Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
2'
1:0
20
Кубас
Андрес
11
Пико
Фабрис
45
Pedro
Vite
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.5%
42.5%
35%
9 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.19
Среднее время на гол
74
75
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.26
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
57
49
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|1
|0.2
|Голд Райан
|1
|0.2
|Пико Фабрис
|1
|0.2
|Рапосо Райан
|1
|0.2
|Крейлах Дамир
|1
|0.2
|Али Ахмед
|1
|0.2
|Шёпф Алессандро
|1
|0.2
|Mathias Laborda
|1
|0.2
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Pedro Vite
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антони
|3
|0.5
|Santiago Moreno
|1
|0.17
|Уильямсон Эрик
|1
|0.17
|Родригес Джонатан
|1
|0.17
|Асприлья Дайрон
|1
|0.17
|Феррейра Эвандер
|1
|0.17
|Миллер Эрик
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голд Райан
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
5
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|13 - 9
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Суарес Луис
|5 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|5 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|4 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|4
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|4
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2