Тур: 25. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Вериссиму Фабиу
Ход матча
12'
12'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
11
Эмбало
Умару
14
Жока
23
Банза
Симон
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Брага
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
43 матча
27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.9%
51.2%
27.9%
9 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
0.96
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.75
0.74
Среднее время на гол
51
121
Всего голов
57
27
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Тотал матчей
2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
67
143
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.2
|Якубу Абдул-Азиз
|4 (3)
|0.16
|Коштинья
|2 (2)
|0.08
|Зе Мануэль
|2
|0.08
|Сантос Адерлан
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|18 (2)
|0.72
|Орта Рикарду
|7
|0.28
|Джало Альваро
|6
|0.24
|Саласар Родриго
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Руис Абель
|3
|0.12
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.12
|Орта Андре
|2
|0.08
|Фернандеш Рожер
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Боатенг Эммануль II
|6
|1
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Танлонго Матео
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Жорж Артур
|4
|1
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
10
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
23
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (3)
71% (17)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
17
28
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
5
29%
29%
11
39%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Забито
7
24
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
4
57%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
29%
9
38%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
9
38%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
24
52
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
5
21%
4
8%
1-15
1
4%
3
6%
16-30
3
13%
5
10%
31-45
6
25%
14
27%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
5
21%
20
38%
76-90
Пропущено
35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
6
17%
5
15%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
11
31%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1
Результаты матчей
Риу Аве
Брага
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
57
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
111
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
618
1410
222
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|0:0 Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|27 - 26
|40
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|12.
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 45
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|0:0 Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Брага
Исход игры
Риу Аве
2.9% (3)
Ничья
11.7% (12)
Брага
85.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (66)
Меньше
35.29% (36)
Обе команды забьют
Да
73.53% (75)
Нет
26.47% (27)
Популярный счёт
1:2 Брага
55.3% (57)
0:1 Брага
13.6% (14)
0:2 Брага
10.7% (11)
1:1 Ничья
9.7% (10)
1:3 Брага
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Риу Аве
1.9% (2)
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