Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Ньюкасл
26 матчей
100%
26 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
11.5%
11.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80.8%
11.5%
7.7%
21 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
33 матча
78.8%
12.1%
9.1%
26 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60.6%
30.3%
9.1%
20 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
21 победа 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
3.07
2.17
Среднее время на гол
29
41
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
168
Всего голов
64
47
Голов в среднем за матч
1.94
1.42
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1.67
|Фоден Фил
|2
|0.67
|Ковачич Матео
|1
|0.33
|Альварес Хулиан
|1
|0.33
|Аке Натан
|1
|0.33
|Доку Жереми
|1
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|2 (1)
|0.67
|Бёрн Дэн
|1
|0.33
|Лонгстафф Шон
|1
|0.33
|Гордон Энтони
|1
|0.33
|Альмирон Мигель
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ньюкасл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ньюкасл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ньюкасл
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
21
12
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ньюкасл
Исход игры
Манчестер Сити
94.9% (37)
Ничья
0% (0)
Ньюкасл
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
28.2% (11)
2:1 Манчестер Сити
20.5% (8)
2:0 Манчестер Сити
20.5% (8)
1:0 Манчестер Сити
7.7% (3)
3:0 Манчестер Сити
5.1% (2)
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