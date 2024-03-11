Тур: 25. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Claudio Pereira
0:0
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаГбане Мори
66' Желтая карточкаКарраса Моура
67' Желтая карточкаМорену Жоау
76' Желтая карточкаШаброль Тиджани
86' Желтая карточкаДепу
86' Желтая карточкаФернандеш Вашку
90' Вторая желтая карточкаДепу
90'+7
Ход матча
63'
66'
66'
67'
76'
86'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
29 ДепуЗащитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
77 Мурило КостаНападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Нападающий
-
80 Гуззу РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Шавиш
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
1
Среднее время на гол
360
90
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.24
|Коррея Фелиш
|4
|0.16
|Мурило Коста
|3 (2)
|0.12
|Перейра Габриэл
|3
|0.12
|Депу
|3
|0.12
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.12
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.08
|Роко Батурина
|2
|0.08
|Шаброль Тиджани
|2
|0.08
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Алипур Али
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|12 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.08
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|7
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Шаброль Тиджани
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Бута Леонарду
|2
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|4
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Пий Джуниор
|3
|0
|Карраса Моура
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
6
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
5
11
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Шавиш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
17%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
6
26%
2
25%
76-90
Пропущено
14
28
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
6
43%
3
11%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
7
32%
7
27%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Забито
35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
8
23%
2
8%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
7
20%
4
17%
61-75
8
23%
6
25%
76-90
Пропущено
36
54
9 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
3
8%
9
17%
1-15
2
6%
9
17%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
11
31%
11
20%
46-60
4
11%
5
9%
61-75
12
33%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Шавиш
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
58
57
310
111
211
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
67
39
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1510
817
718
421
124
223
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|69 - 24
|62
|2.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|59 - 21
|61
|3.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|46 - 17
|55
|4.
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|53 - 33
|50
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|39 - 26
|47
|6.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|27 - 27
|39
|7.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|43 - 36
|34
|8.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 37
|28
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 45
|28
|10.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|24 - 30
|27
|11.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|23 - 38
|27
|12.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|33 - 37
|26
|13.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 39
|25
|14.
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|25 - 34
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|24 - 52
|23
|16.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|41 - 49
|22
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 48
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 54
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|40 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 6
|35
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 14
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|22 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 13
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 15
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 15
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 19
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 23
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|19 (9)
|Брага
|Банза Симон
|18 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш
Исход игры
Жил Висенте
84.4% (103)
Ничья
12.3% (15)
Шавиш
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
34.4% (42)
2:1 Жил Висенте
33.6% (41)
2:0 Жил Висенте
12.3% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
0:1 Шавиш
3.3% (4)
3:1 Жил Висенте
1.6% (2)
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