  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Эштрела
3:1
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
57' Гол
Кикаш
2:0
75' Гол
Кикаш
77' Желтая карточка
Ламейраш Рубен
2:1
86' Гол
Сома Юки
3:1
90' Гол
Андре Силва
90' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
90'+7
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
3
Фонсека
Диогу
31
Нану
Гомеш
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
28
Лима
Рубен
7
Н'До
Режис
29
Кикаш
8
Лео
Родригес
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
16
Бени
7
Морейра
Нуну
5
Лело
Леонардо
10
Ламейраш
Рубен
23
Андраде
Фернандо
80
Кастро
Пабло
Эштрела
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Эштрела
Каса Пия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ЛП2
3:0
ЛП2
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.2
Кикаш 5 0.2
Андре Силва 3 0.12
Тавареш Роналду 3 0.12
Кордейру Леонарду 2 0.08
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.32
Кастро Пабло 3 0.12
Кардозо Фелиппе 3 0.12
Сома Юки 2 0.08
Андраде Фернандо 2 (1) 0.08
Ларрасабаль Гаиска 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 6 0
Виера Серхио 2 2
Алосио 5 0
Мансур 3 1
Кикаш 4 0
Кордейру Леонарду 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 9 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Каса Пия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
4
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Каса Пия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

5
3
Эштрела
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Каса Пия
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
14%
4
16%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
3
14%
4
16%
61-75
8
36%
7
28%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 19
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
11
55%
3
23%
76-90

Забито

23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
17%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
6
26%
7
30%
76-90

Пропущено

42
38
12 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
12%
5
13%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
7
17%
5
13%
46-60
4
10%
8
21%
61-75
19
45%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0
Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1

Результаты матчей

Эштрела
Каса Пия

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
4
21
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 24 15 4 5 53 - 33 49
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 Заявка 24 11 6 7 27 - 26 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
11.
Фаренсе
 Заявка 24 7 5 12 32 - 35 26
12.
Боавишта
 Заявка 24 6 7 11 31 - 45 25
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 24 4 11 9 25 - 34 23
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
18.
Визела
 Заявка 24 3 9 12 23 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
14.
Боавишта
 Заявка 12 3 4 5 16 - 26 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 12 8 1 3 28 - 22 25
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фаренсе
 Заявка 12 3 2 7 16 - 21 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эштрела 3:1 Каса Пия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный