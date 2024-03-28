  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Лас-Пальмас
Прогнозы 60
Барселона 100% (60)
X 0% (0)
Лас-Пальмас 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Лас-Пальмас
1.29
Реклама, betcity.ru
6.40
Реклама, betcity.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Барселона
Лас-Пальмас

История личных встреч

Барселона
Лас-Пальмас

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
П
1:1
П
3:0
П
1:4
П
5:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

3.33
2.25

Среднее время на гол

27
40

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (3) 0.45
Торрес Ферран 7 0.24
Фелиш Жоау 6 0.21
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.17
Рафинья Диас 4 0.14
Ямаль Ламин 4 0.14
Роберто Серхи 3 0.1
Лопес Фермин 3 0.1
Канселу Жоау 2 0.07
Педри 2 0.07
Де Йонг Френки 2 0.07
Роке Витор 2 0.07
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.21
Мунир Эль-Хаддади 3 0.1
Кардона Марк 3 (1) 0.1
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Херцог Хуанма 1 0.03
Парк Марвин 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Левандовски Роберт 4 0
Ромеу Ориоль 4 0
Иньиго Мартинес 4 0
Канселу Жоау 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Гюндоган Илкай 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Кунде Жюль 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Коко Сауль 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Парк Марвин 4 0
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Вальес Альваро 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Барселона
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Лас-Пальмас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
5
Барселона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Лас-Пальмас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

26
15
Барселона
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Лас-Пальмас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

34
20

Голы по времени матча

Забито

31
12
8 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 22
2
6%
0
0%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
2
6%
4
33%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
12
39%
2
17%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
8
38%
4
21%
76-90

Забито

26
18
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
7
27%
6
33%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Забито

57
30
17 В 1-м тайме 10
40 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 10
4
7%
3
10%
1-15
6
11%
2
7%
16-30
7
12%
5
17%
31-45
9
16%
7
23%
46-60
12
21%
5
17%
61-75
19
33%
8
27%
76-90

Пропущено

37
31
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
5
14%
4
13%
1-15
3
8%
2
6%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
5
14%
8
26%
61-75
10
27%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0
Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1

Результаты матчей

Барселона
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
5 раз 33%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Барселона
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
5
10
6
9
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
9
5
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
18
11
18
11
1.5
9
20
10
19
2.5
2
27
4
25
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 60
    Барселона 100% (60)
    X 0% (0)
    Лас-Пальмас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.29
    Реклама, betcity.ru
    6.40
    Реклама, betcity.ru
    9.93
    Реклама, melbet.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Лас-Пальмас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Барселона - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Барселона
    100% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    27.45% (14)
    Нет
    72.55% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    31.7% (19)
    3:0 Барселона
    21.7% (13)
    2:1 Барселона
    15% (9)
    3:1 Барселона
    8.3% (5)
    1:0 Барселона
    5% (3)
    4:0 Барселона
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Лас-Пальмас
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный