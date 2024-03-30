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Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" на своём поле будет принимать "Лас-Пальмас". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.