По флангу отдавал Палмер на ход Райту, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч защитнику.

С правого фланга навесил в центр штрафной Бидуэлл на дальнюю штангу, но здесь Буэно вынес сферу головой в аут.

Диагональный пас исполнял Гомеш на левый фланг, куда забегал Аит-Нури, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

По флангу отдавал пас Латибодьер на ход Ван-Эвейку, но того опередил Гомеш и головой вынес сферу в аут.

Подключился к атаке своей команды Семеду по флангу, но его прострел в подкате прервал Китчинг.

Мягко забрасывал Гомес в штрафную, куда врывался Фрейзер, но у него с головы буквально мяч на выходе снял Коллинс.

В центре поля отобрал мяч Симмс и отдал вперед на Райта, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

17' Райт подхватил мяч на фланге, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

16' Прорывался по правой бровке Ван Эвейк и навесил на дальнюю штангу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

15' С угла поля навесил Дойл на дальнюю штангу, но вышел из ворот Коллинс и забрал мяч в свои руки.

13' Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Коллинс и попросил помощи медиков, которые уже вышли на поле.

12' Ушел от соперника Гомес и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

11' Убегал в атак по правому флангу Семеду и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Коллинс.

10' С углового навесил теперь уже Палмер на дальнюю штангу, но здесь головой пробил выше перекладины Шиф.