнандес Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Лас-Пальмас
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
3.33
2.25
Среднее время на гол
27
40
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (3)
|0.45
|Торрес Ферран
|7
|0.24
|Фелиш Жоау
|6
|0.21
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.17
|Рафинья Диас
|4
|0.14
|Ямаль Ламин
|4
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.1
|Лопес Фермин
|3
|0.1
|Канселу Жоау
|2
|0.07
|Педри
|2
|0.07
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Роке Витор
|2
|0.07
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.21
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.1
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.1
|Муньос Хави
|2
|0.07
|Молейро Альберто
|2
|0.07
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.07
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.07
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Херцог Хуанма
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Левандовски Роберт
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|4
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Гюндоган Илкай
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Муньос Хави
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Суарес Алехандро
|5
|0
|Коко Сауль
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Парк Марвин
|4
|0
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Вальес Альваро
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Лас-Пальмас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
5
Барселона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Лас-Пальмас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
26
15
Барселона
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Лас-Пальмас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
34
20
Голы по времени матча
Забито
31
12
8 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
2
6%
4
33%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
12
39%
2
17%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
8
38%
4
21%
76-90
Забито
26
18
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
7
27%
6
33%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Забито
57
30
17 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
4
7%
3
10%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
7
12%
5
17%
31-45
9
16%
7
23%
46-60
12
21%
5
17%
61-75
19
33%
8
27%
76-90
Пропущено
37
31
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
14%
4
13%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
5
14%
8
26%
61-75
10
27%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0
Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
Результаты матчей
Барселона
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
5 раз 33%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Барселона
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
510
69
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
95
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
1811
1811
920
1019
227
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Хетафе
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|Мората Альваро
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|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Лас-Пальмас
Исход игры
Барселона
99.3% (142)
Ничья
0.7% (1)
Лас-Пальмас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (64)
Меньше
46.67% (56)
Обе команды забьют
Да
26.67% (32)
Нет
73.33% (88)
Популярный счёт
2:0 Барселона
36.4% (52)
3:0 Барселона
18.9% (27)
3:1 Барселона
11.9% (17)
2:1 Барселона
10.5% (15)
4:0 Барселона
3.5% (5)
1:0 Барселона
2.8% (4)
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