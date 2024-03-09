Тур: 25. Стадион: Бесса. Главный судья: Bruno Vieira
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
11'
19'
18
Вукотич
Илия
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Боавишта
Морейренсе
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
101
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.32
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.24
|Агра Салвадор
|3
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.12
|Мальейру Педро
|2
|0.08
|Сассо Венсан
|2
|0.08
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.24
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.2
|Алан Осорио
|3
|0.12
|Камачу Жоау
|3
|0.12
|Марсело Феррейра
|2
|0.08
|Айяс Матеус
|2
|0.08
|Маракас
|2
|0.08
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|10
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Морейренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
1
Боавишта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
10
11
Боавишта
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Морейренсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
25%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
26
12
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
8%
3
25%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
5
19%
4
33%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
4
31%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
30
28
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
6
20%
3
11%
1-15
7
23%
7
25%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
20%
9
32%
76-90
Пропущено
46
25
24 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 11
4
9%
4
16%
1-15
10
22%
4
16%
16-30
10
22%
2
8%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
8
17%
7
28%
61-75
9
20%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1
Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0
Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Результаты матчей
Боавишта
Морейренсе
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:4
3 раза 13%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
39
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
168
717
519
420
321
321
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|0:0 Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|38 - 26
|44
|6.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|27 - 26
|40
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|10.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|12.
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 45
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|0:0 Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|13 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Морейренсе
Исход игры
Боавишта
44.1% (45)
Ничья
42.2% (43)
Морейренсе
13.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
23.76% (24)
Меньше
76.24% (77)
Обе команды забьют
Да
61.39% (62)
Нет
38.61% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (40)
1:0 Боавишта
21.6% (22)
2:1 Боавишта
18.6% (19)
0:1 Морейренсе
7.8% (8)
2:0 Боавишта
3.9% (4)
0:2 Морейренсе
2% (2)
1:2 Морейренсе
2% (2)
0:4 Морейренсе
2% (2)
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