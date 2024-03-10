Тур: 20. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:3
Второй тайм: 72'
0'
0:1
8' ГолНисбет Джошуа
10' Желтая карточкаБарселлос Рональд
0:2
19' ГолБарселлос Рональд
22' Желтая карточкаДавила Улисес
38' Желтая карточкаYianni Nicolaou
49' Желтая карточкаЮрман Мэттью
0:2
49' Не забитый пенальтиТоррес Анхель
0:3
55' ГолЭдмондсон Райан
Ход матча
8'
0:1
19'
22'
38'
49'
49'
0:2
55'
0:3
67'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
98
Жермен
Валер
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
37 Jed Drew
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Макартур
Централ Кост Маринерс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.8
Среднее время на гол
39
50
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.52
|Давила Улисес
|8
|0.38
|Jake Hollman
|5
|0.24
|Миллар Мэттью
|4
|0.19
|Борджес Рафаэл
|3
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.05
|Беккас Кирин
|1
|0.05
|Аугла Али
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.52
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.24
|Куол Алоу
|4
|0.19
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.14
|Нисбет Джошуа
|2
|0.1
|Кальтак Брайан
|2
|0.1
|Теохарус Кристиан
|2
|0.1
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.05
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Эдмондсон Райан
|1
|0.05
|Уилсон Уильям
|1
|0.05
|Miguel Di Pizio
|1
|0.05
|Барселлос Рональд
|1
|0.05
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Аугла Али
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|5
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Роу Сторм
|2
|1
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Вукович Дэнни
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Mark Jackson I
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
3
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
19
Макартур
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
19%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
43%
3
25%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
11%
1
11%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
2
11%
3
33%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
1
4%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
38
35
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
3
8%
1
3%
1-15
7
18%
6
17%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
7
18%
6
17%
46-60
2
5%
2
6%
61-75
14
37%
11
31%
76-90
Пропущено
32
22
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
5
23%
46-60
8
25%
2
9%
61-75
8
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1
Результаты матчей
Макартур
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Макартур
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
65
38
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
173
119
911
515
614
218
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|21
|12
|4
|5
|38 - 22
|40
|2.
|21
|11
|7
|3
|33 - 22
|40
|3.
|21
|8
|10
|3
|34 - 24
|34
|4.
|1:0
|20
|10
|3
|7
|38 - 31
|33
|5.
|0:3
|21
|8
|8
|5
|37 - 36
|32
|6.
|20
|8
|4
|8
|32 - 30
|28
|7.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|8.
|0:1
|21
|7
|4
|10
|35 - 45
|25
|9.
|20
|5
|6
|9
|37 - 41
|21
|10.
|21
|4
|8
|9
|32 - 41
|20
|11.
|20
|5
|4
|11
|35 - 40
|19
|12.
|20
|5
|3
|12
|22 - 38
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|3:0
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|5.
|0:3
|12
|4
|5
|3
|20 - 22
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|19 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|22 - 19
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|25 - 25
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|2.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|4.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 14
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|20 - 19
|14
|7.
|10
|3
|1
|6
|11 - 23
|10
|8.
|12
|2
|4
|6
|19 - 28
|10
|9.
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|10.
|0:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|15 - 22
|6
|12.
|8
|1
|1
|6
|10 - 15
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5