Стадион: Chase Stadium.
3:0
Второй тайм: 72'
0'
4' Желтая карточкаГодой Анибал
1:0
8' ГолСуарес Луис
2:0
23' ГолМесси Лионель
3:0
64' ГолТейлор Роберт
Ход матча
4'
8'
1:0
23'
2:0
64'
3:0
68'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
20
Гомес
Диего
18
Мур
Шак
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дженсен КоулВратарь
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
67 Мартино БенВратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Интер Майами
Нэшвилл
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|1
|Суарес Луис
|2
|1
|Тейлор Роберт
|1
|0.5
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.75
|Аджаго Форстер
|2
|0.5
|Бойд Тайлер
|1
|0.25
|Мухтар Хани
|1
|0.25
|Сарридж Сэм
|1
|0.25
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.25
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Редондо Федерико
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нэшвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нэшвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3
Результаты матчей
Интер Майами
Нэшвилл
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|Чанкалай Томас
|4
|Нэшвилл
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|Пачука
|Рондон Саломон
|3
|Орландо Сити
|Торрес Факундо
|3
|Филадельфия Юнион
|Лоу Дэмион
|3
|Эредиано
|Гало Орландо
|3
|Чивас Гвадалахара
|Торрес Алан
|1 1
|Толука
|Mauricio Isais
|1 1
|Орландо Сити
|Вильдер Картахена
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами 3:0 Нэшвилл
Исход игры
Интер Майами
92.2% (130)
Ничья
3.5% (5)
Нэшвилл
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.47% (76)
Меньше
31.53% (35)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
44.7% (63)
2:0 Интер Майами
13.5% (19)
1:0 Интер Майами
8.5% (12)
3:1 Интер Майами
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:1 Нэшвилл
1.4% (2)
4:1 Интер Майами
1.4% (2)
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