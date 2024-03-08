Тур: 25. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0:2
Второй тайм: 76'
Ход матча
7'
13'
59'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Формига
Игор
43
Алемао
14
Сек
Мустафа
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
19 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
20 матчей
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 побед
Первый тайм
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.6
Среднее время на гол
100
150
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
2.9
2.8
Среднее время на гол
31
32
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.9
1.7
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
47
52
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.24
|Варела Хелио
|5
|0.2
|Каррильо Рони
|4
|0.16
|Джаспер Силвестер
|2
|0.08
|Релвас Филипе
|2
|0.08
|Энрике Педро VI
|2
|0.08
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Перейра Илдеберту
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|10 (2)
|0.4
|Галено Вандерсон
|6 (1)
|0.24
|Венделл Боргес
|4
|0.16
|Консейсау Франсишку
|3
|0.12
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.12
|Мартинес Антонио III
|3
|0.12
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Варела Алан
|2
|0.08
|Мариу Жоау III
|2
|0.08
|Маркано Иван
|2
|0.08
|Пепе VI
|1
|0.04
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Карлинос
|8
|0
|Алемао
|7
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Нонока
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|8
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Венделл Боргес
|5
|1
|Карму Давид
|5
|1
|Нико Гонсалес
|6
|0
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе Кеплер
|3
|1
|Эванилсон
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Пепе VI
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
4
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Порту
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
1
Упущенные победы
12
24
Портимоненсе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Порту
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
5
42%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
31%
6
25%
76-90
Пропущено
29
5
7 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
1
3%
2
40%
31-45
10
34%
0
0%
46-60
3
10%
1
20%
61-75
9
31%
2
40%
76-90
Забито
28
43
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
5
18%
8
19%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
7
25%
7
16%
31-45
2
7%
8
19%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
7
25%
11
26%
76-90
Пропущено
45
17
15 В 1-м тайме 7
30 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
13%
2
12%
1-15
6
13%
3
18%
16-30
3
7%
2
12%
31-45
13
29%
5
29%
29%
46-60
4
9%
2
12%
61-75
13
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1
Результаты матчей
Портимоненсе
Порту
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
111
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
48
75
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
204
519
1410
222
519
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|45 - 17
|55
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|22 - 35
|27
|11.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 35
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|31 - 45
|25
|13.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|14.
|0:2 Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 51
|23
|15.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|16.
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|11.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|0:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|0:2 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10