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  3. Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2024
Стадион: .
Нэшвилл
2:1
Второй тайм: 81'
Интер Майами

Ход матча

4'
Шаффельбург Джейкоб
1:0
26'
 
Редондо Федерико
47'
Шаффельбург Джейкоб
2:0
52'
2:1
Месси Лионель
75'
Вашингтон Тейлор
Ловитц Дэниел
 
75'
Йервуд Дрю
Годой Анибал
 
80'
 
Руис Давид
Грессель Юлиан
Прогнозы 140
Нэшвилл 8.6% (12)
X 11.4% (16)
Интер Майами 80% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нэшвилл
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уиллис
Джо
2
Ловитц
Дэниел
25
Циммерман
Уокер
18
Мур
Шак
3
МакНотон
Лукас
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мухтар
Хани
19
Мьюл
Алекс
14
Шаффельбург
Джейкоб
11
Бойд
Тайлер
1
Коллендер
Дрейк
32
Аллен
Ноа
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
27
Кривцов
Сергей
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
55
Редондо
Федерико
Нэшвилл
Интер Майами

История личных встреч

Нэшвилл
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
100

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 3 1
Аджаго Форстер 2 0.67
Бойд Тайлер 1 0.33
Мухтар Хани 1 0.33
Сарридж Сэм 1 0.33
Гейнс Маккинзи 1 0.33
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 1

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банбери Тил 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Редондо Федерико 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Интер Майами

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1/8 финала
2 Эредиано
0 СВ Робинхуд
0 Филадельфия Юнион
0 Пачука
0 Орландо Сити
0 Тигрес
4 Нью-Инглэнд Революшн
0 Алахуэленсе
0 Хьюстон Динамо
1 Коламбус Крю
0 Чивас Гвадалахара
3 Клуб Америка
0 Цинциннати
1 Монтеррей
Нэшвилл
Интер Майами
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Нью-Инглэнд Революшн Чанкалай Томас 4
Нэшвилл Шаффельбург Джейкоб 3
Орландо Сити Торрес Факундо 2
Монтеррей Васкес Брэндон 2
Весь список

Топ нарушителей
Чивас Гвадалахара Торрес Алан 1 1
Толука Mauricio Isais 1 1
Реал Эстели Лопес Марлон 2
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Как-то нет прижимания "Нэшвилла" к своим воротам, всё-таки поодаль от них игра в основном проходит.
  • Замена
    80'
    Давид Руис вступает в игру на замену в составе "Интер Майами" вместо Юлиана Гресселя.
  • 78'
    Медицинская помощь оказывается звёздному аргентинскому нападающему "Интер Майами".
  • Травма, повреждение
    77'
    Лионель Месси лежит на газоне. По инерции наступил ему на голеностоп Лукас МакНотон, когда уже выбил мяч далеко вперёд. 
  • Замена
    75'
    Двойная замена происходит как раз у "Нэшвилла". Тейлор Вашингтон появляется на поле вместо Дэниела Ловитца, а Дрю Йервуд вступает в игру вместо Годоя Анибала.
  • 74'
    Без намёка, но паузы в игре сейчас на пользу "Нэшвиллу", ведущему в счёте минимально.
  • Травма, повреждение
    73'
    Диего Гомес и Уокер Циммерман столкнулись в середине поля. Первый уже поднялся, а второму оказывается медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    71'
    Дал свисток главный арбитр встречи, поскольку Диего Гомес сфолил на линии центрального круга на Хани Мухтаре.
  • 70'
    Будет ли интенсификация атакующих действий со стороны "Интер Майами" в концовке матча? Хотя и так стараются гости.
  • Угловой
    68'
    Юлиан Грессель осуществил подачу корнера "Интер Майами" с левого фланга, что не привело к возникновению опасного момента у ворот "Нэшвилла".
  • Судья
    67'
    Лионель Месси пробивал с подступов к штрафной площади, и рикошет увёл мяч на угловой. Возникли споры между игроками обеих команд, судья выступил модератором.
  • 66'
    Середина второго тайма, и вопрос по исходу матча остаётся открытым. Счёт довольно скользкий в пользу "Нэшвилла".
  • 65'
    Пострадал защитник "Нэшвилла" в верховой борьбе в своей штрафной площади, но обошёлся без медицинской помощи.
  • 64'
    Лионель Месси исполнил теперь угловой с правого фланга. Гости заработали аут в той же зоне. Вбросили его, снова навесили, и получился удар вторым этажом Николаса Фрейре сильно правее створа.
  • Угловой
    63'
    Лео Месси со штрафного удара с правого фланга пробил в ближний угол, и вроде как от Джейкоба Шаффельбурга мяч ушёл на угловой.
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    • Фол, нарушение
      62'
      Штрафной удар на правом фланге заработал "Интер Майами". Диего Гомес упал на газон и попросил жёлтую карточку для Дэниела Ловитца.
    • 61'
      "Нэшвилл", как и в первом тайме, концентрируется на обороне. Очень активными у хозяев были стартовые минуты второго тайма, после которых они остепенились.
    • 60'
      Ну что, полчаса ещё есть у "Интер Майами", чтоб исправить ситуацию на табло в свою пользу и как минимум сравнять счёт.
    • Судья
      59'
      Система ВАР подтвердила офсайд в "голевой" атаке "Интер Майами". Поэтому счёт остаётся 2:1.
    • Видеоповтор
      58'
      Главный арбитр слушает видеоассистентов.
    • Офсайд
      57'
      ГОЛ! 2:2! НО ОФСАЙД И ОТМЕНА ГОЛА.
      Диего Гомес из вратарской из "вне игры" замкнул в ворота прострел с правой стороны.
    • 56'
      Теперь уже у "Интер Майами" владение в центральной трети поля. Такая картинка наблюдалась большую часть первого тайма.
    • 55'
      "Нэшвилл" держит мяч в середине поля. Подпрессинговывают соперников игроки "Интер Майами" и заставляют их пасовать назад вратарю во избежание риска.
    • 53'
      Что же, теперь не всё так плохо смотрится для "цапель". Нужно отыграть им ещё один мяч, чтобы сравнять счёт. Всего один мяч. Как в первом тайме.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!
      А в игре всё-таки остаётся "Интер Майами"! Или же возвращается туда. Луис Суарес в центре перед чужой штрафной площадкой коротко покатил мяч Лионелю Месси, поразившему левый угол.
    • 50'
      Какими-то несосредоточенными появились после перерыва игроки "Интер Майами". Ну нельзя же на таком расслабоне выходить на второй тайм, тем более когда ты уступаешь в счёте.
    • Опасный момент
      49'
      И ещё момент у ворот "Интер Майами"! На этот раз Алекс Мьюл уже спокойно реагирует на свою неточность. С правого полуфланга с линии штрафной площади закрутил он мяч мимо дальней девятки.
    • Опасный момент
      48'
      Алекс Мьюл со злости бьёт руками по газону, прежде чем подняться на ноги. Только что он в подкате замыкал прострел с левого фланга и пальнул мимо створа. Очень опасно было.
    • 2 гола - дубль!
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ДЖЕЙКОБ ШАФФЕЛЬБУРГ (ДУБЛЬ)!
      Вот приноровился же "Интер Майами" пропускать в начале таймов! Сместился чуть правее Джейкоб Шаффельбург с левого полуфланга и с шестнадцати метров вкрутил мяч в дальний угол.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. Счёт 1:0 в пользу "Нэшвилла". Проигрывает по итогам первого тайма "Интер Майами" в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
    • 45'
      Да, так и есть. Бьёт Лионель Месси прямым ударом со штрафного и попадает в стенку. Есть продолжение у хозяев, которое завершается кручёным ударом Юлиана Гресселя с линии штрафной площади с правого полуфланга в руки Джо Уиллиса.
    • Фол, нарушение
      45'
      Перспективный штрафной удар зарабатывает "Интер Майами". С подступов к штрафной площади, думается, будет прямой удар со стандарта производиться Лионелем Месси.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • 45'
      Юлиан Грессель выполнил подачу примерно с правого угла штрафной площади на Федерико Редондо, который головой пробил, в общем-то, неопасно в руки Джо Уиллиса.
    • Фол, нарушение
      44'
      Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Диего Гомес в подкате ударил по ногам Лукаса МакНотона.
    • 43'
      Аут вбросили хозяева с левого фланга на чужой половине поля и ничего интересного затем не добились, уже успели отойти назад игроки "Нэшвилла".
    • Угловой
      42'
      Угловой на правом фланге заработан "Нэшвиллом". Происходит подача со стандарта, и "интеристы" выбивают мяч на подступы к своей штрафной площадке.
    • 40'
      Заброс вперёд следует у "Интер Майами" к чужой штрафной площади, и в итоге мяч спокойно забирает Джо Уиллис.
    • 39'
      "Интер Майами" недавно остался без Деандре Йедлина, но проблемы в защите и так были у "цапель" немалые.
    • 38'
      Прессинг нельзя назвать большим со стороны "интеристов" на чужой половине поля, где держит сейчас мяч "Нэшвилл".
    • Опасный момент
      37'
      Кое-какая неприятная ситуация для "Нэшвилла" в его штрафной площадке наблюдается, Лионель Месси бьёт с ближней дистанции, и накрывает его попытку Джо Уиллис.
    • 37'
      28 на 72. Таково процентное соотношение владения мячом на данную минуту.
    • Офсайд
      36'
      Джейкоб Шаффельбург впереди на левом фланге рикошетом от Томаса Авилеса отправил мяч на угловой... Нет, не на угловой. Офсайд у игрока "Нэшвилла" зафиксирован.
    • 34'
      Луис Суарес и Лионель Месси не блещут. В последнем матче МЛС, наоборот, феерили они. Но сегодня ещё целый второй тайм впереди, да и первый пока не закончился.
    • 33'
      Немного больше десяти минут остаётся ещё командам сыграть до перерыва. Хозяева действуют по счёту, в котором минимально ведут они.
    • 33'
      На средней скорости атаковали сейчас "интеристы", пошёл прострел с левого фланга, и Шак Мур вынес мяч за боковую линию.
    • 31'
      Воспользоваться стандартным положением для создания острого момента не удалось "Нэшвиллу". Дрейк Коллендер из своей штрафной площади разыгрывает мяч с защитником для начала позиционной атаки гостей.
    • Фол, нарушение
      30'
      Вбросили гости аут на своей половине поля, и удалось "Нэшвиллу" заработать штрафной удар по центру метрах в 30 от штрафной площадки "Интер Майами".
    • 29'
      Из центра поля сейчас стартует очередная позиционная атака "Интер Майами". С обострением существуют проблемы у "цапель".
    • Травма, повреждение
      28'
      Ноа Аллен на левом фланге атаки "Интер Майами" столкнулся в верховой борьбе с Шаком Муром. Головами они сошлись за мяч. С обоими беседуют сейчас медики. 
    • Судья
      27'
      Обыгрыш устроили гости по центру на входе в чужую штрафную площадь, падение на газон случилось, но судья не усмотрел там фола.
    • Желтая карточка
      26'
      Жёлтая карточка досталось Федерико Редондо, который в центре поля отмахнулся локтем от Джейкоба Шаффельбурга во время контратаки "Нэшвилла".
    • Угловой
      25'
      Диего Гомес нанёс дальний удар, мяч срикошетил от защитника и ушёл на угловой, который с левого фланга разыграли без опасности "интеристы".
    • Угловой
      24'
      Подался хозяевами корнер с правого фланга, потом ещё закидушка была вторым этажом из глубины с подбора, в итоге мяч спокойно пришёл к Дрейку Коллендеру.
    • Опасный момент
      23'
      Опасный момент у "Нэшвилла"! Хани Мухтар пробил с подступов к штрафной площади в правый нижний угол, и Дрейк Коллендер перевёл мяч на угловой.
    • 22'
      Проникающая передача пошла со стороны "цапель" с левого фланга к центру чужой штрафной площади, но невпопад она оказалась, и вынес мяч "Нэшвилл".
    • 20'
      Преимуществом по владению мячом, бесспорно, владеет "Интер Майами", но на табло ведь главные другие цифры.
    • 19'
      У "Интера" впереди пока был создан только один момент, когда Лео Месси пробивал с линии штрафной площади и не попал в створ, несколько минут назад это было.
    • Опасный момент
      18'
      По-прежнему "интеристы" не могут найти противоядие в отношении Джейкоба Шаффельбурга. Снова тот на скорости проскочил по левому флангу и затем навесил, а Алексу Мьюлу плохо удался удар головой, можно было бить гораздо лучше. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нарушение правил фиксируется в атаке со стороны "Интер Майами". Луис Суарес оказал непозволительное давление на Шона Дэвиса и уронил его в центре половины поля "Нэшвилла".
    • Угловой
      16'
      Следующую подачу углового с правого фланга у "цапель" осуществил уже Лионель Месси. Наброс пошёл на дальний край вратарской, в итоге мяч оказался в руках Джо Уиллиса.
    • Угловой
      15'
      Юлиан Грессель осуществил доставку справа с углового "Интер Майами", и заработали гости ещё один корнер оттуда же.
    • 14'
      "Интер Майами" понимает, что ему нужно оказывать давление на ворота соперника, но и "Нэшвилл" отлично понимает, что может колоть контратаками своего оппонента.
    • Опасный момент
      13'
      Момент Лео Месси! Приложился аргентинец с линии штрафной площади после передачи с левой стороны, и получилось рядом с ближней девяткой.
    • 12'
      Если в таком ключе продолжат гости не пресекать контратакующие попытки хозяев, то "Нэшвилл" может совсем уж поразрывать оборону "Интер Майами".
    • 11'
      С быстрыми атаками "Нэшвилла" пока не справляется "Интер Майами", есть весьма тревожные звоночки для "цапель".
    • Офсайд
      10'
      Очень повезло сейчас "интеристам" не пропустить второй мяч! Джейкоб Шаффельбург устремился вперёд по свободному левому флангу и доставил мяч во вратарскую. Там Дрейк Коллендер отбил сферу на выходе, и пришлось ещё защитнику гостей отражать мяч на ленточке. Потом прозвучал свисток об офсайде.
    • 8'
      Вроде неплохо обращаются с мячом футболисты "Интер Майами", динамично они выглядят, но не создают пока интересных моментов у чужих ворот.
    • 7'
      Юлиан Грессель с правого фланга отдал на ближний полуфланг Лионелю Месси, чей высокий заброс к левой штанге увёл мяч за пределы поля.
    • 5'
      Ну что ж, надо теперь проявлять лидерские качества Лионелю Месси и компании, чтобы переломить результат в свою пользу.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕЙКОБ ШАФФЕЛЬБУРГ!
      Результативную атаку по центру провели хозяева, и "цапли" ничего не смогли поделать. Передача была отдана чуть влево, и Шаффельбург поразил цель из пределов штрафной площади.
    • 3'
      Как видим, и Месси, и Суарес сегодня в стартовом составе "Интер Майами". Своих главных звёзд выпустил на поле Херардо Мартино. Ещё бы он берёг их в Лиге чемпионов.
    • 2'
      "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нэшвилла" жёлтая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Команды появляются на поле. Месси - капитан "Интер Майами".
    • Приветствуем всех любителей футбола! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Интер Майами" сыграет на выезде против "Нэшвилла". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 140
    Нэшвилл 8.6% (12)
    X 11.4% (16)
    Интер Майами 80% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Интер Майами
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нэшвилл 2:1 Интер Майами

    Исход игры
    Нэшвилл
    8.6% (12)
    Ничья
    11.4% (16)
    Интер Майами
    80% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (84)
    Меньше
    27.59% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    48.6% (68)
    1:1 Ничья
    10% (14)
    0:1 Интер Майами
    7.1% (10)
    0:2 Интер Майами
    4.3% (6)
    1:3 Интер Майами
    3.6% (5)
    2:1 Нэшвилл
    3.6% (5)
    1:0 Нэшвилл
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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