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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Боавишта
1:0
Конец матча
Морейренсе
0'
11' Желтая карточка
Агра Салвадор
19' Желтая карточка
Понк Карлуш
58' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
72' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
1:0
82' Гол
Рейзиньо Мигель
90' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90' Желтая карточка
Винисиус Алессандро
90'+7
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
6
Камара
Ибраима
III
18
Вукотич
Илия
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Агра
Салвадор
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
8
Каштру
Андре
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
9
Нлаво
Луис
Боавишта
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Морейренсе

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
101

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.32
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.24
Агра Салвадор 3 0.12
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.12
Рейзиньо Мигель 2 0.08
Мальейру Педро 2 0.08
Сассо Венсан 2 0.08
Макута Гайус 1 0.04
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.24
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.2
Алан Осорио 3 0.12
Камачу Жоау 3 0.12
Марсело Феррейра 2 0.08
Айяс Матеус 2 0.08
Маракас 2 0.08
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 10 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Абаскаль Родриго 5 0
Мальейру Педро 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Рейзиньо Мигель 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Агра Салвадор 3 0
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Сантос Луис 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Винисиус Алессандро 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Морейренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
1
Боавишта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

10
11
Боавишта
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Морейренсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Пропущено

26
13
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
8%
3
23%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
5
19%
4
31%
61-75
5
19%
4
31%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
4
31%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

31
28
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
6
19%
3
11%
1-15
7
23%
7
25%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
7
23%
9
32%
76-90

Пропущено

46
26
24 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 12
4
9%
4
15%
1-15
10
22%
4
15%
16-30
10
22%
2
8%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
8
17%
7
27%
61-75
9
20%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1
Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0
Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0

Результаты матчей

Боавишта
Морейренсе

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:4
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
3
10
2
10
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
16
9
7
18
1.5
5
20
4
21
2.5
3
22
3
22
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 25 13 6 6 38 - 26 45
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 24 6 10 8 24 - 29 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 15 12
11.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
12.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Онимаэчи Сопуручукву Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Понк Карлуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 11'
      Агра Салвадор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 102
    Боавишта 44.1% (45)
    X 42.2% (43)
    Морейренсе 13.7% (14)
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    Где смотреть матч Боавишта 1:0 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Морейренсе

    Исход игры
    Боавишта
    44.1% (45)
    Ничья
    42.2% (43)
    Морейренсе
    13.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.76% (24)
    Меньше
    76.24% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    61.39% (62)
    Нет
    38.61% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (40)
    1:0 Боавишта
    21.6% (22)
    2:1 Боавишта
    18.6% (19)
    0:1 Морейренсе
    7.8% (8)
    2:0 Боавишта
    3.9% (4)
    0:2 Морейренсе
    2% (2)
    1:2 Морейренсе
    2% (2)
    0:4 Морейренсе
    2% (2)
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