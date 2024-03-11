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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Жил Висенте
0:0
Перерыв
Шавиш
0'
Прогнозы 122
Жил Висенте 84.4% (103)
X 12.3% (15)
Шавиш 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жил Висенте
Ничья
Шавиш
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42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
7
Шаброль
Тиджани
1
Ногейра
Хуго
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
27
Карраса
Моура
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
77
Коррея
Жоау
23
Эрнандес
Эктор
II
80
Гуззу
Рафаэл
Жил Висенте
4-3-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Шавиш

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ПВЛ
4:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.24
Коррея Фелиш 4 0.16
Мурило Коста 3 (2) 0.12
Перейра Габриэл 3 0.12
Депу 3 0.12
Тиба Педру 3 (1) 0.12
Фудзимото Канья 2 (1) 0.08
Роко Батурина 2 0.08
Шаброль Тиджани 2 0.08
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 7 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Гбане Мори 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Шаброль Тиджани 2 0
Бута Леонарду 2 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Фернандеш Вашку 3 0
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Пий Джуниор 3 0
Морену Жоау 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Карраса Моура 0 1
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
6
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

5
11
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Шавиш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
4
17%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Пропущено

14
28
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
6
43%
3
11%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
7
32%
7
27%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Забито

35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
8
23%
2
8%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
7
20%
4
17%
61-75
8
23%
6
25%
76-90

Пропущено

36
54
9 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
3
8%
9
17%
1-15
2
6%
9
17%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
11
31%
11
20%
46-60
4
11%
5
9%
61-75
12
33%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Шавиш

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
15
9
8
16
1.5
7
17
4
20
2.5
1
23
2
22
3.5
1
23
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 25 7 7 11 34 - 37 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 25 6 4 15 41 - 49 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.4% пользователей.
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Прогнозы 122
Жил Висенте 84.4% (103)
X 12.3% (15)
Шавиш 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Шавиш
2.08
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3.60
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6.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш

Исход игры
Жил Висенте
84.4% (103)
Ничья
12.3% (15)
Шавиш
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.4% (42)
2:1 Жил Висенте
33.6% (41)
2:0 Жил Висенте
12.3% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
0:1 Шавиш
3.3% (4)
3:1 Жил Висенте
1.6% (2)
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