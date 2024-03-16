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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 25'
Ковентри
0'
6' Желтая карточка
Аит-Нури Раян

Ход матча

6'
Аит-Нури Раян
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 123
Вулверхэмптон 95.9% (118)
X 2.4% (3)
Ковентри 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
4
Буэно
Сантьяго
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
8
Гомес
Жоао
20
Дойл
Томми
5
Лемина
Марио
3
Аит-Нури
Раян
21
Сарабия
Пабло
63
Фрейзер
Натан
40
Коллинс
Брэдли
4
Томас
Бобби
22
Латибодьер
Жоэль
15
Китчинг
Лиам
27
Ван
Эвейк
Милан
21
Бидуэлл
Джейк
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
9
Симмс
Эллис
Вулверхэмптон
3-5-2
Ковентри
3-4-1-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ковентри

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 (1) 0.4
Нету Педру 1 0.2
Лемина Марио 1 0.2
Семеду Нелсон 1 0.2
Дойл Томми 1 0.2
Фрейзер Натан 1 0.2
Доэрти Мэтт 0 0
Килман Макс 0 0
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 3 0.6
О'Хейр Каллум 3 (1) 0.6
Палмер Кейси 2 0.4
Годден Мэтт 2 0.4
Таварес Фабио2 2 0.4
Шиф Бен 1 0.2
Торп Виктор 1 0.2
Райт Хаджи 1 0.2
Латибодьер Жоэль 1 0.2
Аллен Джейми 0 0
Дасилва Джей 0 0
Экклз Джош 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Килман Макс 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0
Китчинг Лиам 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
15
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ковентри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
27%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Ковентри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Мейдстон Юнайтед 5:0
Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ковентри

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ковентри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
1/32 финала
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри
Манчестер Сити
Ньюкасл
Челси
Лестер
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    В центре поля отобрал мяч Симмс и отдал вперед на Райта, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 23'
    Мягко забрасывал Гомес в штрафную, куда врывался Фрейзер, но у него с головы буквально мяч на выходе снял Коллинс.
  • 22'
    Подключился к атаке своей команды Семеду по флангу, но его прострел в подкате прервал Китчинг.
  • 21'
    По флангу отдавал пас Латибодьер на ход Ван-Эвейку, но того опередил Гомеш и головой вынес сферу в аут.
  • 20'
    Диагональный пас исполнял Гомеш на левый фланг, куда забегал Аит-Нури, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 19'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Бидуэлл на дальнюю штангу, но здесь Буэно вынес сферу головой в аут.
  • 18'
    По флангу отдавал Палмер на ход Райту, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч защитнику.
  • 17'
    Райт подхватил мяч на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 16'
    Прорывался по правой бровке Ван Эвейк и навесил на дальнюю штангу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
  • 15'
    С угла поля навесил Дойл на дальнюю штангу, но вышел из ворот Коллинс и забрал мяч в свои руки.
  • 13'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Коллинс и попросил помощи медиков, которые уже вышли на поле.
  • 12'
    Ушел от соперника Гомес и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 11'
    Убегал в атак по правому флангу Семеду и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Коллинс.
  • 10'
    С углового навесил теперь уже Палмер на дальнюю штангу, но здесь головой пробил выше перекладины Шиф.
  • 9'
    Со штрафного навесил Палмер на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от своих ворот Буэно.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      На своей половине поля Аит-Нури заехал в грубом подкате по ногам Палмеру. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 7'
      Отобрал мяч в центре поля Лемина и забросил в штрафную на Фрейзера, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Райт и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Гомес в борьбе против Шифа. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял Дойл в штрафную на ход Сарабии, но тот не смог пробить в борьбе против Китчинга.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Аит-Нури в подкате от Ван Эвейка. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-черных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • 6'
      Аит-Нури Раян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Ковентри

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    95.9% (118)
    Ничья
    2.4% (3)
    Ковентри
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    44.7% (55)
    2:0 Вулверхэмптон
    22.8% (28)
    1:0 Вулверхэмптон
    19.5% (24)
    3:0 Вулверхэмптон
    2.4% (3)
    3:1 Вулверхэмптон
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Вулверхэмптон
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