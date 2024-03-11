Тур: 25. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Claudio Pereira
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
29 ДепуЗащитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Нападающий
-
80 Гуззу РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Шавиш
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.24
|Коррея Фелиш
|4
|0.16
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.12
|Перейра Габриэл
|3
|0.12
|Депу
|3
|0.12
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.12
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.08
|Роко Батурина
|2
|0.08
|Шаброль Тиджани
|2
|0.08
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Алипур Али
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|12 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.08
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|7
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Гбане Мори
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Шаброль Тиджани
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Карраса Моура
|0
|1
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
6
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
5
11
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Шавиш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
4
17%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
6
26%
2
25%
76-90
Пропущено
14
28
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
6
43%
3
11%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
7
32%
7
27%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Забито
35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
8
23%
2
8%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
7
20%
4
17%
61-75
8
23%
6
25%
76-90
Пропущено
36
54
9 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
3
8%
9
17%
1-15
2
6%
9
17%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
11
31%
11
20%
46-60
4
11%
5
9%
61-75
12
33%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Шавиш
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
57
57
39
111
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
159
816
717
420
123
222
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 37
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 30
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|41 - 49
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш
Исход игры
Жил Висенте
84.4% (103)
Ничья
12.3% (15)
Шавиш
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.4% (42)
2:1 Жил Висенте
33.6% (41)
2:0 Жил Висенте
12.3% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
0:1 Шавиш
3.3% (4)
3:1 Жил Висенте
1.6% (2)
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