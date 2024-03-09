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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires
Визела
2:1
Конец матча
Фаренсе
0'
0:1
17' Гол
Зе Луиш Жозе
28' Желтая карточка
Беллуми Мохамед
45' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
47' Желтая карточка
Ортис Педро
1:1
71' Гол
Петров Сава
74' Желтая карточка
Росси Игор
2:1
85' Гол
Соро Альберто
90'+6
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
6
Перейра
Матеус
28
Кошта
Бруну
34
Ортис
Педро
75
Ейенга-Локило
Джейсон
20
Гарсия
Самуэль
10
Кина
Домингуш
99
Эссанд
Самюэль
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
14
Исидоро
Фабрисио
62
Беллуми
Мохамед
91
Зе
Луиш
Жозе
77
Матиаш
Марку
Визела
4-2-3-1
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Визела
Фаренсе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.52
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.12
Соро Альберто 3 0.12
Лебеденко Орест 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Петров Сава 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.32
Беллуми Мохамед 5 0.2
Матеус де Андраде 4 (1) 0.16
Кошта Руи 3 0.12
Фалькао Клаудио 3 0.12
Зе Луиш Жозе 2 0.08
Исидоро Фабрисио 2 0.08
Мускат Зак 2 0.08
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Пастор 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Буснич Александар 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Кошта Бруну 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 8 0
Мускат Зак 5 1
Исидоро Фабрисио 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Росси Игор 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Визела
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фаренсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
7
Визела
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Фаренсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

6
12
Визела
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Фаренсе
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
6
33%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
4
29%
4
22%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
7%
3
14%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
8
30%
30%
7
32%
76-90

Забито

11
16
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
18%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
4
36%
5
31%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
19%
2
14%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Забито

25
34
6 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
16%
2
6%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
1
4%
11
32%
31-45
6
24%
7
21%
46-60
7
28%
2
6%
61-75
6
24%
6
18%
76-90

Пропущено

48
36
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
6
13%
5
14%
1-15
8
17%
5
14%
16-30
9
19%
5
14%
31-45
7
15%
5
14%
46-60
6
13%
5
14%
61-75
12
25%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1
Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3

Результаты матчей

Визела
Фаренсе

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Визела
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
17
8
7
18
1.5
8
17
1
24
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 0:0 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 25 11 7 7 27 - 26 40
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
11.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 25 6 8 11 31 - 45 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 0:0 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 26 14
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 0:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
11.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
12.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Кина Домингуш уходит с поля и его заменяет Петров Сава
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Беллуми Мохамед получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 17'
      Пастор сделал результативную передачу.
    • 17'
      ГОООООЛ - Зе Луиш Жозе Фаренсе забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 102
    Визела 43.1% (44)
    X 46.1% (47)
    Фаренсе 10.8% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Визела 2:1 Фаренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 2:1 Фаренсе

    Исход игры
    Визела
    43.1% (44)
    Ничья
    46.1% (47)
    Фаренсе
    10.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.75% (25)
    Меньше
    75.25% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    67.33% (68)
    Нет
    32.67% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (43)
    1:0 Визела
    22.5% (23)
    2:1 Визела
    17.6% (18)
    1:2 Фаренсе
    5.9% (6)
    0:1 Фаренсе
    4.9% (5)
    2:0 Визела
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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