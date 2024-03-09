Тур: 25. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Bruno Pires
Ход матча
17'
0:1
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
28
Кошта
Бруну
34
Ортис
Педро
28
Пастор
91
Зе
Луиш
Жозе
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Визела
Фаренсе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.52
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.12
|Соро Альберто
|2
|0.08
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.32
|Беллуми Мохамед
|5
|0.2
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.16
|Кошта Руи
|3
|0.12
|Фалькао Клаудио
|3
|0.12
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.08
|Мускат Зак
|2
|0.08
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Элвис
|1
|0.04
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Ортис Педро
|5
|0
|Лакава Матиас
|3
|1
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Буснич Александар
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Кошта Бруну
|1
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Исидоро Фабрисио
|5
|1
|Пастор
|6
|0
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Касерес Факундо
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Визела
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
6
Визела
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Фаренсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
6
12
Визела
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Фаренсе
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
26
20
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
27%
2
10%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
8
31%
6
30%
76-90
Забито
11
16
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
4
36%
5
31%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
19%
2
14%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Забито
23
33
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
17%
2
6%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
1
4%
11
33%
31-45
6
26%
7
21%
46-60
6
26%
2
6%
61-75
5
22%
6
18%
76-90
Пропущено
47
34
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
6
13%
5
15%
1-15
7
15%
5
15%
16-30
9
19%
5
15%
31-45
7
15%
5
15%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
12
26%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3
Результаты матчей
Визела
Фаренсе
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
168
618
816
123
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|24
|15
|4
|5
|53 - 33
|49
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|27 - 26
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|11.
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|32 - 35
|26
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|31 - 45
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|25 - 34
|23
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|18.
|Заявка
|24
|3
|9
|12
|23 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 22
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Визела 0:1 Фаренсе
Исход игры
Визела
43.1% (44)
Ничья
46.1% (47)
Фаренсе
10.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.75% (25)
Меньше
75.25% (76)
Обе команды забьют
Да
67.33% (68)
Нет
32.67% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (43)
1:0 Визела
22.5% (23)
2:1 Визела
17.6% (18)
1:2 Фаренсе
5.9% (6)
0:1 Фаренсе
4.9% (5)
2:0 Визела
2.9% (3)
0:0 Ничья
2% (2)
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