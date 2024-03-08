Диего Гомес и Уокер Циммерман столкнулись в середине поля. Первый уже поднялся, а второму оказывается медицинская помощь.

Без намёка, но паузы в игре сейчас на пользу "Нэшвиллу", ведущему в счёте минимально.

Двойная замена происходит как раз у "Нэшвилла". Тейлор Вашингтон появляется на поле вместо Дэниела Ловитца, а Дрю Йервуд вступает в игру вместо Годоя Анибала.

Лионель Месси лежит на газоне. По инерции наступил ему на голеностоп Лукас МакНотон, когда уже выбил мяч далеко вперёд.

Давид Руис вступает в игру на замену в составе "Интер Майами" вместо Юлиана Гресселя.

Как-то нет прижимания "Нэшвилла" к своим воротам, всё-таки поодаль от них игра в основном проходит.

Лео Месси со штрафного удара с правого фланга пробил в ближний угол, и вроде как от Джейкоба Шаффельбурга мяч ушёл на угловой.

Лионель Месси исполнил теперь угловой с правого фланга. Гости заработали аут в той же зоне. Вбросили его, снова навесили, и получился удар вторым этажом Николаса Фрейре сильно правее створа.

Пострадал защитник "Нэшвилла" в верховой борьбе в своей штрафной площади, но обошёлся без медицинской помощи.

Середина второго тайма, и вопрос по исходу матча остаётся открытым. Счёт довольно скользкий в пользу "Нэшвилла".

Лионель Месси пробивал с подступов к штрафной площади, и рикошет увёл мяч на угловой. Возникли споры между игроками обеих команд, судья выступил модератором.

Юлиан Грессель осуществил подачу корнера "Интер Майами" с левого фланга, что не привело к возникновению опасного момента у ворот "Нэшвилла".

Будет ли интенсификация атакующих действий со стороны "Интер Майами" в концовке матча? Хотя и так стараются гости.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ! А в игре всё-таки остаётся "Интер Майами"! Или же возвращается туда. Луис Суарес в центре перед чужой штрафной площадкой коротко покатил мяч Лионелю Месси, поразившему левый угол.

Что же, теперь не всё так плохо смотрится для "цапель". Нужно отыграть им ещё один мяч, чтобы сравнять счёт. Всего один мяч. Как в первом тайме.

"Нэшвилл" держит мяч в середине поля. Подпрессинговывают соперников игроки "Интер Майами" и заставляют их пасовать назад вратарю во избежание риска.

Теперь уже у "Интер Майами" владение в центральной трети поля. Такая картинка наблюдалась большую часть первого тайма.

ГОЛ! 2:2! НО ОФСАЙД И ОТМЕНА ГОЛА. Диего Гомес из вратарской из "вне игры" замкнул в ворота прострел с правой стороны.

Ну что, полчаса ещё есть у "Интер Майами", чтоб исправить ситуацию на табло в свою пользу и как минимум сравнять счёт.

"Нэшвилл", как и в первом тайме, концентрируется на обороне. Очень активными у хозяев были стартовые минуты второго тайма, после которых они остепенились.

Штрафной удар на правом фланге заработал "Интер Майами". Диего Гомес упал на газон и попросил жёлтую карточку для Дэниела Ловитца.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ДЖЕЙКОБ ШАФФЕЛЬБУРГ (ДУБЛЬ)! Вот приноровился же "Интер Майами" пропускать в начале таймов! Сместился чуть правее Джейкоб Шаффельбург с левого полуфланга и с шестнадцати метров вкрутил мяч в дальний угол.

Алекс Мьюл со злости бьёт руками по газону, прежде чем подняться на ноги. Только что он в подкате замыкал прострел с левого фланга и пальнул мимо створа. Очень опасно было.

И ещё момент у ворот "Интер Майами"! На этот раз Алекс Мьюл уже спокойно реагирует на свою неточность. С правого полуфланга с линии штрафной площади закрутил он мяч мимо дальней девятки.

Какими-то несосредоточенными появились после перерыва игроки "Интер Майами". Ну нельзя же на таком расслабоне выходить на второй тайм, тем более когда ты уступаешь в счёте.

Первый тайм

— Конец первого тайма. Счёт 1:0 в пользу "Нэшвилла". Проигрывает по итогам первого тайма "Интер Майами" в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

45' Да, так и есть. Бьёт Лионель Месси прямым ударом со штрафного и попадает в стенку. Есть продолжение у хозяев, которое завершается кручёным ударом Юлиана Гресселя с линии штрафной площади с правого полуфланга в руки Джо Уиллиса.

45' Перспективный штрафной удар зарабатывает "Интер Майами". С подступов к штрафной площади, думается, будет прямой удар со стандарта производиться Лионелем Месси.

45' +3 минуты к первому тайму.

45' Юлиан Грессель выполнил подачу примерно с правого угла штрафной площади на Федерико Редондо, который головой пробил, в общем-то, неопасно в руки Джо Уиллиса.

44' Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Диего Гомес в подкате ударил по ногам Лукаса МакНотона.

43' Аут вбросили хозяева с левого фланга на чужой половине поля и ничего интересного затем не добились, уже успели отойти назад игроки "Нэшвилла".

42' Угловой на правом фланге заработан "Нэшвиллом". Происходит подача со стандарта, и "интеристы" выбивают мяч на подступы к своей штрафной площадке.

40' Заброс вперёд следует у "Интер Майами" к чужой штрафной площади, и в итоге мяч спокойно забирает Джо Уиллис.

39' "Интер Майами" недавно остался без Деандре Йедлина, но проблемы в защите и так были у "цапель" немалые.

38' Прессинг нельзя назвать большим со стороны "интеристов" на чужой половине поля, где держит сейчас мяч "Нэшвилл".

37' Кое-какая неприятная ситуация для "Нэшвилла" в его штрафной площадке наблюдается, Лионель Месси бьёт с ближней дистанции, и накрывает его попытку Джо Уиллис.

37' 28 на 72. Таково процентное соотношение владения мячом на данную минуту.

36' Джейкоб Шаффельбург впереди на левом фланге рикошетом от Томаса Авилеса отправил мяч на угловой... Нет, не на угловой. Офсайд у игрока "Нэшвилла" зафиксирован.

34' Луис Суарес и Лионель Месси не блещут. В последнем матче МЛС, наоборот, феерили они. Но сегодня ещё целый второй тайм впереди, да и первый пока не закончился.

33' Немного больше десяти минут остаётся ещё командам сыграть до перерыва. Хозяева действуют по счёту, в котором минимально ведут они.

33' На средней скорости атаковали сейчас "интеристы", пошёл прострел с левого фланга, и Шак Мур вынес мяч за боковую линию.

31' Воспользоваться стандартным положением для создания острого момента не удалось "Нэшвиллу". Дрейк Коллендер из своей штрафной площади разыгрывает мяч с защитником для начала позиционной атаки гостей.

30' Вбросили гости аут на своей половине поля, и удалось "Нэшвиллу" заработать штрафной удар по центру метрах в 30 от штрафной площадки "Интер Майами".

29' Из центра поля сейчас стартует очередная позиционная атака "Интер Майами". С обострением существуют проблемы у "цапель".

28' Ноа Аллен на левом фланге атаки "Интер Майами" столкнулся в верховой борьбе с Шаком Муром. Головами они сошлись за мяч. С обоими беседуют сейчас медики.

27' Обыгрыш устроили гости по центру на входе в чужую штрафную площадь, падение на газон случилось, но судья не усмотрел там фола.

26' Жёлтая карточка досталось Федерико Редондо, который в центре поля отмахнулся локтем от Джейкоба Шаффельбурга во время контратаки "Нэшвилла".

25' Диего Гомес нанёс дальний удар, мяч срикошетил от защитника и ушёл на угловой, который с левого фланга разыграли без опасности "интеристы".

24' Подался хозяевами корнер с правого фланга, потом ещё закидушка была вторым этажом из глубины с подбора, в итоге мяч спокойно пришёл к Дрейку Коллендеру.

23' Опасный момент у "Нэшвилла"! Хани Мухтар пробил с подступов к штрафной площади в правый нижний угол, и Дрейк Коллендер перевёл мяч на угловой.

22' Проникающая передача пошла со стороны "цапель" с левого фланга к центру чужой штрафной площади, но невпопад она оказалась, и вынес мяч "Нэшвилл".

20' Преимуществом по владению мячом, бесспорно, владеет "Интер Майами", но на табло ведь главные другие цифры.

19' У "Интера" впереди пока был создан только один момент, когда Лео Месси пробивал с линии штрафной площади и не попал в створ, несколько минут назад это было.

18' По-прежнему "интеристы" не могут найти противоядие в отношении Джейкоба Шаффельбурга. Снова тот на скорости проскочил по левому флангу и затем навесил, а Алексу Мьюлу плохо удался удар головой, можно было бить гораздо лучше.

17' Нарушение правил фиксируется в атаке со стороны "Интер Майами". Луис Суарес оказал непозволительное давление на Шона Дэвиса и уронил его в центре половины поля "Нэшвилла".

16' Следующую подачу углового с правого фланга у "цапель" осуществил уже Лионель Месси. Наброс пошёл на дальний край вратарской, в итоге мяч оказался в руках Джо Уиллиса.

15' Юлиан Грессель осуществил доставку справа с углового "Интер Майами", и заработали гости ещё один корнер оттуда же.

14' "Интер Майами" понимает, что ему нужно оказывать давление на ворота соперника, но и "Нэшвилл" отлично понимает, что может колоть контратаками своего оппонента.

13' Момент Лео Месси! Приложился аргентинец с линии штрафной площади после передачи с левой стороны, и получилось рядом с ближней девяткой.

12' Если в таком ключе продолжат гости не пресекать контратакующие попытки хозяев, то "Нэшвилл" может совсем уж поразрывать оборону "Интер Майами".

11' С быстрыми атаками "Нэшвилла" пока не справляется "Интер Майами", есть весьма тревожные звоночки для "цапель".

10' Очень повезло сейчас "интеристам" не пропустить второй мяч! Джейкоб Шаффельбург устремился вперёд по свободному левому флангу и доставил мяч во вратарскую. Там Дрейк Коллендер отбил сферу на выходе, и пришлось ещё защитнику гостей отражать мяч на ленточке. Потом прозвучал свисток об офсайде.

8' Вроде неплохо обращаются с мячом футболисты "Интер Майами", динамично они выглядят, но не создают пока интересных моментов у чужих ворот.

7' Юлиан Грессель с правого фланга отдал на ближний полуфланг Лионелю Месси, чей высокий заброс к левой штанге увёл мяч за пределы поля.

5' Ну что ж, надо теперь проявлять лидерские качества Лионелю Месси и компании, чтобы переломить результат в свою пользу.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕЙКОБ ШАФФЕЛЬБУРГ!

Результативную атаку по центру провели хозяева, и "цапли" ничего не смогли поделать. Передача была отдана чуть влево, и Шаффельбург поразил цель из пределов штрафной площади.

3' Как видим, и Месси, и Суарес сегодня в стартовом составе "Интер Майами". Своих главных звёзд выпустил на поле Херардо Мартино. Ещё бы он берёг их в Лиге чемпионов.

2' "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нэшвилла" жёлтая экипировка.