Стадион: Молинью.
Позже
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ковентри
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|2 (1)
|0.5
|Нету Педру
|1
|0.25
|Лемина Марио
|1
|0.25
|Семеду Нелсон
|1
|0.25
|Дойл Томми
|1
|0.25
|Фрейзер Натан
|1
|0.25
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симмс Эллис
|3
|0.75
|О'Хейр Каллум
|3 (1)
|0.75
|Палмер Кейси
|2
|0.5
|Годден Мэтт
|2
|0.5
|Таварес Фабио2
|2
|0.5
|Шиф Бен
|1
|0.25
|Торп Виктор
|1
|0.25
|Райт Хаджи
|1
|0.25
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.25
|Аллен Джейми
|0
|0
|Дасилва Джей
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
15
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ковентри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
4
27%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2
Ковентри
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Мейдстон Юнайтед 5:0
Ковентри - Престон Норт Энд 0:3 Сток Сити - Ковентри 0:1 Плимут - Ковентри 2:2 Ковентри - Миллуолл 2:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 4:1 Норвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Бристоль Сити 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Ковентри
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Ковентри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ковентри
Исход игры
Вулверхэмптон
95.7% (44)
Ничья
2.2% (1)
Ковентри
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
44.44% (20)
Нет
55.56% (25)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37% (17)
2:0 Вулверхэмптон
32.6% (15)
1:0 Вулверхэмптон
21.7% (10)
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