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  3. Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2024
Стадион: .
Интер Майами
3:0
Второй тайм: 72'
Нэшвилл
0'
4' Желтая карточка
Годой Анибал
1:0
8' Гол
Суарес Луис
2:0
23' Гол
Месси Лионель
3:0
64' Гол
Тейлор Роберт

Ход матча

4'
 
Годой Анибал
8'
Суарес Луис
1:0
23'
Месси Лионель
2:0
46'
 
Сарридж Сэм
Мьюл Алекс
46'
 
Бауэр Джош
Вашингтон Тейлор
50'
Тейлор Роберт
Месси Лионель
 
64'
Тейлор Роберт
3:0
68'
 
Йервуд Дрю
Дэвис Шон
68'
 
Анунга Брайан
Годой Анибал
Прогнозы 141
Интер Майами 92.2% (130)
X 3.5% (5)
Нэшвилл 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
21
Фрейре
Николас
24
Грессель
Юлиан
18
Альба
Жорди
55
Редондо
Федерико
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
МакНотон
Лукас
23
Вашингтон
Тейлор
2
Ловитц
Дэниел
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
11
Бойд
Тайлер
Интер Майами
Нэшвилл

История личных встреч

Интер Майами
Нэшвилл

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧК
2:2
М
0:0
СИЦА
1:1
ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 1
Суарес Луис 2 1
Тейлор Роберт 1 0.5
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаффельбург Джейкоб 3 0.75
Аджаго Форстер 2 0.5
Бойд Тайлер 1 0.25
Мухтар Хани 1 0.25
Сарридж Сэм 1 0.25
Гейнс Маккинзи 1 0.25

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Редондо Федерико 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банбери Тил 1 0
Годой Анибал 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3

Результаты матчей

Интер Майами
Нэшвилл

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Эредиано
1 СВ Робинхуд
0 Филадельфия Юнион
6 Пачука
4 Нью-Инглэнд Революшн
0 Алахуэленсе
0 Чивас Гвадалахара
3 Клуб Америка
0 Цинциннати
1 Монтеррей
2 Нэшвилл
2 Интер Майами
2 Орландо Сити
4 Тигрес
1 Хьюстон Динамо
2 Коламбус Крю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Тигрес
Коламбус Крю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Нью-Инглэнд Революшн Чанкалай Томас 4
Нэшвилл Шаффельбург Джейкоб 3
Пачука Рондон Саломон 3
Орландо Сити Торрес Факундо 3
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 3
Эредиано Гало Орландо 3
Чивас Гвадалахара Торрес Алан 1 1
Толука Mauricio Isais 1 1
Орландо Сити Вильдер Картахена 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Около двадцати минут остаётся в распоряжении "Нэшвилла", чтобы забить три гола в ворота соперника и не пропустить при этом.
  • 70'
    По фолам равенство сейчас у команд. По 8 нарушений было сделано в ту и другую сторону.
  • Опасный момент
    69'
    Не гол! А мог быть красивый гол у Суареса! Сходу лупанул Луис из района правой штанги после передачи слева, а получилось не в створ. Джо Уиллис там всё-таки коснулся мяча, поэтому угловой. Корнер, как выяснилось, неопасный.
  • Замена
    68'
    Двойная замена производится в составе "Нэшвилла": Дрю Йервуд вступает в игру вместо Шона Дэвиса, а Брайан Анунга выходит вместо Анибала Годоя.
  • 66'
    Что-то пытались сделать хозяева в атаке, однако закончилось это дело буднично, мяч уверенно забрал Дрейк Коллендер.
  • 65'
    По сумме двух матчей счёт стал 5:2 в пользу "Интер Майами". Всё весьма хорошо складывается для "цапель".
  • 64'
    Роберт Тейлор появился на замену на 50-й минуте вместо Лионеля Месси. А тот забил бы в такой ситуации?
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! РОБЕРТ ТЕЙЛОР!
    Юлиан Грессель с правого фланга сделал короткую передачу на полуфланг Луису Суаресу, тот выполнил подачу на подступы к штрафной площадке, и Роберт Тейлор головой переправил мяч в сетку.
  • 62'
    А вот где полное равенство, так это во владении мячом. 50 на 50 здесь сейчас соотношение, показали такие цифры.
  • 61'
    315 - 314. Это статистика по количеству передач. То есть практически равенство между командами по этому показателю.
  • Фол, нарушение
    60'
    Шон Дэвис нарушил правила впереди около чужой штрафной площади, прицепившись к Диего Гомесу.
  • Опасный момент
    59'
    Сэм Сарридж пробивал по воротам "Интер Майами" после доставки с правого фланга, и получилось немного мимо ближнего угла створа.
  • Офсайд
    58'
    "Интеристы" выбрались в атакующую историю, и всё закончилось положением "вне игры" Юлиана Гресселя в зоне правого инсайда.
  • 56'
    Напомним, что два мяча "Нэвшиллу" нужно забить в чужие ворота и при этом не пропустить, чтобы перевести дело в овертайм.
  • 55'
    Позиционно вновь атакует команда гостей, и трудно ей в таком ключе создавать опасные моменты.
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    • Офсайд
      54'
      "Нэшвилл" подал угловой с правого фланга, и вскоре в офсайде оказался Лукас МакНотон. 
    • Угловой
      53'
      Шак Мур пробивал примерно с правого угла вратарской после навеса с левого края, и блокировку мячу поставил Жорди Альба. Угловой будет у "Нэшвилла".
    • 52'
      От "цапель" последовал заброс в правую часть штрафной площадь "Нэшвилла", где мяч легко забрал Джо Уиллис.
    • 51'
      С правого фланга пошла у гостей подача в штрафную площадь, и получилось у "интеристов" вынести мяч за противоположную боковую линию.
    • Замена
      50'
      А Лионеля Месси уже сейчас меняют. Роберт Тейлор выходит вместо него в составе "Интер Майами".
    • Фол, нарушение
      49'
      Против укрывшего мяч корпусом Луиса Суареса нарушены были правила в середине половины поля "Интер Майами". Джош Бауэр сыграл там с фолом.
    • 48'
      "Нэшвилл" забрал себе мяч на старте второго тайма. Позиционно атакует команда гостей, на данный момент безуспешно.
    • Замена
      47'
      Двойная замена произошла в перерыве в составе "Нэшвилла". Джош Бауэр появился вместо Тейлора Вашингтона, а Сэм Сарридж - вместо Алекса Мьюла.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 2:0 по итогам первого тайма в пользу "Интер Майами", по голу на счетах Луиса Суареса и Лео Месси.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Штанга
      45'
      Дэниэл Ловитц дальним ударом с подбора запустил мяч в правую крестовину! Вот тут повезло "цаплям"!
    • 44'
      Пошла некоторая паника в штрафной и даже во вратарской "Интер Майами" после длинного вброса гостевого аута, но обошлось всё.
    • 43'
      На правом фланге атаки теперь добился аута "Нэшвилл". Но толку от этого мало. Острые моменты всё равно не возникают у ворот хозяев.
    • Угловой
      42'
      Корнер "Интер Майами" с правого фланга не стал предвестником опасного момента возле ворот "Нэшвилла". Дальше хозяева пошли в контратаку и заработали аут на левом фланге.
    • Опасный момент
      41'
      Диего Гомес отметился дальним ударом по центру по воротам "Нэшвилла", и Джо Уиллис перевёл мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      41'
      Луис Суарес упал на газон в центральном круге. Лукас МакНотон уронил его вниз борцовским приёмом.
    • 39'
      "Интер Майами" больше от обороны сейчас действует, что вполне объяснимо, если учесть счёт на табло.
    • 38'
      Перерыв больше нужен "Нэшвиллу", чтобы Гэри Смит дал новую установку и внёс некие коррективы в атакующую игру своей команды.
    • 38'
      Сильный прострел пошёл у "интеристов" справа на дальний полуфланг, где не удалось Луису Суаресу сохранить мяч в пределах поля.
    • Фол, нарушение
      36'
      На правом фланге нападения "Нэшвилл" заработал штрафной удар. Алекс Мьюл завалился там на газон по вине Жорди Альбы.
    • 35'
      Контратаку провёл "Нэшвилл", Джейкоб Шаффельбург простреливал с левого фланга, и безадресной выдалась его передача.
    • 34'
      "Интер Майами" тоже давненько уже не создаёт моменты, в спокойном режиме проходит игра в последние минуты.
    • 33'
      Джейкоб Шаффельбург с левого фланга осуществлял навес, но здорово сыграл защитник "Интер Майами" и головой перехватил эту передачу.
    • Фол, нарушение
      31'
      Алекс Мьюл нарушил правила в районе центрального круга. Серхио Бускетс испытал на себе фол в данном случае.
    • 31'
      Подача у "Нэшвилла" прилетела с правого фланга в чужую вратарскую площадку, где мяч уверенно выловил Дрейк Коллендер.
    • 30'
      В атаке не получается создавать интересные моменты "Нэшвиллу", не удаётся обострять ситуацию хозяевам.
    • 29'
      173 передачи сделали игроки "Интер Майами", и 136 пасов произведено футболистами "Нэшвилла".
    • 27'
      Контратаку провели "цапли" после корнера соперников. Лео Месси с левого фланга выполнил высокий навес на дальний край вратарской, а Федерико Редондо сделал заблокированный прострел.
    • Угловой
      26'
      Жорди Альба заблокировал гостевую подачу с правого фланга на угловой удар. "Нэшвиллу" удалось заработать такое стандартное положение.
    • 25'
      Прострел с левого фланга состоялся у хозяев к линии штрафной площади на Лионеля Месси, а тот был пассивен, и его опередил защитник "Нэшвилла".
    • 24'
      По сумме двух матчей счёт обрёл вид 4:2 в пользу "Интер Майами".
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!
      Диего Гомес оформил на свой счёт результативную передачу. Протиснулся он в штрафную площадь по зоне левого инсайда и подготовил почву под удар Месси, отдав ему короткий пас в центр, ну а Лео не промахнулся в правый угол.
    • 22'
      Хани Мухтар приложился дальним ударом по воротам "Интер Майами". Мимо створа отправился мяч, точно не получилось.
    • Фол, нарушение
      21'
      Серхио Бускетс вдали от ворот на своей половине поля нарушил правила в подкате. Джейкоб Шаффельбург оказался подсечён на газон таким образом.
    • 20'
      54 процента игрового времени владеет мячом "Интер Майами". У "Нэшвилла" 46 процентов по этому критерию.
    • Офсайд
      18'
      Хани Мухтар на левом полуфланге оказался в положении "вне игры", так что можно было и не пробивать в этой ситуации. Кстати, правее створа получилось.
    • Фол, нарушение
      18'
      Против Алекса Мьюла фиксируется нарушение правил в середине поля. Серхио Бускетс действовал с небольшим фолом. 
    • 17'
      С учётом того, какая оборона у "Интер Майами", у "цаплей" большая вероятность пропустить, так что забивать в ворота соперников им лучше как можно больше.
    • 16'
      "Нэшвилл" теперь обосновался с мячом на чужой половине поля. Ведь именно перед этой командой сейчас встала необходимость отыгрываться.
    • Фол, нарушение
      14'
      Луис Суарес в средней трети поля показывал, что рукой сыграл Лукас МакНотон, а штрафной удар назначен в пользу "Нэшвилла".
    • 13'
      Диего Гомес мог выскочить один на один с Джо Уиллисом, однако защитник гостей опередил игрока хозяев и головой скинул мяч назад своему голкиперу.
    • Фол, нарушение
      12'
      Фиксируется фол "интеристов" в атаке в зоне левого инсайда. Диего Гомес там отметился со знаком "минус".
    • Фол, нарушение
      11'
      Хани Мухтар нарушил правила на чужой половине поля в нескольких метрах от центрального круга. Мелкий фол был произведён в отношении Серхио Бускетса.
    • Опасный момент
      9'
      Алекс Мьюл пробивал головой после навеса с левого фланга. Рядом с ближней штангой прошёл мяч, но несильным получился у него удар.
    • 9'
      Таким образом, "Интер Майами" вырвался вперёд и по итогам двухматчевого противостояния (3:2 счёт стал в таком разрезе).
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЛУИС СУАРЕС!
      Открывают счёт "розовые"! Умелая передача с подступов к штрафной площади последовала от Лионеля Месси в район левого угла вратарской на Луиса Суареса, и тот отправил мяч в дальний угол. Сам Месси получил пас слева от Жорди Альбы.
    • Опасный момент
      7'
      Лео Месси по центру вошёл в чужую штрафную площадь и приложился с любимой левой ноги, но направил мяч над перекладиной.
    • 6'
      Лионель Месси пробивал низом с левого полуфланга. Вроде не очень сильным получился этот удар, и мяч был заблокирован защитой "Нэшвилла".
    • 5'
      Примерно минуту у "Интер Майами" готовилось исполнение штрафного удара, в итоге пробил Лионель Месси, и мяч врезался в стенку.
    • Желтая карточка
      4'
      Анибал Годой теперь нарушил правила прямо перед своей штрафной площадкой, уронив Лионеля Месси, и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      3'
      Лукас МакНотон в середине поля нарушил правила против Луиса Суареса. В верховой борьбе был совершён фол в отношении нападающего "цапель".
    • 2'
      "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нэшвилла" жёлтая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Интер Майами" дома сыграет с "Нэшвиллом" (счёт первого матча - 2:2). Текстовую онлайн-трансляцию проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Интер Майами.
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    Прогнозы 141
    Интер Майами 92.2% (130)
    X 3.5% (5)
    Нэшвилл 4.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Нэшвилл
    1.50
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    4.60
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 3:0 Нэшвилл

    Исход игры
    Интер Майами
    92.2% (130)
    Ничья
    3.5% (5)
    Нэшвилл
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.47% (76)
    Меньше
    31.53% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    44.7% (63)
    2:0 Интер Майами
    13.5% (19)
    1:0 Интер Майами
    8.5% (12)
    3:1 Интер Майами
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    0:1 Нэшвилл
    1.4% (2)
    4:1 Интер Майами
    1.4% (2)
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