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Стадион: .
Нэшвилл
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 44
Нэшвилл 9.1% (4)
X 11.4% (5)
Интер Майами 79.5% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Интер Майами
2.90
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3.85
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2.35
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нэшвилл
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:0
СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
100

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Forster Ajago 2 1
Бойд Тайлер 1 0.5
Мухтар Хани 1 0.5
Сарридж Сэм 1 0.5
Гейнс Маккинзи 1 0.5
Шаффельбург Джейкоб 1 0.5
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банбери Тил 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3
Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Интер Майами

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1/8 финала
Эредиано
СВ Робинхуд
Филадельфия Юнион
Пачука
Орландо Сити
Тигрес
Нью-Инглэнд Революшн
Алахуэленсе
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Чивас Гвадалахара
Клуб Америка
Цинциннати
Монтеррей
Нэшвилл
Интер Майами
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Орландо Сити Торрес Факундо 2
Нью-Инглэнд Революшн Чанкалай Томас 2
Чивас Гвадалахара Кауэлл Кейд 2
Нэшвилл Forster Ajago 2
Весь список

Топ нарушителей
Толука Mauricio Isais 1 1
Реал Эстели Лопес Марлон 2
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 2
Комуникасьонес Гватемала Erick Gonzalez 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нэшвилл - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 44
    Нэшвилл 9.1% (4)
    X 11.4% (5)
    Интер Майами 79.5% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Интер Майами
    2.90
    Реклама, ligastavok.ru
    3.85
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    2.35
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    Прогнозы на матч Нэшвилл - Интер Майами

    Исход игры
    Нэшвилл
    8.7% (4)
    Ничья
    10.9% (5)
    Интер Майами
    80.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    47.8% (22)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    0:1 Интер Майами
    8.7% (4)
    0:2 Интер Майами
    8.7% (4)
    1:3 Интер Майами
    8.7% (4)
    2:1 Нэшвилл
    4.3% (2)
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    Нэшвилл
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