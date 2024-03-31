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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:0
Первый тайм: 23'
Портленд Тимберс
0'
1:0
2' Гол
Голд Райан

Ход матча

2'
Голд Райан
1:0
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Портленд Тимберс
1.98
5.50
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8.50
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Все Коэффициенты
1
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
11
Пико
Фабрис
45
Pedro
Vite
8
Шёпф
Алессандро
22
Али
Ахмед
19
Крейлах
Дамир
25
Голд
Райан
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
4
Миллер
Камаль
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
14
Родригес
Джонатан
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.5%
42.5%
35%
9 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

М
2:3
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.19

Среднее время на гол

74
75

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.26

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

57
49

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 1 0.2
Голд Райан 1 0.2
Пико Фабрис 1 0.2
Рапосо Райан 1 0.2
Крейлах Дамир 1 0.2
Али Ахмед 1 0.2
Шёпф Алессандро 1 0.2
Mathias Laborda 1 0.2
Блэкмон Тристан 0 0
Pedro Vite 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антони 3 0.5
Santiago Moreno 1 0.17
Уильямсон Эрик 1 0.17
Родригес Джонатан 1 0.17
Асприлья Дайрон 1 0.17
Феррейра Эвандер 1 0.17
Миллер Эрик 0 0
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голд Райан 1 0
Кубас Андрес 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Миллер Камаль 2 0
Макгро Зак 2 0
Жупарич Дарио 1 0
Крепо Максим 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
5
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 6 3 3 0 13 - 9 12
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Хьюстон Динамо
 5 3 1 1 6 - 4 10
4.
Миннесота Юнайтед
 5 3 1 1 8 - 6 10
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 2 4 0 11 - 8 10
6.
Спортинг Канзас-Сити
 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Колорадо Рэпидс
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Реал Солт-Лейк
 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Портленд Тимберс
 0:1 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Лос-Анджелес
 6 2 1 3 9 - 9 7
11.
Остин
 6 1 3 2 7 - 9 6
12.
Даллас
 5 1 0 4 6 - 10 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 1 0 5 7 - 13 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 3 3 0 6 - 3 12
2.
Коламбус Крю
 6 3 2 1 9 - 6 11
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
Интер Майами
 7 3 2 2 14 - 10 11
5.
Торонто
 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Филадельфия Юнион
 5 2 3 0 10 - 6 9
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 3 1 9 - 8 9
8.
Шарлотт
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нэшвилл
 6 1 4 1 7 - 11 7
11.
Атланта Юнайтед
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Чикаго Файр
 5 1 2 2 9 - 10 5
13.
Орландо Сити
 6 1 2 3 5 - 11 5
14.
Нью-Йорк Сити
 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 0 1 4 4 - 11 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Хьюстон Динамо
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Остин
 4 1 2 1 7 - 7 5
6.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 3 3
12.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Сиэтл Саундерс
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Шарлотт
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Интер Майами
 4 2 1 1 10 - 4 7
4.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Ди Си Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Торонто
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Цинциннати
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Орландо Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Филадельфия Юнион
 2 1 1 0 4 - 2 4
12.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:0 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Миннесота Юнайтед
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Спортинг Канзас-Сити
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Сент-Луис Сити
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Портленд Тимберс
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Остин
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0:1 3 0 0 3 3 - 6 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 0 3 3 - 6 0
14.
Лос-Анджелес
 3 0 0 3 2 - 8 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
ФК Монреаль
 5 2 1 2 8 - 8 7
3.
Филадельфия Юнион
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Интер Майами
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Ди Си Юнайтед
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Коламбус Крю
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Нэшвилл
 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Нью-Йорк Сити
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Суарес Луис 5 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 5 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 4 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 4
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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