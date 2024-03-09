Тур: 25. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Василица Янку
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
31'
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Фамаликан
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2.4
2.8
Среднее время на гол
37
32
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|10
|0.4
|Силва Жота
|7
|0.28
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.28
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.16
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Оливейра Нелсон
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|9 (2)
|0.38
|Шикинью
|3
|0.13
|Са Гуштаву
|2
|0.08
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.08
|Фонсека Тео
|2
|0.08
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Florian Danho
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Андре Андре
|5
|0
|Рибейро Томас
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Фернандеш Жорже
|4
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Андре III
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Шикинью
|5
|1
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Топич Мирко
|6
|0
|Сантос Натан
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Михай Энеа
|3
|0
|Де Хас Юстин
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|1
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
8
Витория Гимарайнш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Фамаликан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
13
11
Витория Гимарайнш
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
29% (7)
13% (3)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
24
12
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
6
25%
2
17%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
38
25
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
6
16%
4
16%
1-15
5
13%
4
16%
16-30
7
18%
6
24%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
7
18%
5
20%
61-75
10
26%
3
12%
76-90
Пропущено
26
28
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
12%
5
18%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
6
23%
6
21%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
8
31%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Фамаликан
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
84
38
48
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
167
1113
716
618
122
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|66 - 24
|59
|2.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|56 - 20
|58
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|38 - 26
|45
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|43 - 33
|34
|8.
|0:0 Заявка
|24
|6
|10
|8
|24 - 29
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|34 - 37
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|40 - 46
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|24 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 15
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|18 (8)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Фамаликан
Исход игры
Витория Гимарайнш
92.1% (93)
Ничья
5% (5)
Фамаликан
3% (3)
Тотал 2.5
Больше
61% (61)
Меньше
39% (39)
Обе команды забьют
Да
64% (64)
Нет
36% (36)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
51.5% (52)
1:0 Витория Гимарайнш
27.7% (28)
2:0 Витория Гимарайнш
5.9% (6)
1:1 Ничья
4% (4)
3:1 Витория Гимарайнш
4% (4)
3:2 Витория Гимарайнш
2% (2)
1:2 Фамаликан
2% (2)
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