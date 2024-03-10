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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Макартур
0:3
Второй тайм: 72'
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
8' Гол
Нисбет Джошуа
10' Желтая карточка
Барселлос Рональд
0:2
19' Гол
Барселлос Рональд
22' Желтая карточка
Давила Улисес
38' Желтая карточка
Yianni Nicolaou
49' Желтая карточка
Юрман Мэттью
0:2
49' Не забитый пенальти
Торрес Анхель
0:3
55' Гол
Эдмондсон Райан
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
4
Юрман
Мэттью
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
23
Льюис
Клейтон
Рис
17
Борджес
Рафаэл
10
Давила
Улисес
21
Бернардо
Эспиноса
98
Жермен
Валер
20
Вукович
Дэнни
2
Брито
Микаель
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
22
Барселлос
Рональд
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
99
Эдмондсон
Райан
Макартур
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Макартур
Централ Кост Маринерс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

КА
2:3
1:2
4:1
1:2
2:3
4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.8

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 11 (3) 0.52
Давила Улисес 8 0.38
Jake Hollman 5 0.24
Миллар Мэттью 4 0.19
Борджес Рафаэл 3 0.14
Jed Drew 1 0.05
Беккас Кирин 1 0.05
Аугла Али 1 0.05
Льюис Клейтон Рис 0 0
Вуйица Иван 0 0
Ускок Томислав 0 0
М`Бомбва Чарльз 0 0
Скотадис Джерри 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Kealey Adamson 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 11 (1) 0.52
Marco Tulio1 5 (2) 0.24
Куол Алоу 4 0.19
Луаль Джинг 3 (1) 0.14
Нисбет Джошуа 2 0.1
Кальтак Брайан 2 0.1
Теохарус Кристиан 2 0.1
Брито Микаель 1 (1) 0.05
Роу Сторм 1 0.05
Фаррелл Джекоб 1 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Эдмондсон Райан 1 0.05
Уилсон Уильям 1 0.05
Miguel Di Pizio 1 0.05
Барселлос Рональд 1 0.05
Балар Максимильен 0 0
Смит Ноа 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 0
Льюис Клейтон Рис 5 0
Юрман Мэттью 4 0
Жермен Валер 4 0
Давила Улисес 4 0
Аспропотамитис Джонатан 4 0
Борджес Рафаэл 4 0
Yianni Nicolaou 4 0
Ускок Томислав 3 0
Kealey Adamson 3 0
Стерьовски Майл 2 0
Аугла Али 2 0
Jake Hollman 2 0
Курто Филип 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Вуйица Иван 1 0
М`Бомбва Чарльз 1 0
Isaac Hovar 1 0
Oliver Jones 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 5 0
Куол Алоу 5 0
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Роу Сторм 2 1
Кальтак Брайан 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Вукович Дэнни 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Mark Jackson I 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
3
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

14
19
Макартур
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

24
22

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
43%
3
25%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
11%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
2
11%
3
33%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
4%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Забито

38
35
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
3
8%
1
3%
1-15
7
18%
6
17%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
7
18%
6
17%
46-60
2
5%
2
6%
61-75
14
37%
11
31%
76-90

Пропущено

32
22
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
8
25%
2
9%
61-75
8
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1

Результаты матчей

Макартур
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Макартур
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
17
3
11
9
1.5
9
11
5
15
2.5
6
14
2
18
3.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 3:0 21 12 4 5 38 - 22 40
2.
Веллингтон Феникс
 21 11 7 3 33 - 22 40
3.
Мельбурн Виктори
 21 8 10 3 34 - 24 34
4.
ФК Сидней
 1:0 20 10 3 7 38 - 31 33
5.
Макартур
 0:3 21 8 8 5 37 - 36 32
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 4 8 32 - 30 28
7.
Мельбурн Сити
 20 7 5 8 30 - 33 26
8.
Брисбен Роар
 0:1 21 7 4 10 35 - 45 25
9.
Перт Глори
 20 5 6 9 37 - 41 21
10.
Ньюкасл Джетс
 21 4 8 9 32 - 41 20
11.
Аделаида Юнайтед
 20 5 4 11 35 - 40 19
12.
Вестерн Юнайтед
 20 5 3 12 22 - 38 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Централ Кост Маринерс
 3:0 11 6 2 3 22 - 14 20
3.
ФК Сидней
 1:0 10 6 1 3 18 - 12 19
4.
Брисбен Роар
 0:1 11 5 3 3 23 - 19 18
5.
Макартур
 0:3 12 4 5 3 20 - 22 17
6.
Мельбурн Сити
 10 4 4 2 19 - 10 16
7.
Мельбурн Виктори
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Перт Глори
 10 4 3 3 22 - 19 15
9.
Аделаида Юнайтед
 12 4 3 5 25 - 25 15
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 4 2 5 20 - 18 14
11.
Вестерн Юнайтед
 9 3 1 5 9 - 11 10
12.
Ньюкасл Джетс
 9 2 4 3 13 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 3:0 10 6 2 2 16 - 8 20
2.
Веллингтон Феникс
 12 5 5 2 17 - 13 20
3.
Мельбурн Виктори
 12 4 7 1 19 - 15 19
4.
Макартур
 0:3 9 4 3 2 17 - 14 15
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
ФК Сидней
 1:0 10 4 2 4 20 - 19 14
7.
Мельбурн Сити
 10 3 1 6 11 - 23 10
8.
Ньюкасл Джетс
 12 2 4 6 19 - 28 10
9.
Вестерн Юнайтед
 11 2 2 7 13 - 27 8
10.
Брисбен Роар
 0:1 10 2 1 7 12 - 26 7
11.
Перт Глори
 10 1 3 6 15 - 22 6
12.
Аделаида Юнайтед
 8 1 1 6 10 - 15 4
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 15 (1)
Перт Глори Таггарт Адам 14 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 14 (1)
Макартур Жермен Валер 11 (5)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 7
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Централ Кост Маринерс Фаррелл Джекоб 1 6
Перт Глори Сусняр Александар 1 5
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Yianni Nicolaou получил желтую карточку от судьи
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    Макартур
    Ничья
    Централ Кост Маринерс
    34.00
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    3.70
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