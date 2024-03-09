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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Витория Гимарайнш
0:0
Первый тайм: 34'
Фамаликан
0'
31' Желтая карточка
Фернандеш Жорже

Ход матча

31'
Фернандеш Жорже
 
Прогнозы 101
Витория Гимарайнш 92.1% (93)
X 5% (5)
Фамаликан 3% (3)
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Витория Гимарайнш
Ничья
Фамаликан
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Все Коэффициенты
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
32
Агиррегабириа
Мартин
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
74
Моура
Франсишку
21
Florian
Danho
29
Кадис
Хондер
77
Винисиос
Маркос
Витория Гимарайнш
3-5-2
Фамаликан
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Фамаликан

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.8

Среднее время на гол

37
32

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.4
Силва Жота 7 0.28
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.28
Силва Тьягу 4 (3) 0.16
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.38
Шикинью 3 0.13
Са Гуштаву 2 0.08
Отавио Эдмилсон 2 0.08
Фонсека Тео 2 0.08
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 5 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Андре III 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 6 1
Шикинью 5 1
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Топич Мирко 6 0
Сантос Натан 6 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Михай Энеа 3 0
Де Хас Юстин 3 0
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
8
Витория Гимарайнш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Фамаликан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
11
Витория Гимарайнш
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
29% (7)
13% (3)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

24
12
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
21%
2
17%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
6
25%
2
17%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

38
25
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
6
16%
4
16%
1-15
5
13%
4
16%
16-30
7
18%
6
24%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
7
18%
5
20%
61-75
10
26%
3
12%
76-90

Пропущено

26
28
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
12%
5
18%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
6
23%
6
21%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
2
8%
7
25%
61-75
8
31%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
16
7
11
13
1.5
7
16
6
18
2.5
1
22
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 25 13 6 6 38 - 26 45
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Фамаликан
 0:0 Заявка 24 6 10 8 24 - 29 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 15 12
11.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
12.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Г О О О О Л - Силва Жота забивает ударом с правой ноги!
  • 31'
    Фернандеш Жорже получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 101
Витория Гимарайнш 92.1% (93)
X 5% (5)
Фамаликан 3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Фамаликан
2.00
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3.55
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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Фамаликан

Исход игры
Витория Гимарайнш
92.1% (93)
Ничья
5% (5)
Фамаликан
3% (3)
Тотал 2.5
Больше
61% (61)
Меньше
39% (39)
Обе команды забьют
Да
64% (64)
Нет
36% (36)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
51.5% (52)
1:0 Витория Гимарайнш
27.7% (28)
2:0 Витория Гимарайнш
5.9% (6)
1:1 Ничья
4% (4)
3:1 Витория Гимарайнш
4% (4)
3:2 Витория Гимарайнш
2% (2)
1:2 Фамаликан
2% (2)
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