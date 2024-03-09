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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Риу Аве
0:0
Конец матча
Брага
0'
12' Желтая карточка
Брума Арминду
12' Желтая карточка
Идрисси Амин
44' Желтая карточка
Карвалью Витор
49' Желтая карточка
Паулу Оливейра
60' Желтая карточка
Саласар Родриго
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Банза Симон
90'+8

Ход матча

12'
 
Брума Арминду
12'
Идрисси Амин
 
43'
Патрик II
Нобрега Мигел
 
44'
 
Карвалью Витор
46'
 
Саласар Родриго
Карвалью Витор
46'
 
Гомес Виктор
Мендес Юсафат
49'
 
Паулу Оливейра
59'
Врусаи Мариус
Эмбало Умару
 
60'
 
Саласар Родриго
63'
 
Банза Симон
73'
 
Джало Альваро
Брума Арминду
81'
Граса Жоау
Адриен Силва
 
81'
Боатенг Эммануль
Якубу Абдул-Азиз
 
81'
Тейшейра Жоау II
Роналдо Фабио
 
90'
 
Пицци Луиш
Фернандеш Рожер
Прогнозы 103
Риу Аве 2.9% (3)
X 11.7% (12)
Брага 85.4% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
3
Нобрега
Мигел
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
11
Эмбало
Умару
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
11
Фернандеш
Рожер
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
9
Руис
Абель
Риу Аве
3-4-3
Брага
4-4-2

История личных встреч

Риу Аве
Брага

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

43 матча

27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.9%
51.2%
27.9%
9 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
0:0
К
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:0
К
1:1
К
3:0
ПЛ
0:2
LC2S
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
К
0:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

0.96
0.5

Среднее время на гол

94
180

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.74

Среднее время на гол

51
121

Всего голов

57
27

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Тотал матчей

2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

67
143

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 5 0.2
Якубу Абдул-Азиз 4 (3) 0.16
Коштинья 2 (2) 0.08
Зе Мануэль 2 0.08
Сантос Адерлан 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Роналдо Фабио 1 0.04
Жока 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 18 (2) 0.72
Орта Рикарду 7 0.28
Джало Альваро 6 0.24
Саласар Родриго 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Руис Абель 3 0.12
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.12
Орта Андре 2 0.08
Фернандеш Рожер 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Боатенг Эммануль II 6 1
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Жосуэ Са 5 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Luis Freire 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Танлонго Матео 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 6 0
Жорж Артур 4 1
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
23
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

17
28
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
5
29%
29%
11
39%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Забито

7
24
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
4
57%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
29%
9
38%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
9
38%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Забито

24
52
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
21%
4
8%
1-15
1
4%
3
6%
16-30
3
13%
5
10%
31-45
6
25%
14
27%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
5
21%
20
38%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
6
17%
5
15%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
11
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Риу Аве
Брага

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
3
1
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
21
4
6
19
1.5
14
11
2
23
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 25 13 6 6 38 - 26 45
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 24 6 10 8 24 - 29 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 15 12
11.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
12.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 103
    Риу Аве 2.9% (3)
    X 11.7% (12)
    Брага 85.4% (88)
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    Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Брага

    Исход игры
    Риу Аве
    2.9% (3)
    Ничья
    11.7% (12)
    Брага
    85.4% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (66)
    Меньше
    35.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (75)
    Нет
    26.47% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    55.3% (57)
    0:1 Брага
    13.6% (14)
    0:2 Брага
    10.7% (11)
    1:1 Ничья
    9.7% (10)
    1:3 Брага
    3.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:1 Риу Аве
    1.9% (2)
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