Роберт Тейлор появился на замену на 50-й минуте вместо Лионеля Месси. А тот забил бы в такой ситуации?

По сумме двух матчей счёт стал 5:2 в пользу "Интер Майами". Всё весьма хорошо складывается для "цапель".

Что-то пытались сделать хозяева в атаке, однако закончилось это дело буднично, мяч уверенно забрал Дрейк Коллендер.

Двойная замена производится в составе "Нэшвилла": Дрю Йервуд вступает в игру вместо Шона Дэвиса, а Брайан Анунга выходит вместо Анибала Годоя.

Не гол! А мог быть красивый гол у Суареса! Сходу лупанул Луис из района правой штанги после передачи слева, а получилось не в створ. Джо Уиллис там всё-таки коснулся мяча, поэтому угловой. Корнер, как выяснилось, неопасный.

По фолам равенство сейчас у команд. По 8 нарушений было сделано в ту и другую сторону.

Около двадцати минут остаётся в распоряжении "Нэшвилла", чтобы забить три гола в ворота соперника и не пропустить при этом.

Позиционно вновь атакует команда гостей, и трудно ей в таком ключе создавать опасные моменты.

Напомним, что два мяча "Нэвшиллу" нужно забить в чужие ворота и при этом не пропустить, чтобы перевести дело в овертайм.

"Интеристы" выбрались в атакующую историю, и всё закончилось положением "вне игры" Юлиана Гресселя в зоне правого инсайда.

Сэм Сарридж пробивал по воротам "Интер Майами" после доставки с правого фланга, и получилось немного мимо ближнего угла створа.

Шон Дэвис нарушил правила впереди около чужой штрафной площади, прицепившись к Диего Гомесу.

315 - 314. Это статистика по количеству передач. То есть практически равенство между командами по этому показателю.

А вот где полное равенство, так это во владении мячом. 50 на 50 здесь сейчас соотношение, показали такие цифры.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! РОБЕРТ ТЕЙЛОР! Юлиан Грессель с правого фланга сделал короткую передачу на полуфланг Луису Суаресу, тот выполнил подачу на подступы к штрафной площадке, и Роберт Тейлор головой переправил мяч в сетку.

Двойная замена произошла в перерыве в составе "Нэшвилла". Джош Бауэр появился вместо Тейлора Вашингтона, а Сэм Сарридж - вместо Алекса Мьюла.

"Нэшвилл" забрал себе мяч на старте второго тайма. Позиционно атакует команда гостей, на данный момент безуспешно.

Против укрывшего мяч корпусом Луиса Суареса нарушены были правила в середине половины поля "Интер Майами". Джош Бауэр сыграл там с фолом.

А Лионеля Месси уже сейчас меняют. Роберт Тейлор выходит вместо него в составе "Интер Майами".

С правого фланга пошла у гостей подача в штрафную площадь, и получилось у "интеристов" вынести мяч за противоположную боковую линию.

От "цапель" последовал заброс в правую часть штрафной площадь "Нэшвилла", где мяч легко забрал Джо Уиллис.

Шак Мур пробивал примерно с правого угла вратарской после навеса с левого края, и блокировку мячу поставил Жорди Альба. Угловой будет у "Нэшвилла".

"Нэшвилл" подал угловой с правого фланга, и вскоре в офсайде оказался Лукас МакНотон.

Свисток на перерыв. 2:0 по итогам первого тайма в пользу "Интер Майами", по голу на счетах Луиса Суареса и Лео Месси.

45' +1 минута к первому тайму.

45' Дэниэл Ловитц дальним ударом с подбора запустил мяч в правую крестовину! Вот тут повезло "цаплям"!

44' Пошла некоторая паника в штрафной и даже во вратарской "Интер Майами" после длинного вброса гостевого аута, но обошлось всё.

43' На правом фланге атаки теперь добился аута "Нэшвилл". Но толку от этого мало. Острые моменты всё равно не возникают у ворот хозяев.

42' Корнер "Интер Майами" с правого фланга не стал предвестником опасного момента возле ворот "Нэшвилла". Дальше хозяева пошли в контратаку и заработали аут на левом фланге.

41' Диего Гомес отметился дальним ударом по центру по воротам "Нэшвилла", и Джо Уиллис перевёл мяч на угловой.

41' Луис Суарес упал на газон в центральном круге. Лукас МакНотон уронил его вниз борцовским приёмом.

39' "Интер Майами" больше от обороны сейчас действует, что вполне объяснимо, если учесть счёт на табло.

38' Перерыв больше нужен "Нэшвиллу", чтобы Гэри Смит дал новую установку и внёс некие коррективы в атакующую игру своей команды.

38' Сильный прострел пошёл у "интеристов" справа на дальний полуфланг, где не удалось Луису Суаресу сохранить мяч в пределах поля.

36' На правом фланге нападения "Нэшвилл" заработал штрафной удар. Алекс Мьюл завалился там на газон по вине Жорди Альбы.

35' Контратаку провёл "Нэшвилл", Джейкоб Шаффельбург простреливал с левого фланга, и безадресной выдалась его передача.

34' "Интер Майами" тоже давненько уже не создаёт моменты, в спокойном режиме проходит игра в последние минуты.

33' Джейкоб Шаффельбург с левого фланга осуществлял навес, но здорово сыграл защитник "Интер Майами" и головой перехватил эту передачу.

31' Алекс Мьюл нарушил правила в районе центрального круга. Серхио Бускетс испытал на себе фол в данном случае.

31' Подача у "Нэшвилла" прилетела с правого фланга в чужую вратарскую площадку, где мяч уверенно выловил Дрейк Коллендер.

30' В атаке не получается создавать интересные моменты "Нэшвиллу", не удаётся обострять ситуацию хозяевам.

29' 173 передачи сделали игроки "Интер Майами", и 136 пасов произведено футболистами "Нэшвилла".

27' Контратаку провели "цапли" после корнера соперников. Лео Месси с левого фланга выполнил высокий навес на дальний край вратарской, а Федерико Редондо сделал заблокированный прострел.

26' Жорди Альба заблокировал гостевую подачу с правого фланга на угловой удар. "Нэшвиллу" удалось заработать такое стандартное положение.

25' Прострел с левого фланга состоялся у хозяев к линии штрафной площади на Лионеля Месси, а тот был пассивен, и его опередил защитник "Нэшвилла".

24' По сумме двух матчей счёт обрёл вид 4:2 в пользу "Интер Майами".

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!

Диего Гомес оформил на свой счёт результативную передачу. Протиснулся он в штрафную площадь по зоне левого инсайда и подготовил почву под удар Месси, отдав ему короткий пас в центр, ну а Лео не промахнулся в правый угол.

22' Хани Мухтар приложился дальним ударом по воротам "Интер Майами". Мимо створа отправился мяч, точно не получилось.

21' Серхио Бускетс вдали от ворот на своей половине поля нарушил правила в подкате. Джейкоб Шаффельбург оказался подсечён на газон таким образом.

20' 54 процента игрового времени владеет мячом "Интер Майами". У "Нэшвилла" 46 процентов по этому критерию.

18' Хани Мухтар на левом полуфланге оказался в положении "вне игры", так что можно было и не пробивать в этой ситуации. Кстати, правее створа получилось.

18' Против Алекса Мьюла фиксируется нарушение правил в середине поля. Серхио Бускетс действовал с небольшим фолом.

17' С учётом того, какая оборона у "Интер Майами", у "цаплей" большая вероятность пропустить, так что забивать в ворота соперников им лучше как можно больше.

16' "Нэшвилл" теперь обосновался с мячом на чужой половине поля. Ведь именно перед этой командой сейчас встала необходимость отыгрываться.

14' Луис Суарес в средней трети поля показывал, что рукой сыграл Лукас МакНотон, а штрафной удар назначен в пользу "Нэшвилла".

13' Диего Гомес мог выскочить один на один с Джо Уиллисом, однако защитник гостей опередил игрока хозяев и головой скинул мяч назад своему голкиперу.

12' Фиксируется фол "интеристов" в атаке в зоне левого инсайда. Диего Гомес там отметился со знаком "минус".

11' Хани Мухтар нарушил правила на чужой половине поля в нескольких метрах от центрального круга. Мелкий фол был произведён в отношении Серхио Бускетса.

9' Алекс Мьюл пробивал головой после навеса с левого фланга. Рядом с ближней штангой прошёл мяч, но несильным получился у него удар.

9' Таким образом, "Интер Майами" вырвался вперёд и по итогам двухматчевого противостояния (3:2 счёт стал в таком разрезе).

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛУИС СУАРЕС!

Открывают счёт "розовые"! Умелая передача с подступов к штрафной площади последовала от Лионеля Месси в район левого угла вратарской на Луиса Суареса, и тот отправил мяч в дальний угол. Сам Месси получил пас слева от Жорди Альбы.

7' Лео Месси по центру вошёл в чужую штрафную площадь и приложился с любимой левой ноги, но направил мяч над перекладиной.

6' Лионель Месси пробивал низом с левого полуфланга. Вроде не очень сильным получился этот удар, и мяч был заблокирован защитой "Нэшвилла".

5' Примерно минуту у "Интер Майами" готовилось исполнение штрафного удара, в итоге пробил Лионель Месси, и мяч врезался в стенку.

4' Анибал Годой теперь нарушил правила прямо перед своей штрафной площадкой, уронив Лионеля Месси, и получил жёлтую карточку.

3' Лукас МакНотон в середине поля нарушил правила против Луиса Суареса. В верховой борьбе был совершён фол в отношении нападающего "цапель".

2' "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нэшвилла" жёлтая экипировка.