Тур: 25. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
12' Желтая карточкаБрума Арминду
12' Желтая карточкаИдрисси Амин
44' Желтая карточкаКарвалью Витор
49' Желтая карточкаПаулу Оливейра
60' Желтая карточкаСаласар Родриго
63' Undefined phrase: football_event_Банза Симон
90'+8
Ход матча
12'
12'
44'
49'
60'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
15
Адриен
Силва
11
Эмбало
Умару
14
Жока
23
Банза
Симон
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруПолузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Брага
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
68.2%
8 побед 15 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
43 матча
27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.9%
51.2%
27.9%
9 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
18.6%
48.8%
32.6%
8 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
0.96
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.75
0.74
Среднее время на гол
51
121
Всего голов
57
27
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Тотал матчей
2.5
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
67
143
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.2
|Якубу Абдул-Азиз
|4 (3)
|0.16
|Коштинья
|2 (2)
|0.08
|Зе Мануэль
|2
|0.08
|Сантос Адерлан
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Жока
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|18 (2)
|0.72
|Орта Рикарду
|7
|0.28
|Джало Альваро
|6
|0.24
|Саласар Родриго
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Руис Абель
|3
|0.12
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.12
|Орта Андре
|2
|0.08
|Фернандеш Рожер
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Боатенг Эммануль II
|6
|1
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Luis Freire
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Танлонго Матео
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|6
|0
|Жорж Артур
|4
|1
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Брага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
10
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
23
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (3)
72% (18)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Брага
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
17
28
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
5
18%
61-75
5
29%
29%
11
39%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Забито
7
24
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
4
57%
2
8%
1-15
1
14%
1
4%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
29%
9
38%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
9
38%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
24
52
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 14
9 Не забивали 4
5
21%
4
8%
1-15
1
4%
3
6%
16-30
3
13%
5
10%
31-45
6
25%
14
27%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
5
21%
20
38%
76-90
Пропущено
35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 20
6
17%
5
15%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
11
31%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0
Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0
Брага
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1
Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1
Результаты матчей
Риу Аве
Брага
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
58
66
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
111
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
619
1411
223
1114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|38 - 26
|45
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|0:0 Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 29
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 15
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Брага
Исход игры
Риу Аве
2.9% (3)
Ничья
11.7% (12)
Брага
85.4% (88)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (66)
Меньше
35.29% (36)
Обе команды забьют
Да
73.53% (75)
Нет
26.47% (27)
Популярный счёт
1:2 Брага
55.3% (57)
0:1 Брага
13.6% (14)
0:2 Брага
10.7% (11)
1:1 Ничья
9.7% (10)
1:3 Брага
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:1 Риу Аве
1.9% (2)
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