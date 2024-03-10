Тур: 20. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолНисбет Джошуа
10' Желтая карточкаБарселлос Рональд
0:2
19' ГолБарселлос Рональд
22' Желтая карточкаДавила Улисес
38' Желтая карточкаYianni Nicolaou
47' Желтая карточкаЮрман Мэттью
0:2
49' Не забитый пенальтиТоррес Анхель
0:3
55' ГолЭдмондсон Райан
90' Желтая карточкаБеккас Кирин
90'+6
Ход матча
8'
0:1
19'
22'
38'
47'
49'
0:2
55'
0:3
67'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
98
Жермен
Валер
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
37 Jed Drew
-
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Макартур
Централ Кост Маринерс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.8
Среднее время на гол
39
50
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|11 (3)
|0.52
|Давила Улисес
|8
|0.38
|Jake Hollman
|5
|0.24
|Миллар Мэттью
|4
|0.19
|Борджес Рафаэл
|3
|0.14
|Jed Drew
|1
|0.05
|Беккас Кирин
|1
|0.05
|Аугла Али
|1
|0.05
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Ускок Томислав
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|11 (1)
|0.52
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.24
|Куол Алоу
|4
|0.19
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.14
|Нисбет Джошуа
|2
|0.1
|Кальтак Брайан
|2
|0.1
|Теохарус Кристиан
|2
|0.1
|Брито Микаель
|1 (1)
|0.05
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Эдмондсон Райан
|1
|0.05
|Уилсон Уильям
|1
|0.05
|Miguel Di Pizio
|1
|0.05
|Барселлос Рональд
|1
|0.05
|Балар Максимильен
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|6
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Юрман Мэттью
|4
|0
|Жермен Валер
|4
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Борджес Рафаэл
|4
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|Аугла Али
|2
|0
|Jake Hollman
|2
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Вуйица Иван
|1
|0
|М`Бомбва Чарльз
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|5
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Роу Сторм
|2
|1
|Кальтак Брайан
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Вукович Дэнни
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Mark Jackson I
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
3
Макартур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
14
19
Макартур
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Централ Кост Маринерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
24
22
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
9
43%
3
20%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
14%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
11%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
1
4%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
38
38
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
3
8%
2
5%
1-15
7
18%
7
18%
16-30
5
13%
9
24%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
2
5%
2
5%
61-75
14
37%
11
29%
76-90
Пропущено
35
22
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
5
14%
3
14%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
4
11%
4
18%
31-45
5
14%
5
23%
46-60
8
23%
2
9%
61-75
8
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2
Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Себу ФК - Макартур 0:3 ФК Сидней - Макартур 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Макартур - Шан Юнайтед 4:0 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3
Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1
Результаты матчей
Макартур
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Макартур
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
65
39
38
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
183
1110
1011
516
714
219
318
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|15 (1)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|14 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|14 (1)
|Макартур
|Жермен Валер
|11 (5)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|11 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 7
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Централ Кост Маринерс
|Фаррелл Джекоб
|1 6
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 5
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|1 5