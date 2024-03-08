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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Портимоненсе
0:2
Второй тайм: 76'
Порту
0'
0:1
7' Гол
Нико Гонсалес
13' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
0:2
59' Гол
Галено Вандерсон
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
7
Джаспер
Силвестер
25
Нонока
13
Денер
Клементе
11
Карлинос
18
Кошта
Гонсалу
77
Варела
Хелио
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Портимоненсе
4-5-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

20 матчей

5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Среднее время на гол

100
150

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

2.9
2.8

Среднее время на гол

31
32

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.24
Варела Хелио 5 0.2
Каррильо Рони 4 0.16
Джаспер Силвестер 2 0.08
Релвас Филипе 2 0.08
Энрике Педро VI 2 0.08
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 10 (2) 0.4
Галено Вандерсон 6 (1) 0.24
Венделл Боргес 4 0.16
Консейсау Франсишку 3 0.12
Тареми Мехди 3 (1) 0.12
Мартинес Антонио III 3 0.12
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Варела Алан 2 0.08
Мариу Жоау III 2 0.08
Маркано Иван 2 0.08
Пепе VI 1 0.04
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Санчес Хорхе 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 7 1
Карлинос 8 0
Алемао 7 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Каррильо Рони 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 6 0
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
4
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
1

Упущенные победы

12
24
Портимоненсе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Порту
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
5
42%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
31%
6
25%
76-90

Пропущено

29
5
7 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
1
3%
2
40%
31-45
10
34%
0
0%
46-60
3
10%
1
20%
61-75
9
31%
2
40%
76-90

Забито

28
43
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
5
18%
8
19%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
7
25%
7
16%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
7
25%
11
26%
76-90

Пропущено

45
17
15 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
13%
2
12%
1-15
6
13%
3
18%
16-30
3
7%
2
12%
31-45
13
29%
5
29%
29%
46-60
4
9%
2
12%
61-75
13
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Порту

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
20
4
5
19
1.5
14
10
2
22
2.5
5
19
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 2:0 Заявка 25 17 4 4 45 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 24 7 6 11 22 - 35 27
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 24 6 7 11 31 - 45 25
13.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
14.
Портимоненсе
 0:2 Заявка 25 6 5 14 24 - 51 23
15.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
16.
Эштрела
 Заявка 24 5 7 12 23 - 38 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 2:0 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
11.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 0:2 Заявка 13 3 4 6 11 - 19 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 2:0 Заявка 13 8 2 3 21 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 0:2 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Кошта Гонсалу получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 7'
    Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Нико Гонсалес забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Порту
78.37
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9.00
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5.90
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