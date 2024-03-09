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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Фамаликан
0'
31' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
1:0
38' Гол
Силва Жота
54' Желтая карточка
Михай Энеа
59' Желтая карточка
Де Хас Юстин
86' Желтая карточка
Шикинью
1:0
90' Не забитый пенальти
Буцке Адриан
90'+7

Ход матча

31'
Фернандеш Жорже
 
38'
Силва Жота
(Оливейра Нелсон)
1:0
52'
Силва Ману
Фернандеш Жорже
 
54'
 
Михай Энеа
59'
 
Де Хас Юстин
72'
 
Сантос Натан
Агиррегабириа Мартин
72'
 
Шикинью
Михай Энеа
78'
Буцке Адриан
Оливейра Нелсон
 
79'
 
Са Гуштаву
Florian Danho
79'
 
Фонсека Тео
Винисиос Маркос
84'
 
Аранда Оскар
Топич Мирко
86'
 
Шикинью
87'
Cesar Andrade Lima Kaio
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
87'
Сантуш Нуну
Силва Жота
 
90'
Буцке Адриан
1:0
Прогнозы 101
Витория Гимарайнш 92.1% (93)
X 5% (5)
Фамаликан 3% (3)
Все прогнозы
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
32
Агиррегабириа
Мартин
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
74
Моура
Франсишку
21
Florian
Danho
29
Кадис
Хондер
77
Винисиос
Маркос
Витория Гимарайнш
3-5-2
Фамаликан
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Фамаликан

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2.4
2.8

Среднее время на гол

37
32

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.4
Силва Жота 8 0.32
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.28
Силва Тьягу 4 (3) 0.16
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Оливейра Нелсон 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.38
Шикинью 3 0.13
Са Гуштаву 2 0.08
Отавио Эдмилсон 2 0.08
Фонсека Тео 2 0.08
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Андре Андре 5 0
Рибейро Томас 5 0
Силва Жота 5 0
Гашпар Бруну 4 0
Фернандеш Жорже 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Андре III 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 6 1
Юссуф Зейду 6 1
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Топич Мирко 6 0
Сантос Натан 6 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Михай Энеа 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Де Хас Юстин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
8
Витория Гимарайнш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Фамаликан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

13
11
Витория Гимарайнш
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
32% (8)
12% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

25
12
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
8%
3
25%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
6
24%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
7
28%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
5
33%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

39
25
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
6
15%
4
16%
1-15
5
13%
4
16%
16-30
8
21%
6
24%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
7
18%
5
20%
61-75
10
26%
3
12%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
3
12%
5
17%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
6
23%
7
24%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
2
8%
7
24%
61-75
8
31%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1
Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
5
1.5
3
8
4
9
2.5
1
10
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
4
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
16
8
11
14
1.5
7
17
6
19
2.5
1
23
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 23 19 2 2 66 - 24 59
2.
Бенфика
 Заявка 24 18 4 2 56 - 20 58
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 24 10 4 10 43 - 33 34
8.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
9.
Жил Висенте
 Заявка 24 7 6 11 34 - 37 27
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 24 6 4 14 40 - 46 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 24 4 6 14 24 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
2.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 18 (8)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Оливейра Нелсон сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Силва Жота забивает с правой ноги!
    • 31'
      Фернандеш Жорже получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 101
    Витория Гимарайнш 92.1% (93)
    X 5% (5)
    Фамаликан 3% (3)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Фамаликан

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    92.1% (93)
    Ничья
    5% (5)
    Фамаликан
    3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61% (61)
    Меньше
    39% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (64)
    Нет
    36% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    51.5% (52)
    1:0 Витория Гимарайнш
    27.7% (28)
    2:0 Витория Гимарайнш
    5.9% (6)
    1:1 Ничья
    4% (4)
    3:1 Витория Гимарайнш
    4% (4)
    3:2 Витория Гимарайнш
    2% (2)
    1:2 Фамаликан
    2% (2)
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