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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Портимоненсе
0:3
Конец матча
Порту
0'
0:1
7' Гол
Нико Гонсалес
13' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
0:2
59' Гол
Галено Вандерсон
0:3
79' Гол
Пепе Акино
90' Желтая карточка
Каррильо Рони
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Нико Гонсалес
(Галено Вандерсон)
13'
Кошта Гонсалу
 
59'
0:2
Галено Вандерсон
(Венделл Боргес)
65'
Каррильо Рони
Кошта Гонсалу
 
65'
Гуга
Формига Игор
 
66'
Перейра Илдеберту
Денер Клементе
 
66'
Мартинш Родригу
Джаспер Силвестер
 
76'
 
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
76'
 
Коласио Хорхе
Мариу Жоау
79'
0:3
Пепе Акино
(Санчес Хорхе)
84'
Фукуи Тайчи
Карлинос
 
85'
 
Лодер Дэнни
Эванилсон
85'
 
Боржеш Гонсалу
Пепе Акино
85'
 
Хайме Иван
Галено Вандерсон
90'
Каррильо Рони
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
33
Формига
Игор
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
7
Джаспер
Силвестер
25
Нонока
13
Денер
Клементе
11
Карлинос
18
Кошта
Гонсалу
77
Варела
Хелио
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Портимоненсе
4-5-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

19 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

20 матчей

5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 побед

Первый тайм

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:5
К
3:2
ПЛ
5:2
ТМК
1:5
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Среднее время на гол

100
150

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

2.9
2.8

Среднее время на гол

31
32

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.24
Варела Хелио 5 0.2
Каррильо Рони 4 0.16
Джаспер Силвестер 2 0.08
Релвас Филипе 2 0.08
Энрике Педро VI 2 0.08
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Перейра Илдеберту 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 10 (2) 0.4
Галено Вандерсон 6 (1) 0.24
Венделл Боргес 4 0.16
Консейсау Франсишку 3 0.12
Тареми Мехди 3 (1) 0.12
Мартинес Антонио III 3 0.12
Пепе VI 2 0.08
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Варела Алан 2 0.08
Мариу Жоау III 2 0.08
Маркано Иван 2 0.08
Кардозу Фабиу 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 7 1
Карлинос 8 0
Алемао 7 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Нонока 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 8 0
Кардозу Фабиу 4 2
Венделл Боргес 5 1
Карму Давид 5 1
Нико Гонсалес 6 0
Варела Алан 6 0
Пепе Кеплер 3 1
Эванилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Пепе VI 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
4
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Порту
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
1

Упущенные победы

12
24
Портимоненсе
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Порту
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
2
17%
6
27%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
21%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
5
42%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
31%
6
25%
76-90

Пропущено

29
5
7 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
1
3%
2
40%
31-45
10
34%
0
0%
46-60
3
10%
1
20%
61-75
9
31%
2
40%
76-90

Забито

28
46
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
5
18%
9
20%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
7
25%
7
15%
31-45
2
7%
9
20%
46-60
4
14%
5
11%
61-75
7
25%
12
26%
76-90

Пропущено

48
17
16 В 1-м тайме 7
32 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
7
15%
2
12%
1-15
6
13%
3
18%
16-30
3
6%
2
12%
31-45
14
29%
29%
5
29%
29%
46-60
4
8%
2
12%
61-75
14
29%
29%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0
Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1

Результаты матчей

Портимоненсе
Порту

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
5
20
1.5
15
10
2
23
2.5
6
19
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 0:2 Заявка 25 7 6 12 22 - 37 27
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 24 6 7 11 31 - 45 25
13.
Эштрела
 2:0 Заявка 25 6 7 12 25 - 38 25
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эштрела
 2:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 19 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 0:2 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 0:2 Заявка 13 5 2 6 16 - 24 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 2:0 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 59'
      Г О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Кошта Гонсалу получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 7'
      Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Нико Гонсалес забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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