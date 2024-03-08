Тур: 25. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Нобре Антониу
Ход матча
57'
1:0
76'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лопеш
Мигел
31
Нану
Гомеш
6
Алосио
28
Лима
Рубен
29
Кикаш
16
Бени
80
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 МансурЗащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эштрела
Каса Пия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.2
|Кикаш
|3
|0.12
|Тавареш Роналду
|3
|0.12
|Андре Силва
|2
|0.08
|Кордейру Леонарду
|2
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.32
|Кастро Пабло
|3
|0.12
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.12
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.08
|Сома Юки
|1
|0.04
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|6
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Алосио
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Кордейру Леонарду
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|9
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Каса Пия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
3
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Каса Пия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
5
3
Эштрела
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Каса Пия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
14%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
6
27%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
11
55%
3
23%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Пропущено
41
35
12 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 16
5
12%
5
14%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
7
17%
4
11%
46-60
4
10%
7
20%
61-75
18
44%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1
Результаты матчей
Эштрела
Каса Пия
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
1
10 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
1410
618
420
222
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|0:2 Заявка
|25
|7
|6
|12
|22 - 37
|27
|11.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 35
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|31 - 45
|25
|13.
|2:0 Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 38
|25
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|2:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 19
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|2:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10