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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Манчестер Сити
 
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Ньюкасл
Прогнозы 39
Манчестер Сити 94.9% (37)
X 0% (0)
Ньюкасл 5.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ньюкасл
6.20
6.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Ньюкасл

26 матчей

100%
26 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80.8%
11.5%
7.7%
21 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

33 матча

78.8%
12.1%
9.1%
26 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
21 победа 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

3.07
2.17

Среднее время на гол

29
41

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
168

Всего голов

64
47

Голов в среднем за матч

1.94
1.42

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1.67
Фоден Фил 2 0.67
Ковачич Матео 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Аке Натан 1 0.33
Доку Жереми 1 0.33
Де Брёйне Кевин 0 0
Стоунс Джон 0 0
Силва Бернарду 0 0
Льюис Рико 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 (1) 0.67
Бёрн Дэн 1 0.33
Лонгстафф Шон 1 0.33
Гордон Энтони 1 0.33
Альмирон Мигель 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 1 0
Диаш Рубен 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласcеллс Джамал 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гордон Энтони 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюкасл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ньюкасл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ньюкасл

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5
1/32 финала
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри
Манчестер Сити
Ньюкасл
Челси
Лестер
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 94.9% (37)
    X 0% (0)
    Ньюкасл 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ньюкасл
    6.20
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Сити
    94.9% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Ньюкасл
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    28.2% (11)
    2:1 Манчестер Сити
    20.5% (8)
    2:0 Манчестер Сити
    20.5% (8)
    1:0 Манчестер Сити
    7.7% (3)
    3:0 Манчестер Сити
    5.1% (2)
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