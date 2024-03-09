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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 40'
Брага
0'
12' Желтая карточка
Брума Арминду
12' Желтая карточка
Идрисси Амин

Ход матча

12'
 
Брума Арминду
12'
Идрисси Амин
 
Прогнозы 103
Риу Аве 2.9% (3)
X 11.7% (12)
Брага 85.4% (88)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
11
Эмбало
Умару
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
9
Руис
Абель
Риу Аве
3-4-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Риу Аве
Брага

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

43 матча

27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.9%
51.2%
27.9%
9 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
0:0
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:0
К
1:1
К
3:0
ПЛ
0:2
LC2S
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

0.96
0.5

Среднее время на гол

94
180

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.74

Среднее время на гол

51
121

Всего голов

57
27

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Тотал матчей

2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

67
143

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.2
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.16
Коштинья 2 (2) 0.08
Зе Мануэль 2 0.08
Сантос Адерлан 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 18 (2) 0.72
Орта Рикарду 7 0.28
Джало Альваро 6 0.24
Саласар Родриго 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Руис Абель 3 0.12
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.12
Орта Андре 2 0.08
Фернандеш Рожер 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Жосуэ Са 5 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Жорж Артур 4 1
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Саласар Родриго 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
23
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (3)
71% (17)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

17
28
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
5
29%
29%
11
39%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Забито

7
24
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
4
57%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
29%
9
38%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
9
38%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Забито

24
52
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
5
21%
4
8%
1-15
1
4%
3
6%
16-30
3
13%
5
10%
31-45
6
25%
14
27%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
5
21%
20
38%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
6
17%
5
15%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
11
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Риу Аве
Брага

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
4 раза 33%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
2:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
1
7 раз 29%
3
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
21
3
6
18
1.5
14
10
2
22
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 0:0 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 24 13 5 6 38 - 26 44
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 25 11 7 7 27 - 26 40
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 Заявка 23 6 9 8 24 - 29 27
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
11.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 25 6 8 11 31 - 45 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 0:0 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 0:0 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 26 14
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 0:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 0:0 Заявка 13 6 4 3 13 - 12 22
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
11.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
12.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 0:0 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Рефери не любит споров - именно за это Брума Арминду сейчас получил желтую
  • 12'
    Идрисси Амин получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 103
Риу Аве 2.9% (3)
X 11.7% (12)
Брага 85.4% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Брага
6.50
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3.87
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1.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Брага

Исход игры
Риу Аве
2.9% (3)
Ничья
11.7% (12)
Брага
85.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (66)
Меньше
35.29% (36)
Обе команды забьют
Да
73.53% (75)
Нет
26.47% (27)
Популярный счёт
1:2 Брага
55.3% (57)
0:1 Брага
13.6% (14)
0:2 Брага
10.7% (11)
1:1 Ничья
9.7% (10)
1:3 Брага
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Риу Аве
1.9% (2)
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