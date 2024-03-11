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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Жил Висенте
0:0
Конец матча
Шавиш
0'
63' Желтая карточка
Гбане Мори
66' Желтая карточка
Карраса Моура
67' Желтая карточка
Морену Жоау
76' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
86' Желтая карточка
Депу
86' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
90' Вторая желтая карточка
Депу
90'+7
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
7
Шаброль
Тиджани
1
Ногейра
Хуго
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
27
Карраса
Моура
14
Эссугу
Дариу
28
Нвакали
Келечи
7
Соуза
Бернардо
77
Коррея
Жоау
23
Эрнандес
Эктор
II
80
Гуззу
Рафаэл
Жил Висенте
4-3-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Шавиш

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ПВЛ
4:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:1
ГЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1

Среднее время на гол

360
90

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.24
Коррея Фелиш 4 0.16
Мурило Коста 3 (2) 0.12
Перейра Габриэл 3 0.12
Депу 3 0.12
Тиба Педру 3 (1) 0.12
Фудзимото Канья 2 (1) 0.08
Роко Батурина 2 0.08
Шаброль Тиджани 2 0.08
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Алипур Али 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.08
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 7 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Гбане Мори 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Коррея Фелиш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Шаброль Тиджани 3 0
Депу 1 1
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Бута Леонарду 2 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Фернандеш Вашку 4 0
Родригеш Бруну 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Пий Джуниор 3 0
Карраса Моура 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Шавиш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
6
Жил Висенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

5
11
Жил Висенте
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Шавиш
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
4
17%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Пропущено

14
28
2 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
7
25%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
6
43%
3
11%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
7
32%
7
27%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Забито

35
24
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
4
11%
2
8%
1-15
2
6%
4
17%
16-30
8
23%
2
8%
31-45
6
17%
6
25%
46-60
7
20%
4
17%
61-75
8
23%
6
25%
76-90

Пропущено

36
54
9 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 22
3
8%
9
17%
1-15
2
6%
9
17%
16-30
4
11%
12
22%
31-45
11
31%
11
20%
46-60
4
11%
5
9%
61-75
12
33%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Брага 3:3 СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2
Шавиш
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0
Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Шавиш

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
5
7
3
10
2.5
1
11
2
11
3.5
1
11
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
7
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
15
10
8
17
1.5
7
18
4
21
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 24 20 2 2 69 - 24 62
2.
Бенфика
 Заявка 25 19 4 2 59 - 21 61
3.
Порту
 Заявка 25 17 4 4 46 - 17 55
4.
Брага
 Заявка 25 15 5 5 53 - 33 50
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 25 14 5 6 39 - 26 47
6.
Морейренсе
 Заявка 25 11 6 8 27 - 27 39
7.
Арока
 Заявка 25 10 4 11 43 - 36 34
8.
Жил Висенте
 Заявка 25 7 7 11 34 - 37 28
9.
Боавишта
 Заявка 25 7 7 11 32 - 45 28
10.
Фамаликан
 Заявка 24 6 9 9 24 - 30 27
11.
Каса Пия
 Заявка 25 7 6 12 23 - 38 27
12.
Фаренсе
 Заявка 25 7 5 13 33 - 37 26
13.
Эштрела
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Риу Аве
 Заявка 25 4 12 9 25 - 34 24
15.
Портимоненсе
 Заявка 25 6 5 14 24 - 52 23
16.
Эшторил
 Заявка 25 6 4 15 41 - 49 22
17.
Визела
 Заявка 25 4 9 12 25 - 48 21
18.
Шавиш
 Заявка 25 4 7 14 24 - 54 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 12 0 0 40 - 9 36
2.
Бенфика
 Заявка 13 11 2 0 36 - 6 35
3.
Порту
 Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
6.
Жил Висенте
 Заявка 13 5 6 2 23 - 14 21
7.
Морейренсе
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
9.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
10.
Эштрела
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
11.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 13 - 14 16
12.
Эшторил
 Заявка 12 5 1 6 22 - 16 16
13.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
14.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
17.
Каса Пия
 Заявка 12 2 4 6 6 - 13 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 12 8 2 2 29 - 15 26
2.
Бенфика
 Заявка 12 8 2 2 23 - 15 26
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 22 - 15 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Боавишта
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
10.
Визела
 Заявка 12 2 5 5 10 - 22 11
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Фамаликан
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 12 1 5 6 8 - 19 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 12 2 1 9 11 - 23 7
16.
Шавиш
 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
17.
Риу Аве
 Заявка 12 0 6 6 7 - 17 6
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 19 (9)
Брага Банза Симон 18 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Тактическая замена. Соуза Бернардо уходит с поля и его заменяет Морим Эдер
  • 95'
    Тактическая замена. Нвакали Келечи уходит с поля и его заменяет Пинью Педро
  • 90'
    УДАЛЕНИЕ! - Депу симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку
  • 88'
    Тактическая замена. Пинту Алекс уходит с поля и его заменяет Лучано Томас
  • 86'
    Рефери не любит споров - именно за это Фернандеш Вашку сейчас получил желтую
  • 86'
    Депу получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Жил Висенте 84.4% (103)
    X 12.3% (15)
    Шавиш 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Шавиш

    Исход игры
    Жил Висенте
    84.4% (103)
    Ничья
    12.3% (15)
    Шавиш
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    34.4% (42)
    2:1 Жил Висенте
    33.6% (41)
    2:0 Жил Висенте
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    0:1 Шавиш
    3.3% (4)
    3:1 Жил Висенте
    1.6% (2)
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